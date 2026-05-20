Σε κατάσταση επιφυλακής και έντονου προβληματισμού βρίσκονται οι ελληνικές αρχές μετά τον εντοπισμό ενός μη επανδρωμένου πλωτού σκάφους (drone) ανοιχτά της Λευκάδας.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, χαρακτήρισε το συμβάν ως ένα «ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό» που βρίσκεται υπό ενδελεχή εξέταση.

«Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει τη διάχυση του πολέμου στη Μεσόγειο. Θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων και ότι το περιστατικό αυτό δεν θα επαναληφθεί», διεμήνυσε κατηγορηματικά η κ. Ζωχιού.

Η Αθήνα έχει ήδη κινηθεί γρήγορα σε διπλωματικό επίπεδο για να αναδείξει τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γερπετρίτης, έθεσε άμεσα το θέμα στους Ευρωπαίους εταίρους κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες.

Οι ομόλογοί του εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους και ζήτησαν επίσημη ενημέρωση μόλις εκδοθεί το τελικό πόρισμα.

Επίσης, ο Έλληνας ΥΠΕΞ είχε επικοινωνία με τον Ουκρανό ομόλογό του, Αντρίι Σιμπίχα, στον οποίο μετέφερε με απόλυτο τρόπο την έντονη ανησυχία της Ελλάδας για το συμβάν.

Το επόμενο καθοριστικό βήμα εξαρτάται από τις στρατιωτικές αρχές. Μόλις το επίσημο πόρισμα της έρευνας από το ΓΕΕΘΑ διαβιβαστεί στο υπουργείο Εξωτερικών, η χώρα μας θα προχωρήσει στις απαραίτητες νομικές και διπλωματικές ενέργειες, καθώς και σε επίσημα διαβήματα, τόσο σε διμερές όσο και σε διεθνές επίπεδο.