Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα ανακοίνωσε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, λίγες ώρες μετά την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από τη θέση του Υφυπουργού Ανάπτυξης.

Με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, Υφυπουργός Ανάπτυξης με αρμοδιότητα τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου αναλαμβάνει ο Βασίλης Σπανάκης, Υφυπουργός Εσωτερικών ο Βαγγέλης Λιάκος, ενώ στο Υπουργείο Υγείας επιστρέφει ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, αναλαμβάνοντας εκ νέου το χαρτοφυλάκιο της ψυχικής υγείας.

Οι ανακοινώσεις έρχονται στον απόηχο της παραίτησης Τσαβδαρίδη, η οποία έγινε δεκτή το πρωί της Πέμπτης από τον πρωθυπουργό. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι εξηγήσεις που έδωσε ο μέχρι πρότινος υφυπουργός για την υπόθεση που αφορά την κόρη του δεν κρίθηκαν επαρκείς.