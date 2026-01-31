Με αφορμή την επέτειο για τα Ίμια, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απηύθυνε μήνυμα τιμής και εθνικής εγρήγορσης, υπογραμμίζοντας τη σταθερή θέση της Ελλάδας στο Αιγαίο, αλλά και τη διαχρονική ευθύνη της πολιτείας, να θωρακίζει τη χώρα πολιτικά, στρατηγικά και κοινωνικά.

Στο μήνυμά του για τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τα γεγονότα των Ιμίων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε με σαφήνεια, ότι η Ελλάδα τιμά διαχρονικά τη μνήμη των τριών αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, Χριστόδουλου Καραθανάση, Παναγιώτη Βλαχάκου και Έκτορα Γιαλοψού, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι την εθνική κυριαρχία στο Αιγαίο.

Όπως επισημαίνει, η θυσία τους έχει εγγραφεί ανεξίτηλα στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού και αποτελεί διαρκή υπενθύμιση του χρέους της πολιτείας απέναντι στην πατρίδα.

Ο πρωθυπουργός επαναλαμβάνει τη σταθερή θέση της χώρας ότι στο Αιγαίο δεν υφίστανται «γκρίζες ζώνες», αλλά μόνο γαλάζια νερά που κατοχυρώνουν την κυριαρχία και τα εθνικά δικαιώματα της Ελλάδας ως απολύτως αδιαπραγμάτευτα, ανεξαρτήτως αμφισβητήσεων.

Παράλληλα, τονίζει ότι η Ελλάδα αποκρούει κάθε μορφή έντασης και προκλητικής συμπεριφοράς με ξεκάθαρο, ψύχραιμο και αποφασιστικό τρόπο, επιλέγοντας η ίδια το χρόνο, το επίπεδο και τον τρόπο αντίδρασής της.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναδεικνύεται ότι η σύγχρονη Ελλάδα τιμά έμπρακτα τους πεσόντες ενισχύοντας την αμυντική της θωράκιση, εμβαθύνοντας τις στρατηγικές της συμμαχίες και καλλιεργώντας την κοινωνική ενότητα μέσα από την πρόοδο της οικονομίας.

Η εμπειρία των Ιμίων, όπως σημειώνει, διδάσκει ότι η εθνική επαγρύπνηση δεν είναι περιστασιακή αλλά καθημερινή υποχρέωση. Με αυτή τη σκέψη, η Πολιτεία αποτίει φόρο τιμής όχι μόνο στους πεσόντες, αλλά και σε όλες και όλους που υπηρετούν σήμερα την πατρίδα, προβάλλοντας τη δύναμη των ελληνικών αξιών και την αξία της εθνικής ισχύος.

Ακολουθεί η αναλυτική ανάρτηση του πρωθυπουργού :

«Πριν από 30 χρόνια, η αγάπη για την πατρίδα καθιστούσε αθάνατους στη συλλογική μας μνήμη τους Χριστόδουλο Καραθανάση, Παναγιώτη Βλαχάκο και Έκτορα Γιαλοψό. Σήμερα, η Ελλάδα ανταποδίδει την τιμή στους τρεις ήρωες. Θωρακίζοντας την άμυνά της. Πυκνώνοντας τις στρατηγικές συμμαχίες της. Και σφυρηλατώντας την ενότητα της κοινωνίας μέσα από την πρόοδο της οικονομίας της.

Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» παρά μόνο γαλάζια νερά που δηλώνουν ότι η κυριαρχία και τα εθνικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα, όποιες έωλες αμφισβητήσεις κι αν διατυπώνονται από τον οποιονδήποτε. Η πατρίδα αποκρούει τις αδιέξοδες εντάσεις. Το ίδιο, όμως, και κάθε προκλητική συμπεριφορά. Με ξεκάθαρο τρόπο. Όπως και όποτε η ίδια επιλέγει. Και στο επίπεδο που αρμόζει, κάθε φορά.

Άλλωστε η εμπειρία των Ιμίων διδάσκει ότι η εθνική επαγρύπνηση πρέπει να είναι καθημερινή. Γι’ αυτό υποκλινόμαστε και φέτος στους πεσόντες, με τη σκέψη σε όσες και όσους φορούν περήφανα το εθνόσημο στο στήθος. Γιατί στα δικά τους αισιόδοξα πρόσωπα καθρεφτίζεται η απόφαση της Ελλάδας να προβάλλει πάντα την ισχύ των αξιών της. Ταυτόχρονα, όμως, και την αξία της ισχύος της».