Στο βαρύ τίμημα που πλήρωσε η Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή τη συμπλήρωση 81 ετών από την απελευθέρωση του στρατοπέδου συγκέντρωσης του Άουσβιτς.

Σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπογράμμισε τη διαρκή σημασία της ιστορικής μνήμης και την ανάγκη επαγρύπνησης απέναντι στον ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία.

Όπως σημείωσε, μπορεί να έχουν περάσει 81 χρόνια από την απελευθέρωση του Άουσβιτς, ωστόσο η μνήμη των 6.000.000 Εβραίων που υπέφεραν και εξοντώθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα παραμένει ζωντανή. Μαζί της, παραμένει και η θύμηση των χιλιάδων Ελλήνων θυμάτων, καθώς η χώρα μας πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος, χάνοντας ένα μεγάλο μέρος του εβραϊκού πληθυσμού της.

Ο πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά στις εβραϊκές κοινότητες που άνθιζαν επί αιώνες σε πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, τα Ιωάννινα, η Ρόδος και πολλές ακόμη, οι οποίες εξολοθρεύθηκαν μέσα σε λίγους μόλις μήνες. Μια απώλεια που, όπως τόνισε, συνιστά μια πληγή η οποία δεν έχει ακόμη επουλωθεί και καλεί κάθε πολιτισμένο άνθρωπο να διαφυλάσσει την ιστορική αλήθεια και να μην επιτρέπει τη λήθη.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Ολοκαύτωμα δεν αποτελεί μόνο ένα ιστορικό γεγονός με ιδιαίτερο βάρος, αλλά και μια διαρκή προειδοποίηση. Μια υπενθύμιση ότι η μισαλλοδοξία, ο ρατσισμός και ο αντισημιτισμός δεν έχουν θέση στις σύγχρονες κοινωνίες. Γι’ αυτόν τον λόγο, όπως ανέφερε, η Πολιτεία και οι πολίτες οφείλουν να παραμένουν σε διαρκή εγρήγορση, απέναντι στις δυνάμεις του μίσους και του διχασμού.

Ακολουθεί η αναλυτική ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Μπορεί να πέρασαν 81 χρόνια από την απελευθέρωση του Άουσβιτς. Ωστόσο η μνήμη των 6.000.000 Εβραίων που υπέφεραν και εξοντώθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα παραμένει ζωντανή. Μαζί της, και η θύμηση χιλιάδων Ελλήνων, καθώς η πατρίδα μας πλήρωσε, τότε, βαρύ τίμημα, χάνοντας μεγάλο μέρος του εβραϊκού πληθυσμού της.

Κοινότητες που άνθιζαν επί αιώνες στη Θεσσσαλονίκη, στην Αθήνα, στα Ιωάννινα στη Ρόδο, και σε πολλές ακόμη πόλεις, εξολοθρεύτηκαν μέσα σε λίγους μήνες. Μία πληγή που δεν έχει ακόμη επουλωθεί, καλώντας κάθε πολιτισμένο άνθρωπο να μην ξεχνά το παρελθόν και να προστατεύει την αλήθεια μέσα στον χρόνο.

Γιατί το Ολοκαύτωμα δεν είναι μόνο ένα ιστορικό γεγονός με ξεχωριστό βάρος. Είναι και μια διαρκής προειδοποίηση ότι η μισαλλοδοξία, ο ρατσισμός και ο αντισημιτισμός δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας. Γι’ αυτό και παραμένουμε σε εγρήγορση απέναντι στις δυνάμεις του μίσους και του διχασμού.

Στην εποχή μας, άλλωστε, οι αξίες του ανθρωπισμού, της διεθνούς νομιμότητας και της Δημοκρατίας δοκιμάζονται και πάλι σε πολλά πεδία. Έχουμε χρέος, συνεπώς, να τις υπερασπιζόμαστε, αποκαλύπτοντας τους πολλούς και διαφορετικούς εχθρούς της προόδου -με όποιο προσωπείο και αν αυτοί εμφανίζονται.

Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το παρελθόν. Αλλά είναι στο χέρι μας να χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Ας κάνουμε, λοιπόν, το «Ποτέ Ξανά» σύνθημα αυτής της διαρκούς προσπάθειας. Ένα διαχρονικό και συλλογικό κάλεσμα να μετατρέπουμε τη μνήμη σε συνειδητή δράση. Και τις εμπειρίες του χθες, σε ζωντανές ελπίδες του αύριο».