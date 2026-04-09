Σοβαρά κενά φαίνεται πως έχει η υπόθεση εμπλοκής του πρώην υπουργού Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με αφορμή δύο συνομιλίες πρώην συνεργάτη του με τον τότε πρόεδρο του οργανισμού.

Ο κ.Κεφαλογιάννης έχει δηλώσει ότι: «στη δική μου περίπτωση υπάρχει μηδενική ζημία του δημοσίου, δεν υπάρχει αδίκημα, δεν υπάρχει πράξη, δεν υπάρχει παράλειψη. Επίσης, δεν υπάρχει καμία δική μου συνομιλία, καμία δική μου αναφορά έμμεση ή άμεση περί εντολής ή περί κατεύθυνσης».

Επίσης, σύμφωνα με το περιβάλλον του πρώην υπουργού τονίζονται τα εξής:

Όλη η κατηγορία βασίζεται σε μια εικασία, σε μία υπόθεση. Ποια είναι η εικασία; Η υπόθεση «χτίζεται» πάνω σε μόνο δύο δυνομιλίες τρίτων προσώπων: ενός πρώην συνεργάτη του (και όχι πρώην διευθυντή του όπως ψευδώς αναφέρεται) και του τότε Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν υπάρχει ούτε μία συνομιλία δική του, ούτε μία άμεση ή έμμεση αναφορά ότι έδωσε συγκεκριμένη εντολή ή κατεύθυνση, ούτε ένα στοιχείο, υπόνοια ή ελάχιστη ένδειξη ότι γνώριζε οτιδήποτε. Κοινώς κατηγορείται για κάτι που δεν είπε, δεν γνώριζε και δεν προκύπτει από μία δικογραφία 4.000 λέξεων.

Τι αναφέρουν νομικοί κύκλοι για τις δύο επίμαχες συνομιλίες

Σύμφωνα με έγκυρους νομικούς κύκλους, η κατηγορία σε βάρος του κ.Κεφαλογιάννη είναι έωλη.

Για την ουσία της υπόθεσης αναφέρουν τα εξής:

«Η πρώτη συνομιλία λαμβάνει χώρα στις 2.10.2021 και έχει ως περιεχόμενο την αναζήτηση ενημέρωσης περί της διαδικασίας επιστροφής ή μη αχρεωστήτων ποσών από τέσσερις παραγωγούς για την δήλωση του 2020. Από την συνομιλία αυτή δεν προέκυψε, ούτε θα μπορούσε να προκύψει η παραμικρή παράνομη πράξη ή παράλειψη και συνεπώς μηδενική ζημία του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. καθώς 50 ημέρες μετά την συνομιλία τους και συγκεκριμένα στις 19.11.2021 όπως αναφέρει το διαβιστικό της ευρωπαίας εισαγγελέως «λειτουργώντας απόλυτα σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία, το σύστημα ελέγχου προέβη στις εξής νόμιμες ενέργειες:

α) Διαπίστωσε υπέρβαση της δηλωθείσας έκτασης σε ποσοστό πολύ μεγαλύτερο του 10% και μηδένισε τις επιλέξιμες εκτάσεις,

β) Εφάρμοσε το άρθρο 19α του Κανονισμού (ΕΕ) 640/2014, επιβάλοντας μείωση της ενίσχυσης κατά 1,5 φορά μεγαλύτερη από τη διαφορά. Επειδή το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό, επιβλήθηκαν πολυετείς κυρώσεις (πρόστιμα) που θα παρακρατούνταν από μελλοντικές ενισχύσεις

γ) Ακύρωσε οριστικά και ανέκτησε τα Δικαιώματα Βασικής Ενίσχυσης που οι παραγωγοί είχαν υφαρπάξει παρανόμως από το Εθνικό Απόθεμα και

δ) Απέστειλε ατομικές ειδοποιήσεις για την άμεση επιστροφή των χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων».

Ο μόνος λόγος για τον οποίο δεν έχουν επιστραφεί μέχρι τώρα τα αχρεώστητα των συγκεκριμένων παραγωγών, παρά τις παραπάνω ενέργειες του οργανισμού, οφείλεται στο γεγονός ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει ακόμα εκκαθαρίσει συνολικά τα έτη 2020-2021 και εντεύθεν και όχι σε κάποια εξωθεσμική παρέμβαση.

