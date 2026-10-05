Την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε τα επιπλέον έσοδα από τον ΦΠΑ που προκύπτουν εξαιτίας του ενεργειακού πληθωρισμού να μπορούν να αξιοποιούνται για στοχευμένες και προσωρινές παρεμβάσεις στήριξης, έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας, Gitanas Nausėda.

Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε νέα οικονομική ενίσχυση για τους αλιείς, ενώ έστειλε μήνυμα προς την Τουρκία σχετικά με τη συμμετοχή τρίτων χωρών στο πρόγραμμα SAFE, υπογραμμίζοντας ότι η πρόσβαση σε ευρωπαϊκά αμυντικά εργαλεία δεν μπορεί να γίνεται χωρίς συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

«Αδιαπραγμάτευτη η δημοσιονομική ισορροπία»

Αναφερόμενος στην έντονη μεταβλητότητα που καταγράφεται στις διεθνείς αγορές ομολόγων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα παραμένει βασική και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση.

«Έχω πλήρη αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παγκόσμια κρίση στην αγορά ομολόγων. Σε καμία περίπτωση η χώρα μας δεν θα έθετε σε κίνδυνο την πολύ μεγάλη κατάκτηση της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των αγορών προς τη βούληση της κυβέρνησης να μείνει σταθερή στον δρόμο της δημοσιονομικής ισορροπίας. Αυτό είναι μη διαπραγματεύσιμο για τη χώρα μας», είπε.

Παράλληλα, άνοιξε τη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν τα πρόσθετα φορολογικά έσοδα που δημιουργούνται από την άνοδο των τιμών της ενέργειας.

«Αν η ελληνική κυβέρνηση, για παράδειγμα, έχει πρόσθετα έσοδα πέρα και πάνω από αυτό το οποίο προέβλεπε από τον φόρο προστιθέμενης αξίας, εξαιτίας αποκλειστικά και μόνο του πληθωρισμού ο οποίος εκπορεύεται από την ενέργεια, ενδεχομένως λογιστικά αυτά τα πρόσθετα έσοδα να μπορούν να αξιοποιηθούν για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης της κοινωνίας».

Αίτημα για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ευελιξία

Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μια τέτοια προσέγγιση δεν θα έθετε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, αλλά θα απαιτούσε προσαρμογή στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων.

Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι σε πρόσφατη επιστολή του προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχε ζητήσει «μια άμεση και τολμηρή ευρωπαϊκή απάντηση», με ελεγχόμενη ευελιξία που θα επιτρέψει τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Πρόσθετη οικονομική βοήθεια στους αλιείς

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο αλιευτικός κλάδος, προαναγγέλλοντας νέα οικονομική παρέμβαση.

«Ξέρουμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα με τους αλιείς μας. Εργαζόμαστε για το πώς θα το αντιμετωπίσουμε και πώς θα τους δώσουμε μια πρόσθετη οικονομική βοήθεια», ανέφερε, σημειώνοντας ωστόσο ότι «οι δυνατότητες είναι πεπερασμένες».

Μήνυμα στην Τουρκία για το SAFE

Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή τρίτων χωρών σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα, ο Πρωθυπουργός έθεσε ως βασική προϋπόθεση τον σεβασμό των συμφερόντων ασφαλείας των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η συμμετοχή τους σε προγράμματα που στηρίζονται από ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να είναι δίχως όρους. Για να ενταχθεί επομένως κάποιος στο SAFE ή σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, πρέπει πρώτα να σέβεται τα συμφέροντα ασφαλείας των κρατών-μελών, χωρίς αστερίσκους».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε παράλληλα ότι η ευρωπαϊκή άμυνα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κοινό αγαθό και σημείωσε ότι η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής του άρθρου 42.7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει «να αποκτήσει περιεχόμενο».

«Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη να αποκτήσει επιχειρησιακή έκφραση»

Αναφερόμενος στη στήριξη που παρέχουν η Ελλάδα και άλλα κράτη-μέλη προς την Κύπρο, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε πολιτικές διακηρύξεις.

Όπως ανέφερε, «μπορεί και πρέπει να αποκτήσει και επιχειρησιακή έκφραση», λειτουργώντας συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ.

«Γι’ αυτό η ενίσχυση της άμυνας θα βρεθεί στο κέντρο της ελληνικής Προεδρίας», πρόσθεσε.

Ρωσική απειλή και υβριδικές επιθέσεις

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε ακόμη την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Λιθουανία απέναντι στις υβριδικές απειλές, επισημαίνοντας ότι η Αθήνα κατανοεί τις ανησυχίες του Βίλνιους σχετικά με τη Ρωσία.

«Οι μη εξουσιοδοτημένες διελεύσεις, οι δολιοφθορές, απειλούν πια ολόκληρη την Ευρώπη και απαιτούν μία συντονισμένη απάντηση», είπε, τονίζοντας ότι τα ανατολικά και νοτιοανατολικά σύνορα της Ευρώπης βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ασφάλειας.

Η αναφορά στον Έβρο

Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Λιθουανία με τα γεγονότα που σημειώθηκαν στον Έβρο τον Μάρτιο του 2020.

«Η Ελλάδα αντιμετώπισε μια τέτοια υβριδική επίθεση στον Έβρο τον Μάρτιο του 2020. Και γι’ αυτό ήμασταν πρώτοι αυτοί που σταθήκαμε στο δικό σας πλευρό όταν έναν χρόνο μετά δεχθήκατε μια παρόμοια απειλή».

«Η συνοχή δεν είναι εχθρός της ανταγωνιστικότητας»

Αναφορικά με τον νέο Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκτίμησε ότι οι πόροι που προτείνονται δεν ανταποκρίνονται στο εύρος των νέων φιλοδοξιών της Ευρώπης.

«Η συνοχή δεν είναι εχθρός της ανταγωνιστικότητας. Είναι μάλλον προϋπόθεση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας», υπογράμμισε.

Προτεραιότητα η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας

Κλείνοντας, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας θα αποτελέσει μία από τις βασικές προτεραιότητες της ελληνικής Προεδρίας.

Το ζήτημα, όπως ανέφερε, αναμένεται να αναδειχθεί από την Αθήνα και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.