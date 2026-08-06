Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος παρουσίασε αναλυτικά τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για τις αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους, καθώς μίλησε και για την καταγραφή των ζημιών στις πληγείσες περιοχές.

«Η καταγραφή για το Πόρτο Γερμενό ξεκίνησε χθες λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή.

Σήμερα θα έχουμε 11 κλιμάκια και θα ολοκληρώσουμε τις καταγραφές. Σε όλες τις άλλες πυρκαγιές τις οποίες κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε το προηγούμενο διάστημα έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή», δήλωσε ο Κώστας Κατσαφάδος.

«Θα δώσουμε 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό»

Η Πολιτεία πρόκειται να χορηγήσει αποζημίωση ύψους έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για την ανακατασκευή κατοικιών που έχουν καεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές από την καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε την Αττικοβοιωτία. Σημειώνεται πως οι αποζημιώσεις θα γίνουν χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για τους πυρόπληκτους.

«Χθες αποφασίστηκε ότι και τα έξοδα κατεδάφισης θα τα αναλάβει το κράτος δηλαδή θα χρηματοδοτήσουμε τους δήμους ούτως ώστε οι δήμοι να προχωρήσουν στις κατεδαφίσεις των κτηρίων τα οποία έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα», ανέφερε στο Open, o υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Στη συνέχεια, ο υφυπουργός πρόσθεσε πως «η ενίσχυση για τα κόκκινα για τα σπίτια τα οποία πρέπει να ανακατασκευαστούν φτάνει μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό και μέχρι 150 τετραγωνικά.

Αυτό είναι το πλαίσιο της κρατικής ενίσχυσης. Εκεί που ήταν στο 80% το πήγαμε στο 100%. Ήταν 80% από την πολιτεία και 20% άτοκο δάνειο.

Πλέον το έχουμε κάνει από πέρσι τον Μάρτη στο 100%. Ενδεικτικά να σας πω ότι αν έχετε ένα σπίτι 150 τετραγωνικά το οποίο θα βγάλετε μία άδεια για την ανακατασκευή του για να το ξαναχτίσετε η πολιτεία θα σας δώσει 150.000 ευρώ».