Στη Δικαιοσύνη προσφεύγει ο Ιωάννης Φρονιμάκης, πρώην στέλεχος της παράταξης «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», καταθέτοντας μήνυση εναντίον της προέδρου του κόμματος, Μαρίας Καρυστιανού. Αφορμή στάθηκαν οι πρόσφατες δηλώσεις της κ. Καρυστιανού σε τηλεοπτική της συνέντευξη στον σταθμό OPEN.

Ο κ. Φρονιμάκης ξεκαθάρισε πως η προσφυγή στη Δικαιοσύνη ήταν η άμεση απάντησή του απέναντι σε όσα ανέφερε η πρόεδρος περί απόπειρας εκβιασμού. Παράλληλα, προειδοποίησε πως τον δρόμο της Δικαιοσύνης θα ακολουθήσουν και όσοι προχωρούν σε απειλές και συκοφαντίες εις βάρος του, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Μετά τα όσα συκοφαντικά εναντίον μου περί εκβιασμού, εκστόμισε η κ. Καρυστιανού σε βάρος μου στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, προσήλθα στο αστυνομικό τμήμα Βρυσών, όπου υπέβαλα μήνυση εναντίον της.

Τώρα πλέον η “Δικαιοσύνη” έχει τον λόγο. Συνέχεια θα έχουν διάφοροι οι οποίοι με βρίζουν, με απειλούν και με συκοφαντούν μέσω διαδικτύου» ανέφερε σε σχετική ανάρτησή του.

Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής της τοποθέτησης, η κ. Καρυστιανού εξήγησε πως, εξαιτίας του τραγικού χαμού της κόρης της στο δυστύχημα των Τεμπών, δεν είχε το ψυχικό σθένος να ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα. Όπως υποστήριξε, η επιχείρηση παρέμεινε ουσιαστικά ανενεργή, κάτι που αποδεικνύεται και από τους μηδενικούς ισολογισμούς που έχουν κατατεθεί επίσημα στο ΓΕΜΗ, επιβεβαιώνοντας ότι τα αρχικά επενδυτικά σχέδια για ενοικίαση ακινήτων δεν υλοποιήθηκαν ποτέ.

Η πρόεδρος του κόμματος έκανε λόγο για απροκάλυπτες πιέσεις που δέχθηκε προκειμένου να κλείσει άμεσα την εταιρεία και να εξαφανίσει κάθε ίχνος της. Η ίδια τόνισε πως επέλεξε να μην προχωρήσει σε καμία τέτοια ενέργεια, επιθυμώντας την πλήρη διαφάνεια, ενώ κατονόμασε ευθέως τον κ. Φρονιμάκη, καθώς και άλλα πρόσωπα, ως υποκινητές αυτής της προσπάθειας συγκάλυψης.

«Μου ζήτησαν επιτακτικά να κλείσω εσπευσμένα την εταιρεία… Ήταν ένας απροκάλυπτος εκβιασμός στη λογική του “ή δέχεσαι τα αιτήματά μας ή βγάζουμε το θέμα”», ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Καρυστιανού.

Σύμφωνα με την ίδια, στόχος αυτής της πίεσης ήταν η απόσπαση συγκεκριμένων ανταλλαγμάτων που σχετίζονταν με τη δομή και τον έλεγχο της κομματικής οργάνωσης στην περιοχή της Κρήτης.

Από την πλευρά του, ο Ιωάννης Φρονιμάκης εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του προς τους δημοσιογράφους της εκπομπής, διαμαρτυρόμενος για το γεγονός ότι δεν του επετράπη να παρέμβει ζωντανά ώστε να απαντήσει άμεσα και να διαψεύσει τους ισχυρισμούς της προέδρου, τους οποίους χαρακτήρισε ως «αθλιότητες».

Το παρασκήνιο της αντιπαράθεσης για το ακίνητο – Τι είχε δηλώσει στη «Ζούγκλα» ο Ιωάννης Φρονιμάκης

Στο επίκεντρο της έντονης διαμάχης βρίσκεται ένα ακίνητο, το οποίο πέρασε στην ιδιοκτησία της Μαρίας Καρυστιανού μέσω της διαδικασίας πλειστηριασμού. Επισημαίνουμε ότι την υπόθεση αποκάλυψε πρώτη η «Ζούγκλα» φέρνοντας στη δημοσιότητα όλα τα αδιάσειστα στοιχεία.

