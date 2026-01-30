Mήνυση σε βάρος του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, κατέθεσε το βράδυ της Πέμπτης η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπως έκανε ο ίδιος γνωστό με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το απόγευμα της Παρασκευής.

Για τον χαρακτηρισμό «απαίσια»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου υπέβαλε μήνυση στον Άδωνι Γεωργιάδη για τον χαρακτηρισμό «απαίσια» από το βήμα της Βουλής στις 29 Οκτωβρίου 2025. Η μήνυση συνοδεύεται από υπόμνημα 39 σελίδων.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Πριν από λίγο πληροφορήθηκα ότι χθες στις 23:50 (δηλαδή 10’ πριν από τα μεσάνυχτα) η Πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας»

@ZoeKonstant προσήλθε στο ΑΤ Εξαρχείων και κατέθεσε μήνυση εναντίον μου, με υπόμνημα 39 σελίδων, για όσα της είπα στις 29/10/2025…ήταν η ομιλία μου που εκτός των άλλων την αποκάλεσα «απαίσια»….η απάντηση μου στην κα Πρόεδρο στο βίντεο που ακολουθεί…».

«Αντιλαμβάνομαι τον τρόμο για το κόμμα Καρυστιανού – Θα σας εξαφανίσει»

Ο υπουργός Υγείας λέει χαρακτηριστικά ότι «Δεν είχε να κάνει τίποτα καλύτερο παρά αν ασχοληθεί με τη δική μου μήνυση μες στα μεσάνυχτα και αυτό με τιμάει ιδιαιτέρως. Θέλω να της πω τα εξής: Αντιλαμβάνομαι τον τρόμο που σας έχει προκαλέσει το κόμμα Καρυστιανού γιατί είναι προφανές ότι όταν θα αρχίσει να μετριέται δημοκοπικά θα εξαφανίσει και την Πλεύση Ελευθερίας και εσάς προσωπικά», για να προσθέσει ότι «Σας δηλώνω ότι δεν θα σας κάνω τη χάρη να σας απαντώ. Θα απαντώ μόνο στην αρχηγό σας, κυρία Καρυστιανού στην οποία προτείνω να προσέλθετε και ως υποψήφια βουλευτής για να είστε και εσείς στην επόμενη Βουλή. Καλή επιτυχία κυρία Κωνσταντοπούλου. Θα τα πούμε στα δικαστήρια».

Δείτε το βίντεο