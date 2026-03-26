Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Αυτό σηματοδοτεί τη μηνιαία αύξηση του μισθού κατά 40 ευρώ από πέρυσι – σχεδόν μισός μισθός ετησίως.

Σημειώνεται πως πρόκειται για την έκτη διαδοχική αύξηση από το 2019.

Η νέα αύξηση, σύμφωνα με πληροφορίες δεν περιορίζεται μόνο στον κατώτατο μισθό, καθώς επηρεάζει θετικά και άλλες κατηγορίες αποδοχών, όπως οι τριετίες, τα μισθολογικά κλιμάκια στο Δημόσιο και σειρά επιδομάτων που συνδέονται με αυτόν.

Παράλληλα, η κυβέρνηση θέτει ως στόχο για το 2027 ο μέσος μισθός να διαμορφωθεί στα 1.500 ευρώ, ενώ ο κατώτατος να φτάσει τα 950 ευρώ.

Περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς και αναλυτικά παραδείγματα, αναμένεται να παρουσιαστούν σε συνέντευξη Τύπου του Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 15:00.

«Σε τόσο σύνθετη συγκυρία την εθνική ισχύ που εκπέμπεται και πέραν των συνόρων μας οφείλει να την σφυρηλατεί η εσωτερική σταθερότητα και ενότητα. Η δύναμη να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα και τα σοβαρά ενός κόσμου που αλλάζει, από τα μικρά και ασήμαντα του κομματικού μας μικρόκοσμου», τόνισε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός κατά την αρχική του τοποθέτηση.