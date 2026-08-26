Τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, εξέφρασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με αφορμή τα μηνύματα συμπαράστασης που δέχτηκε για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα «Χ» (πρώην Twitter), ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε ειδική μνεία στις έννοιες της δημοκρατίας και της ελευθερίας, επαινώντας τη σταθερή στάση της Ελλάδας απέναντι στη ρωσική εισβολή.

Απαντώντας στις ευχές του Έλληνα πρωθυπουργού, ο Ζελένσκι έγραψε χαρακτηριστικά: «Σας ευχαριστώ, Κυριάκο Μητσοτάκη, για το θερμό σας μήνυμα για την Ημέρα Ανεξαρτησίας και την ακλόνητη υποστήριξη της Ελλάδας. Στην καρδιά της ελληνικής λέξης “δημοκρατία” βρίσκεται ο λαός και η δύναμή του να αποφασίζει. Η Ουκρανία υπερασπίζεται ακριβώς αυτό το δικαίωμα σήμερα – να επιλέξουμε το δικό μας μέλλον, απαλλαγμένο από επιθετικότητα και καταναγκασμό. Εκτιμούμε βαθιά την κατ’ αρχήν στάση της Ελλάδας ότι τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία. Η τήρηση αυτής της αρχής σήμερα απαιτεί αυξανόμενη πίεση στη Ρωσία και αύξηση του κόστους της επιθετικότητάς της μέχρι να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο. Ευγνώμονες στην Ελλάδα και τον λαό της που στάθηκαν στο πλευρό της Ουκρανίας».

Thank you, @PrimeministerGR Kyriakos Mitsotakis, for your warm Independence Day message and Greece’s steadfast support. At the heart of the Greek word “democracy” are the people and their power to decide. Ukraine is defending exactly this right today — to choose our own future,… pic.twitter.com/59UkHCk4YZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 25, 2026

Είχε προηγηθεί το μήνυμα συμπαράστασης του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον ουκρανικό λαό, ο οποίος συνεχίζει να δοκιμάζεται από τον πόλεμο. Στο μήνυμά του, ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Αγαπητοί πολίτες της Ουκρανίας, στην 35η επέτειο της Ανεξαρτησίας σας, οι πολίτες της Ελλάδας στέκονται στο πλευρό σας. Γνωρίζουμε ότι αυτή η εορτή έρχεται στη σκιά ασταμάτητων επιθέσεων και δυσκολιών. Τιμούμε την αξιοπρέπειά σας, τις θυσίες σας και την επιμονή σας για ελευθερία. Εύχομαι αυτή η Ημέρα να φέρει την ελπίδα και την ειρήνη στην Ουκρανία».

«Σταθερή η υποστήριξη της Κύπρου»

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει διαδικτυακά και τον Κύπριο ομόλογό του, Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο Ουκρανός πρόεδρος εστίασε ιδιαίτερα στον κομβικό ρόλο που διαδραμάτισε η Λευκωσία στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας του, τονίζοντας τη σημασία της περαιτέρω εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων:

«Ευγνώμων στον Πρόεδρο @Christodulides για το ευγενικό συγχαρητήριο μήνυμά του για την 35η επέτειο της ανεξαρτησίας μας. Ήταν κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που η Ουκρανία άνοιξε τελικά τον πρώτο κύκλο διαπραγματεύσεων με την ΕΕ. Τώρα είναι σημαντικό να ανοίξουν και οι υπόλοιποι. Και γνωρίζουμε ότι μπορούμε να βασιστούμε στη συνεχή υποστήριξη της Κύπρου για την ένταξή μας στην ΕΕ. Εκτιμούμε επίσης άλλες μορφές υποστήριξης και ελπίζουμε να αυξήσουμε τη συνεργασία μας και σε άλλους τομείς».