Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά δύο δημοσιογράφων και ενός εκδότη κατέθεσε το πρωί της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βαγγέλης Λιάκος, μετά τα δημοσιεύματα για απευθείας αναθέσεις δημόσιων συμβάσεων σε επιχειρήσεις των αδελφών του.

Ο υφυπουργός μετέβη στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και, σε δηλώσεις του, υποστήριξε ότι βρίσκεται στο επίκεντρο επίθεσης με πολιτικά κίνητρα.

«Από την πρώτη στιγμή που ορκίστηκα ως υφυπουργός Εσωτερικών ξεκίνησε μία προσπάθεια πολιτικής μου εξόντωσης με σαφή προεκλογική στόχευση, με ψεύδη και συκοφαντίες», ανέφερε.

Ο κ. Λιάκος εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη και υποστήριξε ότι η δικαστική διαδικασία θα αποσαφηνίσει την υπόθεση.

«Προσφεύγω σήμερα στη Δικαιοσύνη έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη. Και μέσα από αυτό είμαι σίγουρος ότι θα αναδειχθεί η πραγματικότητα και θα καταρριφθούν οι συκοφαντίες. Θα συνεχίσω τον αγώνα για την ανάδειξη της αλήθειας», δήλωσε.

Τα δημοσιεύματα αφορούν συμβάσεις δήμων και φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με επιχειρήσεις των αδελφών του, Ελένης και Ισιδώρας Λιάκου. Ο ίδιος αρνείται ότι έχει ανάμειξη στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες και αποδίδει τις αναφορές σε προσωπική και πολιτική στοχοποίησή του.