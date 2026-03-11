Αναμένεται σήμερα να γίνουν έκτακτες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, σήμερα στις 14.00, θα κάνουν δηλώσεις στο ισόγειο του Μεγάρου Μποδοσάκη, σχετικά με τα φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά, τα οποία έχουν εμφανιστεί μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, μεταξύ άλλων η κυβέρνηση πρόκειται να ανακοινώσει την επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους σε τρόφιμα και άλλα βασικά προϊόντα, όπως και στα καύσιμα, με ορίζοντα τριμήνου.

«Δεν πρέπει αυτή η αναταραχή να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας», τόνισε ο πρωθυπουργός και δήλωσε: «Είμαστε σε επαγρύπνηση για περαιτέρω επιπτώσεις της κρίσης».

«Είναι ένα πράγμα να ανέβουν οι τιμές στην αντλία επειδή αυξήθηκαν οι διεθνείς τιμές και άλλο κάποιος να βάλει «καπέλο» εκμεταλλευόμενος την κατάσταση», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.