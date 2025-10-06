«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη, καθώς η πρώτη μου επίσκεψη στην ακριτική και ηρωική νήσο Κάσο συνδυάζεται με μια αισιόδοξη και εξαιρετικά σημαντική αφορμή: Τα εγκαίνια του νέου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού και του Κέντρου Νεότητας. Είμαστε δίπλα σε κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει στην αντιμετώπιση του δημογραφικού, εξασφαλίζοντας προστασία και προοπτική για κάθε ελληνική οικογένεια. Μέσα από τέτοιες συνέργειες και πολιτικές, ενισχύουμε την εγκατάσταση και την παραμονή οικογενειών στις ακριτικές περιοχές μας», ανέφερε χαρακτηριστικά στον εγκάρδιο χαιρετισμό της η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου κατά την τελετή εγκαινίων.

Παρουσία του Δημάρχου Μιχάλη Ερωτόκριτου, εκπροσώπων της Eurolife FFH, της HOPEgenesis, ωφελούμενων οικογενειών του προγράμματος και πλήθους κατοίκων του νησιού, η Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε: «Υπηρετώ τον ευρύτερο θεσμό από το 2019. Από την εμπειρία μου, αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι δεν μπορεί κανείς μόνος του αλλά ούτε και μέσα από το γραφείο του, να λύσει όλα τα προβλήματα. Η Πολιτεία, πρέπει να είναι έξω, να ακούει, να βλέπει, να αισθάνεται και να φέρνει εις πέρας με γνώση και ευθύνη το λειτούργημα που της ανατέθηκε».

Παράλληλα, η Υπουργός αναφέρθηκε και στις στοχευμένες κυβερνητικές πολιτικές για τη δημογραφική τόνωση και τη στήριξη των ακριτικών περιοχών, όπως τα πρόσφατα μέτρα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για τη μετεγκατάσταση οικογενειών στον Έβρο,το χαμηλότερο ΦΠΑ σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων και τη σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για μικρούς οικισμούς, που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Κλείνοντας την ομιλία της, η Δόμνα Μιχαηλίδου επεσήμανε ότι «μέσα από τέτοιες συνέργειες και πολιτικές, ενισχύουμε την εγκατάσταση και την παραμονή οικογενειών στις ακριτικές περιοχές μας, γιατί η Ελλάδα της κοινωνικής συνοχής και της οικογένειας είναι αυτή που είναι παρούσα σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας».

Ο νέος παιδικός σταθμός αναμένεται να φιλοξενήσει περίπου 15 παιδιά, καλύπτοντας μια βασική ανάγκη των οικογενειών της Κάσου και ενισχύοντας τις προοπτικές ανάπτυξης του νησιού.