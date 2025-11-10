Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μίλησε για τα σχέδια της κυβέρνησης σχετικά με την τοποθέτηση καμερών στους δρόμους. Σκοπός του σχεδίου αυτού είναι η καταγραφή τροχαίων παραβάσεων.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έδωσε συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΚΑΪ και μεταξύ άλλων είπε: «Είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθηθεί μια διαδικασία για τους διαγωνισμούς με την τοποθέτηση καμερών στους δρόμους». Διευκρίνισε μάλιστα ότι η εγκατάσταση των πρώτων 1.000 καμερών αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο του επόμενου έτους. Η λειτουργία τους θα τελεί υπό την ευθύνη του υπουργείου Υποδομών.

Το σημαντικό είναι πως η Ελληνική Αστυνομία θα μπορεί χρησιμοποιώντας τες να επιβάλλει ηλεκτρονικά πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Στην συνέχεια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε πιο συγκεκριμένα στις κάμερες της Περιφέρειας Αττικής και επισήμανε «υπήρξε καθυστέρηση στην τοποθέτησή τους λόγω κάποιων προβλημάτων που δεν γνωρίζω ακριβώς».

Τέλος δήλωσε πως άμεσα και μάλιστα στις επόμενες ημέρες το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα καταθέσει νομοσχέδιο για τις body κάμερες που θα φέρουν οι αστυνομικοί.

Για ενδεχόμενες καθυστερήσεις από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τόνισε:

«Υπάρχει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Οι ρυθμοί πολλών αρχών και πολλών υπηρεσιών είναι πάρα πολύ αργοί και ορισμένες φορές αντιδρώ κι εγώ επειδή υπάρχει μια χαλαρότητα συνολικότερη στα πράγματα, η οποία είναι εξοργιστική. Έχει σημασία να δούμε πώς μπορεί το Δημόσιο να λειτουργεί πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά».