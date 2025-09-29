«Το μάθημα αυτών των 30 ετών είναι σαφές: Πρόοδος επιτυγχάνεται όταν οι νέοι συμμετέχουν πλήρως στη διαμόρφωσή της. Δική μας ευθύνη είναι να διασφαλίσουμε ότι έχουν τα εργαλεία, τις ευκαιρίες και τον χώρο να ηγηθούν σε έναν πλανήτη που ολοένα γερνά. Η υλοποίηση του Παγκόσμιου Προγράμματος Δράσης για τη Νεολαία αντικατοπτρίζει μια θεμελιώδη μετατόπιση: Από πολιτικές για τους νέους σε πολιτικές με τους νέους», επεσήμανε στην έναρξη της παρέμβασής της η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, από την έδρα των Ηνωμένων Εθνών και την επετειακή εκδήλωση των τριάντα ετών του World Programme of Action for Youth.

Η κ. Μιχαηλίδου ανέδειξε τις εθνικές πολιτικές στους τέσσερις άξονες της ελληνικής πραγματικότητας, όπου αυτή η μετατόπιση είναι πιο εμφανής: «Εκπαίδευση, Απασχόληση, Κοινωνική Ένταξη και Συμμετοχή των νέων: Εκσυγχρονίσαμε την επαγγελματική κατάρτιση και ενισχύσαμε τη σύνδεση με την αγοράς εργασίας. Μειώσαμε την ανεργία των νέων από 44% το 2020 σε 24% το 2024. Στηρίζουμε την πρόσβαση ευάλωτων συμπολιτών μας στην εκπαίδευση και την εργασία. Καλούμε τους νέους σε διάλογο και ακούμε τη φωνή τους».

Η υπουργός, μέσα από τη διεθνή συζήτηση με θέμα «Παγκόσμιο Πρόγραμμα Δράσης για τη Νεολαία στα 30: Επιτάχυνση της παγκόσμιας προόδου μέσω της διαγενεακής συνεργασίας», τόνισε: «Η χώρα μας αντιμετώπισε κρίσεις, κοινωνικές αλλαγές και παγκόσμιες προκλήσεις. Μέσα σε όλα αυτά, οι νέοι μας παρέμειναν ανθεκτικοί, δημιουργικοί και πρόθυμοι να συμμετάσχουν. Αναγνωρίζουμε ότι οι προκλήσεις παραμένουν. Ωστόσο, αναγνωρίζουμε επίσης το εξαιρετικό δυναμικό της σημερινής γενιάς: Υψηλά καταρτισμένη, παγκοσμίως συνδεδεμένη και βαθιά προσηλωμένη στην κοινωνική πρόοδο».

Τέλος, στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η κ. Μιχαηλίδου πραγματοποίησε διμερείς συναντήσεις με ομολόγους της υπουργούς, με βασικό αντικείμενο θέματα που αφορούν τα παιδιά, τους νέους, την οικογένεια και τη δημογραφική πολιτική. Συναντήθηκε με τον Borislav Gutsanov, υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής της Βουλγαρίας, τον Juan Carlos Florian, υπουργό Ισότητας και Ισότητας Ευκαιριών της Κολομβίας, τη Beatriz Carles de Arango, υπουργό Κοινωνικής Ανάπτυξης του Παναμά, καθώς επίσης και με τον Dr. Bernhard Kotsch, υφυπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερμανίας, τον Robert Abisoghomonyan, υφυπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων της Αρμενίας, και τον Xu Xiao, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Νεολαίας της Κίνας.