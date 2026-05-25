Την επίσπευση της καθαρογραφής και δημοσίευσης της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, που εκδόθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2026 και αφορά τον τρόπο εκτοκισμού των οφειλών που έχουν υπαχθεί στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, ζητά με επιστολή της προς την πρόεδρο του Αρείου Πάγου, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη.

Πρόκειται για ένα θέμα που είχε αναδείξει το zougla.gr και το οποίο αφορά 200.000 δανειολήπτες που όταν εφαρμοστεί η απόφαση από τα funds θα γλιτώσουν από τόκους ακόμη και χιλιάδες ευρώ έκαστος.

Η απόφαση, σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, αποσαφηνίζει ότι οι τόκοι επί των ρυθμισμένων οφειλών υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής, περιλαμβάνοντας μια κρίση που είναι υπέρ της προστασίας των υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι «τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (funds και servicers) δεν προχωρούν σε αναπροσαρμογή των δοσολογίων, συμψηφισμούς ή εφαρμογή των νέων υπολογισμών, καθώς η απόφαση δεν έχει δημοσιευθεί, ενώ πολίτες εξακολουθούν να καταβάλλουν ποσά δόσεων που, κατά τα ήδη γνωστά στοιχεία της κρίσης της Ολομέλειας, ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται πλέον στο ορθό νομικό πλαίσιο».

Η ίδια επισημαίνει ότι απόφαση που ήταν υπέρ των funds καθαρογράφηκε σε μόλις επτά ημέρες: «Σε αντιδιαστολή αυτής της καθυστέρησης επισημαίνω ότι η υπ’αρ. 1/2023 Απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου με την οποία κρίθηκε ότι οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers/funds), ακόμη και όταν τα δάνεια έχουν τιτλοποιηθεί με τον ν. 3156/2003, νομιμοποιούνται να προβαίνουν σε δικαστικές ενέργειες αναγκαστικής εκτέλεσης, δηλαδή κατασχέσεις, πλειστηριασμούς και λοιπές πράξεις εκτέλεσης στο όνομα των funds, εκδόθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 2023 και μετά από μόλις επτά ημέρες, στις 16 Φεβρουαρίου 2023».