Η κ. Καρυστιανού μιλώντας στη «Ζούγκλα» σχετικά με το το δημοσίευμα για το ακίνητο, υποστήριξε πως ήταν μία μεμονωμένη πράξη που δεν γνώριζε και την έκανε ο πρώην σύντροφός της.

Ο κ. Φρονιμάκης είχε μιλήσει στη «Ζούγκλα» για την υπόθεση, επισημαίνοντας από την πλευρά του ότι η Μαρία Καρυστιανού γνώριζε για το ακίνητο.

Ειδικότερα, η «Ζούγκλα» επικοινώνησε με τον Γιάννη Φρονιμάκη, πρώην στέλεχος του κόμματος, «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» και πρώην συνεργάτη της Μαρίας Καρυστιανού, για το θέμα με την αγορά ακινήτου από πλειστηριασμό μέσω Funds στο κέντρο της Αθήνας από την εταιρεία «Where About Travels», στην οποία η ίδια είναι διαχειρίστρια.

Όταν ρωτήσαμε τον κο. Φρονιμάκη για την αγορά του ακινήτου από Fund και κατά πόσο το γνώριζε, εκείνος απάντησε με βεβαιότητα πως «ναι, είναι κάτι που το γνωρίζω. Το γνωρίζω πολύ καιρό. Από πού να ξεκινήσω τώρα; Νομίζω 9 Μαρτίου του 2025 ήρθε σε γνώση μου από ένα φίλο, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό και μου είπε πως «πρόσεχε αυτή που υποστηρίζεις».

«Λοιπόν, ο φίλος μου, μου περιέγραψε ότι από κάποια τράπεζα πήρε, η Μαρία Καρυστιανού ένα ακίνητο. Επειδή δεν θέλω να τα λέω στο τηλέφωνο, ανέβηκα στη Θεσσαλονίκη, επίτηδες. Πήγαμε, συναντηθήκαμε και είπα ρε παιδιά, έχετε πάρει κάποιο ακίνητο από Fund; Ή τίποτα, το ξέρεις εσύ;», ρώτησε ο κος Φρονιμάκης την Μαρία Καρυστιανού.

Τότε εκείνη του είπε «όχι Γιάννη, όχι Γιάννη, το αγόρασα. Όταν μου ‘πε όχι Γιάννη, το αγόρασα, νόμιζα ότι εννοούσε ότι έχει γίνει ο πλειστηριασμός, το έχει κατοχυρώσει η τράπεζα στο όνομά της -μια συνήθης διαδικασία, γιατί είναι δουλειά μου αυτή- και απλά τα αγόρασε κατευθείαν από την τράπεζα».

«Της λέω παρ’ όλα αυτά, εντάξει, αυτό που έκανες είναι νόμιμο αλλά δεν είναι ηθικό, και σου προτείνω να φύγεις από την εταιρεία και εν πάση περιπτώσει να δηλώσεις ότι δεν ήξερες, δεν κατάλαβες και τα λοιπά».

Ο κος Φρονιμάκης ρώτησε ευθέως την Μαρία Καρυστιανού ποιος είναι ο διαχειριστής της εταιρείας εκείνη απάντησε «εγώ, Γιάννη». Την προέτρεψε τότε να φύγει από την εταιρεία και να δικαιολογηθεί με κάποιο τρόπο, ότι το αγόρασε και δεν ήξερε ότι προέρχεται από πλειστηριασμό.

Συνεπώς, από τα λεγόμενα του πρώην συνεργάτη της, προκύπτει πως η Μαρία Καρυστιανού γνώριζε για την αγορά του συγκεκριμένου ακινήτου. Ωστόσο, η πρόεδρος του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» όταν ρωτήθηκε για το σχετικό ζήτημα από τη «Ζούγκλα» είπε πως δεν γνώριζε τίποτα και τα «έδειξε» υπεύθυνο τον πρώην σύντροφό της.

