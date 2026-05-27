Η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ παίρνει πλέον και δικαστική διάσταση, καθώς ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, καταθέτει μήνυση σε βάρος του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, για τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης και της εξύβρισης.

Η κίνηση αυτή έρχεται έπειτα από σειρά δημόσιων παρεμβάσεων και δηλώσεων του υπουργού Υγείας σχετικά με την υπόθεση του ακινήτου στο Ηράκλειο που συνδέεται με την οικογένεια του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και είχε μισθωθεί στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Από τη Χαριλάου Τρικούπη κάνουν λόγο για μια συντονισμένη προσπάθεια πολιτικής στοχοποίησης και σπέκουλας, η οποία όπως υποστηρίζουν, βασίστηκε σε ψευδείς ισχυρισμούς και ανακριβή στοιχεία.

Σύμφωνα με στελέχη του ΠΑΣΟΚ, το ζήτημα δεν αφορά μια απλή και «σκληρή πολιτική κόντρα» που ξέφυγε σε προσωπικούς χαρακτηρισμούς, αλλά μια οργανωμένη επιχείρηση δημιουργίας εντυπώσεων με στόχο να πληγεί πολιτικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Η ίδια πλευρά υποστηρίζει ότι επιχειρήθηκε να στηθεί ένα αφήγημα περί «σκανδάλου», χωρίς να προκύπτει οποιαδήποτε παράνομη ή αδιαφανής πράξη.

Στο επίκεντρο της σύγκρουσης βρίσκονται οι δημόσιες τοποθετήσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε ότι υπήρξε «φωτογραφικός» διαγωνισμός για την επιλογή του ακινήτου που μισθώθηκε από το Κτηματολόγιο, αφήνοντας αιχμές περί πολιτικών παρεμβάσεων και ευνοϊκής μεταχείρισης. Παράλληλα, είχε αναφερθεί σε υπέρογκα ποσά ενοικίων, κάνοντας λόγο για έσοδα ύψους 1,2 έως 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, τα οποία – κατά τους ισχυρισμούς του – κατέληξαν στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Οι ίδιες δηλώσεις προκάλεσαν έντονη αντίδραση από τη Χαριλάου Τρικούπη, η οποία απαντά ότι τα συγκεκριμένα ποσά ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα.

Όπως τονίζεται, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν ήταν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου κατά την περίοδο της μίσθωσης, ούτε συμμετείχε στη διαγωνιστική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε το 2009.

Πηγές του ΠΑΣΟΚ επισημαίνουν ότι το ακίνητο μισθώθηκε στο Κτηματολόγιο το 2010, ύστερα από ανοικτό διαγωνισμό στον οποίο κατατέθηκαν συνολικά οκτώ προσφορές. Μάλιστα, οι προδιαγραφές της διαδικασίας είχαν τεθεί επί κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή, ενώ η αξιολόγηση των φακέλων είχε ήδη ολοκληρωθεί πριν από οποιαδήποτε εμπλοκή του σημερινού προέδρου του ΠΑΣΟΚ με το ακίνητο.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, εκμισθωτές ήταν οι γονείς του Νίκου Ανδρουλάκη, οι οποίοι και εισέπρατταν τα ενοίκια. Ο ίδιος απέκτησε μεταγενέστερα μειοψηφικό ποσοστό συνιδιοκτησίας, λαμβάνοντας το 10% του ακινήτου το 2011 και επιπλέον 10% το 2013. Αυτό σημαίνει, όπως σημειώνουν συνεργάτες του, ότι δικαιούνταν μόλις το 20% των συνολικών εσόδων από τη μίσθωση και μόνο από το 2013 και μετά.

Από το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν ακόμη ότι η δημόσια συζήτηση διογκώθηκε τεχνητά μέσα από αναφορές σε τραπεζικές καταθέσεις στο εξωτερικό.

Οι ίδιες πηγές ξεκαθαρίζουν ότι τα χρήματα που εμφανίζονται σε λογαριασμούς εκτός Ελλάδας δεν σχετίζονται με τα ενοίκια του ακινήτου, αλλά με τις αποδοχές του Νίκου Ανδρουλάκη από τη θητεία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίες όπως επισημαίνεται, έχουν δηλωθεί κανονικά στα «πόθεν έσχες» όλων των προηγούμενων ετών.

Ιδιαίτερη ενόχληση προκάλεσαν, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, και οι αναφορές του υπουργού Υγείας περί «χρεπιού που ανακαινίστηκε με λεφτά των φορολογουμένων».

Από το περιβάλλον του προέδρου του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν ότι ουδέποτε χρησιμοποιήθηκαν δημόσιοι πόροι για την ανακαίνιση του ακινήτου. Αντιθέτως, σημειώνουν πως η σύμβαση προέβλεπε συγκεκριμένες εργασίες που έπρεπε να πραγματοποιηθούν από τους ιδιοκτήτες, σύμφωνα με τις ανάγκες του μισθωτή και με δική τους οικονομική επιβάρυνση.

Η υπόθεση αποκτά πλέον ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, καθώς στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι η υπόθεση δεν αφορά μόνο την προσωπική προστασία του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και τα όρια του δημόσιου πολιτικού λόγου.

Από την άλλη πλευρά, κυβερνητικά στελέχη επιμένουν ότι η πολιτική κριτική είναι θεμιτή και υποστηρίζουν πως η δημόσια συζήτηση γύρω από οικονομικές σχέσεις πολιτικών προσώπων με το Δημόσιο δεν μπορεί να θεωρείται εκτός πολιτικής αντιπαράθεσης.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς η υπόθεση μεταφέρεται πλέον και στις δικαστικές αίθουσες, ενώ ήδη πυροδοτεί νέο κύκλο σκληρής σύγκρουσης ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, σε μια περίοδο που το πολιτικό κλίμα παραμένει ιδιαίτερα πολωμένο.