Ένταση επικράτησε στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας», με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά της Νέας Δημοκρατίας.

«Κηφήνες» οι βουλευτές της ΝΔ

«Θα συνιστούσα στους κηφήνες που κάθονται στα έδρανα βουλευτών της ΝΔ όταν απευθύνονται σε εργαζομένους ανθρώπους να είναι προσεκτικοί», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αναφερόμενη στην τραγωδία στη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα», τόνισε ότι «έχω καταθέσει Επίκαιρη Ερώτηση και αναμένω ακόμα και τώρα να δώσετε εξηγήσεις».

«Ακροδεξιό υπόλειμμα» και «Μαρία Αντουανέτα»

Ο προεδρεύων, Γιάννης Πλακιωτάκης, ζήτησε από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να ανακαλέσει κάτι όμως που η ίδια αρνήθηκε. «Εμποδίζετε πολιτικό αρχηγό να μιλήσει», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου ενώ χαρακτήρισε τον Μακάριο Λαζαρίδη ως «ακροδεξιό υπόλειμμα».

Συνεχίζοντας, είπε απεθυνόμενη στη ΝΔ ότι «Είστε οι βασιλείς των ψεμάτων. Αλλά η Μαρία Αντουανέτα θα αισθανόταν πιο καλά αν έβλεπε την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, γιατί η ίδια μίλησε μόνο για παντεσπάνι».

«Ελεεινό υποκείμενο»

«Η πρώτη αλήθεια είναι ότι οι γυναίκες αυτές έπρεπε να ζουν, δεύτερη αλήθεια ότι αφαιρέθηκε η ζωή τους, τρίτη αλήθεια ότι εκτέθηκαν σε κίνδυνο θανάτου από εκείνους που ήταν υποχρεωμένοι να μεριμνούν για τη ζωή τους, τέταρτη αλήθεια, ότι επί δύο μήνες παραπονιούνταν οι εργαζόμενοι για δυσοσμία στους χώρους εργασίας και δεν τους άκουγε κανείς, πέμπτη αλήθεια ότι όταν έγινε η έκρηξη, ο πρώτος που βγήκε να δώσει διαπιστευτήρια, ήταν ο προκάτοχος σας, αυτό το ελεεινό υποκείμενο ο Γεωργιάδης, που έχει διατελέσει και υπουργός Εργασίας», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η κ. Κωνσταντοπούλου είπε ότι κατά την άποψή της, «αυτό το τραγικό γεγονός, θα έπρεπε να έχει οδηγήσει, στο να μην προχωρήσετε με αυτό το νομοσχέδιο», γιατί, όπως εξήγησε, «είναι μεγάλη ειρωνεία και φοβερή αναλγησία την ώρα που αποκαλύπτεται ότι στις επιχειρήσεις που εσείς, η κυβέρνησή σας τις εμφανίζεται, σαν δήθεν υποδειγματικές, στις επιχειρήσεις αυτές, δεν πληρούνται οι στοιχειώδεις όροι ασφαλείας. Εργαζόμενοι και εργαζόμενες εκτέθηκαν επί μήνες στον κίνδυνο θανάτου και τελικώς βρήκαν τον θάνατο και ένα μήνα νωρίτερα σχολεία επισκέπτονταν την επιχείρηση αυτή, που η κυβέρνησή σας, και μετά την έκρηξη τη διαφήμισε σαν υποδειγματική».

Ερώτηση στην Κεραμέως για τη ΛΑΡΚΟ

Στη συνέχεια, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας απευθυνόμενη στην υπουργό εργασίας Νίκη Κεραμέως, αλλά και στους βουλευτές του ΚΚΕ, έθεσε το «το ζήτημα της δεξαμενής προπανίου στην ΛΑΡΚΟ», το οποίο όπως είπε, η ίδια το γνωρίζει «από τους εργαζομένους και απολυμένους και θυματοποιημένους της ΛΑΡΚΟ. Υπάρχει εδώ και χρόνια στις εγκαταστάσεις της ΛΑΡΚΟ, εγκαταλελειμμένη δεξαμενή με τόνους προπανίου. Το έχω πει εδώ στη Βουλή αρκετές φορές, καμία απάντηση δεν πήρα».

Σύμφωνα με την κ. Κωνσταντοπούλου «είναι άλλο ένα φοβερό περιστατικό και φοβερό γεγονός έκθεσης ανθρώπων και όλης της περιοχής σε κίνδυνο ζωής». «Θα ασχοληθείτε;», ρώτησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Επιπροσθέτως, η κ. Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι «η κυβέρνηση επιμένει να λοιδορεί ή να αμφισβητεί τους ανθρώπους που καταγράφουν τα δυστυχήματα και επιμελούνται και κάνουν αυτά που δεν κάνει η πολιτεία, γιατί η πολιτεία κάνει κουτοπονηριές. Καταγράφει, δεν υπολογίζει τους ανασφάλιστους, τα ναυτικά ατυχήματα και δυστυχήματα…, δεν καταγράφει τα αγροτικά, τις αγροτικές εργασίες, δεν καταγράφει μια σειρά από δυστυχήματα και ατυχήματα που είναι κατάφορα και αναντίρρητα εργατικά και εργασιακά».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για «φοβερή φαυλοκρατία, παρεοκρατία και κομματοκρατία» που έχει εγκαταστήσει η κυβέρνηση, την οποία επιχειρεί όπως είπε, να «καλλωπίσει και να περιτυλίξει σαν κάποια δήθεν αριστεία».