Ακούστε το σχετικό ηχητικό με τις δηλώσεις του Γιάννη Φρονιμάκη στη «Ζούγκλα»:

Ο κος Φρονιμάκης τόνισε πως «πριν περίπου 10 μέρες, ένας φίλος με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει το ξέρεις ότι η Μαρία Καρυστιανού έχει πάρει σπίτι από πλειστηριασμό; Εγώ έκανα πως δεν το ‘ξερα και παίρνω τηλέφωνο τον Γιάννη Μωυσίδη, του λέω έχει διαρρεύσει η είδηση, έχετε λήξει την εταιρεία; Μου λέει «όχι», «εγώ έχω υπογράψει τα χαρτιά Γιάννη, αλλά η Μαρία δεν τα υπέγραψε. Μάλιστα, δεν κατάλαβα το λόγο, θορυβήθηκα. Όμως πριν μια εβδομάδα, ένας από τους δικηγόρους που δικάζουν και υποστηρίζουν ανθρώπους κατά των Funds, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει κύριε Φρονιμάκη, ξέρετε ότι η κυρία Καρυστιανού έχει πλειστηριάσει ακίνητο; Στάσου, του λέω, το έχει αγοράσει ή το έχει πλειστηριάσει; Το έχει πλειστηριάσει. Αυτό ήταν σοκ. Κλείνω το τηλέφωνο, κάνω τηλέφωνο στον Μωυσίδη και του λέω «Γιάννη, για πες μου την ιστορία, μπήκατε σε πλειστηριασμό; Μπήκατε στην πλατφόρμα αυτή που πλειστηριάζουν τα Fund τα ακίνητα;». Μου λέει «ναι, και μάλιστα δεν υπήρχε και άλλος να μπει στον πλειστηριασμό, και το πήραμε στην αρχική τιμή».

«Εκείνο που με έκανε να τρελαθώ είναι ότι κατ’ αρχήν αυτό είναι μια κατάπτυστη ηθικά ενέργεια, το να μπαίνεις σε πλειστηριασμό για να πάρεις το σπίτι ενός φτωχού ανθρώπου ή οποιουδήποτε ανθρώπου είναι απολύτως ανήθικο. Εκείνο που με έκανε όμως να τρελαθώ είναι το γεγονός ότι αυτό έγινε, αν θυμάμαι καλά, το Σεπτέμβρη του ’23. Ούτε 6 μήνες δεν είχε πεθάνει η Μάρθη. Δηλαδή όλη η Ελλάδα έκλαιγε, όλη η Ελλάδα έκλαιγε μαζί με αυτήν, και αυτή τι έκανε; Πήγαινε να πλειστηριάσει ένα ακίνητο ενός φτωχού ανθρώπου για να κάνει τα επτά σπίτια της οκτώ. Με συγχωρείς, αλλά αυτό είναι για μένα κόκκινη γραμμή. Όχι κόκκινη γραμμή. Και για αυτό το λόγο πήγα σπίτι μου».

Ο Βασίλης Κοκοτσάκης παραιτήθηκε από το κόμμα της Καρυστιανού για τον ίδιο λόγο

Ο κος Φρονιμάκης τόνισε πως πέρα από την δική του παραίτηση, η οποία έγινε λόγω του συγκεκριμένου ζητήματος, για το ίδιο λόγο έφυγε από το κόμμα της Καρυστιανού και ο Βασίλης Κοκοτσάκης πριν από λίγες ημέρες.

«Αυτή είναι η πραγματική αιτία, που ο Βασίλης Κοκοτσάκης δήλωσε παραίτηση και περιμένω όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τον βρίζανε, και που προφανώς τώρα θα βρίζουνε και μένα, να βρουν το θάρρος να ζητήσουν μια συγγνώμη», επισήμανε.

Για τα δημοσιεύματα περί περισσότερων παραιτήσεων από το πολιτικό κίνημα της Μαρίας Καρυστιανού, το πρώην ιδρυτικό στέλεχος του κόμματος τόνισε πως «όλα αυτά τα δημοσιεύματα που λέγανε ότι παραιτούνται μέλη του κεντρικού οργανωτικού, στελέχη και τα λοιπά, είναι πραγματικά, είναι αληθινά. Παραιτήθηκε και ο κύριος Θανάσης Γουναράτος, ο κύριος Κώστας Βαμβακάς, ένας εξαίρετος άνθρωπος και πολύ ηθικός. Αλλά και όλα τα άλλα στελέχη που δεν έχουνε παραιτηθεί ή εν πάση περιπτώσει δεν έχουν ακόμα παραιτηθεί, όλα έχουνε σε γνώση το συγκεκριμένο ζήτημα. Απλά προσπαθεί ο καθένας να βρει ένα τρόπο να το διαχειριστεί».

Θα ρίξουν αλλού την ευθύνη

Ο κος Φρονιμάκης ανέφερε επίσης στη «Ζούγκλα» πως θα ρίξουν την ευθύνη της αγοράς του ακινήτου από πλειστηριασμό στον πρώην σύντροφο της Καρυστιανού.