Επιπλέον, πρόσωπα που γνωρίζουν σε βάθος τις διαδικασίες είσπραξης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από το ΟΠΕΚΕΠΕ σημειώνουν πως ο μόνος λόγος για τον οποίο δεν έχουν επιστραφεί μέχρι τώρα τα ποσά από τους συγκεκριμένους παραγωγούς, παρά τις παραπάνω ενέργειες του οργανισμού που περιγράφει η Ευρωπαία Εισαγγελέας, οφείλεται στο γεγονός ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει ακόμα εκκαθαρίσει συνολικά τα έτη 2020-2021 και εντεύθεν και όχι σε κάποια εξωθεσμική παρέμβαση. Με απλά λόγια, η μη είσπραξη οφείλεται σε λόγους διοικητικής λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς καμία περίπτωση αχρεωστήτων ποσών του 2020 για παραγωγούς που δεν συνέχισαν να ενεργοποιούν δικαιώματα, δεν έχει εκκαθαριστεί μέχρι σήμερα.»

Η δεύτερη συνομιλία λαμβάνει χώρα στις 24.11.2021 και έχει ως περιεχόμενο την αναζήτηση ενημέρωσης για τα αίτια των προβλημάτων στην καταβολή επιδότησης ενός παραγωγού.

Και από την συνομιλία αυτήν δεν προέκυψε, ούτε θα μπορούσε να προκύψει η παραμικρή παράνομη πράξη ή παράλειψη και συνεπώς προκύπτει μηδενική ζημία του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. και μάλιστα το διαβιβαστικό της ευρωπαίας εισαγγελέως το υπογραμμίζει σαφέστατα καθώς αναφέρει ότι «στην προκειμένη περίπτωση, παρά το γεγονός ότι ο σχεδιασμός που συμφωνήθηκε τηλεφωνικά μεταξύ του ….. και του …… περί δήθεν εκ των υστέρων ανάκλησης της μίσθωσης και υποβολής απαράδεκτης δήλωσης από τον ιδιοκτήτη-πατέρα, ήταν νομικά και συστημικά αδύνατο να παράξει έννομα αποτέλεσματα….».

Πλέον αυτού, είναι δε χαρακτηριστικό ότι για την υπόθεση αυτή τα επόμενα χρόνια συνεχίστηκαν κανονικά οι προβλεπόμενοι έλεγχοι (όπως στις 13.5.2022), καθώς και η ανάκτηση αχρεωστήτων ποσών δια συμψηφισμού μελλοντικών επιδοτήσεων. Εκκρεμούν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι για τις εκκρεμότητες όχι μόνο αυτής της περίπτωσης, αλλά για το σύνολο των υποθέσεων από το 2018 μέχρι και σήμερα.

Με μία φράση: ακόμα και αν δεν είχαν λάβει χώρα οι δύο αυτές συνομιλίες, ο ΟΠΕΚΕΠΕ όφειλε να ακολουθήσει ακριβώς τις ίδιες διοικητικές ενέργειες που πράγματι ακολούθησε όλο αυτό το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο 2021 μέχρι και σήμερα.

Διαστρέβλωση της πραγματικότητας από το διαβιβαστικό της Εισαγγελίας

Επίσης, όπως προσθέτουν οι ίδιοι νομικοί κύκλοι, πέραν της ουσίας της υπόθεσης, το διαβιστικό της Εισαγγελέως συγγράφεται με τρόπο που δημιουργεί στην καλύτερη των περιπτώσεων μια διαστρέβλωση της πραγματικότητας.

Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα είναι η φράση του πρώην συνεργάτη του κ.Κεφαλογιάννη, όπως αποδίδεται στο διαβιβαστικό:

«Ναι και έχει μπλέξει ο κακομοίρης δεν μπορείς να φανταστείς δηλαδή αυτόν πραγματικά αν…μπορούσαμε να τον βοηθήσουμε».

Αντί της αληθούς και ολόκληρης που έχει ακριβώς την αντίθετη έννοια: «Ναι και έχει μπλέξει ο κακομοίρης δεν μπορείς να φανταστείς δηλαδή αυτόν πραγματικά αν (γέλιο) μπορούσαμε να τον βοηθήσουμε όχι ρε παιδί μου να τα παίρνει να συνεχίσει να τα παίρνει απλά να μπει φρένο εδώ να μη να μην τραβήξει ξέρω γω».

Δυστυχώς τέτοιου είδους «αβλεψίες» στο διαβιβαστικό βρίσκονται σε πολλά σημεία του και προκαλούν εύλογα ερωτηματικά.