Θα πούνε πως «ο Μωυσίδης ενήργησε χωρίς την γνώση της Μαρίας Καρυστιανού. Πράγμα που είναι ψέματα. Το πιστοποιώ, γιατί ο Μωυσίδης το έχει πει, και η Μαρία Καρυστιανού ότι ήξερε, σε μένα προσωπικά. Επίσης ο Γιάννης Μωυσίδης το έχει πει και σε άλλους ανθρώπους αυτό. Δηλαδή, τι θέλουν να ισχυριστούν; Ότι ο Μωυσίδης που δεν είναι διαχειριστής πλαστογράφησε την υπογραφή της Καρυστιανού; Έβγαλε χωρίς να ξέρει αυτή την εγγυητική; Γιατί πρέπει να δώσεις το 1/3, να καταθέσεις το 1/3 για να μπορείς να μετέχεις στο πλειστηριασμό. Και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ο διαχειριστής. Δηλαδή ότι ο Μωυσίδης έκανε σοβαρές ποινικές ενέργειες, όπως είναι η απάτη, η πλαστογραφία και τα λοιπά; Αυτό είναι γελοίο επιχείρημα. Όταν, μου το ‘παν, όταν μου το ‘παν, τους σιχάθηκα».

«Ο Μωυσίδης δεν έκανε του κεφαλιού του»

«Επαναλαμβάνω για τελευταία φορά, ο Γιάννης ο Μωυσίδης δεν έκανε του κεφαλιού του. Και μου το ‘χει πει, και το ‘χει πει σε άλλους ανθρώπους, και μου το ‘χει πει και η ίδια η Μαρία Καρυστιανού, γιατί αυτό θα είναι το επιχείρημα, ότι «δεν ξέρω τίποτα εγώ, τα ‘κανε όλα ο Μωυσίδης». Τι έκανε ο Μωυσίδης δηλαδή; Απάτη και πλαστογραφία; Ενώ είσαι εσύ η διαχειρίστρια; Όχι, ο Γιάννης ο Μωυσίδης ακολουθούσε τη διαχειρίστρια, δεν έκανε τον διαχειριστή αυτός».

Η «Ζούγκλα» ρώτησε τον κ. Φρονιμάκη αν ο πρώην σύντροφος της Μαρίας Καρυστιανού γνωρίζει ότι θα αναλάβει την ευθύνη.

« Τον έχουνε πιέσει και μου είπε «να πω- μου το ‘χει πει εμένα-, να πω ότι δεν είχαν ενημερώσει τη Μαρία και τα ‘κανα εγώ μόνος μου».

«Πώς ρε Γιάννη, τα ‘κανες μόνος σου;», του είπε ο Φρονιμάκης.

«Έτσι να πω, να το δικαιολογήσω μωρέ», του απάντησε ο Μωυσίδης.

«Ναι, τι θα πεις; Ότι έκανες το διαχειριστή εσύ; Δηλαδή έκανες απάτη και πλαστογραφία;».

«Α, δεν το ‘χω σκεφτεί», του είπε ο πρώην σύντροφος της Καρυστιανού.

Κλείνοντας ο κος Φρονιμάκης μας είπε πως «για να καταλήξω γιατί είμαι πολύ θυμωμένος, να πω ότι αναρωτιέμαι, και ας αναρωτηθούνε και όλοι οι υπόλοιποι, πώς ένας άνθρωπος που έχει σκελετούς στο μπαούλο του, αποφασίζει να κατέβει στην πολιτική; Δεν ξέρει ότι κάποια στιγμή θα βγουν οι σκελετοί από το μπαούλο; Φυσικά. Άρα λοιπόν, είτε είχε εγγυήσεις ότι δεν θα βγούνε -και από πού έχεις εγγυήσεις; Από το κατεστημένο- είτε δεν είναι καλά ψυχικά».

«Ελπίζω αυτό το κίνημα (των Τεμπών) να μη χαθεί, το κίνημα των ανθρώπων δηλαδή, το κίνημα των πολιτών, και ελπίζω -και το λέω με ελπίδα- ότι τα στελέχη, τα αξιόλογα, να σταματήσουν να αυτοεξευτελίζονται παραμένοντας σε αυτόν τον βόθρο», ανέφερε ο Γιάννης Φρονιμάκης στην επικοινωνία του με τη «Ζούγκλα».