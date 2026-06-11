Ο πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης παραχωρεί αυτή την ώρα μια συνέντευξη εφ΄όλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου στον Ant1.

Ξεκινώντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τις ανησυχίες του για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στη συνέχεια μίλησε για την άδικη κριτική του Κώστα Καραμανλή και του Αντώνη Σαμαρά.

«Ο κόσμος πια έχει καταστεί εξαιρετικά απρόβλεπτος. Ο πόλεμος στο Ιράν μας δημιουργεί ιδιαίτερες ανησυχίες για τις επιπτώσεις», ανέφερε αρχικά ο πρωθυπουργός. «Εύχομαι ότι θα είναι μία προσωρινή ανάφλεξη και ότι η τελική ειρήνη θα εξασφαλίσει την αποκατάσταση των ροών ενέργειας», προσέθεσε.

Ήρεμα νερά και η «άδικη η κριτική από Καραμανλή και Σαμαρά»

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας απάντησε στις αιχμές που διατύπωσαν οι πρώην πρωθυπουργοί της χώρας, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς για την ανεπαρκώς μαχητική στάση της κυβέρνησης απέναντι στην Τουρκία.

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως είναι άδικη η κριτική των πρώην πρωθυπουργών.

«Είναι άδικη η κριτική τους. Δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα, γιατί σέβομαι και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς», είπε χαρακτηριστικά. «Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός που πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του casus belli. Δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέως πρωθυπουργό να θέτει αυτό το ζήτημα», υπογράμμισε.

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«Όχι» σε 13ο και 14ο μισθό στο Δημόσιο

Ο πρωθυπουργός έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς του πολίτες, δεν εξετάζει την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο. «Επεξεργαζόμαστε το πλαίσιο της παρέμβασης στη ΔΕΘ. Δεν είναι στους σκοπούς μας να δοθεί 13ος και 14ος μισθός στο Δημόσιο», δήλωσε.

Ο Μητσοτάκης τόνισε ότι μέρος της ενίσχυσης των δημοσίων υπαλλήλων έχει υλοποιηθεί από τις αυξήσεις που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Σημείωσε ότι «ο ένας έχει ήδη δοθεί από τις αυξήσεις που έχουμε κάνει».

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Για τις αυξήσεις στους ανώτερους κληρικούς

Στην σφοδρή κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση για τις αυξήσεις στους ανώτατους κληρικούς, ο πρωθυπουργός απάντησε πως «δεν είναι αυτή η αύξηση του 90% όπως ακούγεται. Ο μισθός του μητροπολίτη δεν μπορώ να δεχθώ ότι θα είναι μικρότερος από αυτόν του μουφτή».

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Τέμπη: «Με είπαν δολοφόνο»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε στους ισχυρισμούς περί συγκάλυψης στην υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

«Πόσες φορές με είπαν δολοφόνο. Οργανώθηκε μια συστηματική επιχείρηση λασπολόγησης της κυβέρνησης. Δεν θα δεχθώ ποτέ οποιοδήποτε υπονοούμενο για συγκάλυψη», ανέφερε. «Το ποιος έχει ευθύνες για την καθυστέρηση της 717 θα το κρίνει η Δικαιοσύνη», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

ΟΠΕΚΕΠΕ

«Ζητήθηκε η άρση ασυλίας 13 βουλευτών μας. Δύο ήδη μπήκαν στο αρχείο αμέσως. Το πόρισμα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας μιλά εν τέλει για 120.000 ευρώ και όχι 13 εκατομμύρια. Αυτά η ευρωπαϊκή εισαγγελία γιατί δεν το ήλεγξε πριν στείλει τις υποθέσεις. Θα φανεί εάν η κυρία Κοβέσι έχει κάνει λάθη», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Οι εισαγγελείς στο εξωτερικό αξιολογούνται από το πόσες υποθέσεις οδηγούνται σε καταδίκη», τόνισε.

«Δίνουμε μεγάλη μάχη με αυτό που ονομάζεται βαθύ κράτος με πολλές φορές, κομματικές απολήξεις. Αυτές οι υποθέσεις είναι υποθέσεις του 2021. Πρώτος αναγνώρισα ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση. Πήρα μεγάλη απόφαση και τον καταργήσαμε. Προσπαθήσαμε να διορθώσουμε το σύστημα εκ των έσω και δεν το καταφέραμε. Ο Γόρδιος Δεσμός έπρεπε να κοπεί», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

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Κράτος Δικαίου και Δικαιοσύνη

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας απάντησε και στις επικρίσεις που γίνονται για τη λειτουργία του της Δικαιοσύνης.

«Κάθε χρόνο η Κομισιόν εκδίδει μία έκθεση για το Κράτος Δικαίου σε όλες τις χώρες. Για κάποιες, όπως η Ουγγαρία, η αξιολόγηση συνδέθηκε ακόμη και με την εκταμίευση κοινοτικών πόρων. Η έκθεση λέει κάθε χρόνο ότι η Ελλάδα κάνει πρόοδο», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Μας υποδείχθηκε ότι πρέπει να υπάρχει κάποια συμμετοχή των δικαστών στην επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης. Μέχρι να αλλάξει το Σύνταγμα, κάναμε μία νομοθετική ρύθμιση και οι δικαστές ψηφίζουν ποιοι θέλουν να είναι η ηγεσία τους. Η κυβέρνηση δεν δεσμεύεται από το αποτέλεσμα, αλλά αν επιλέξει να κινηθεί διαφορετικά, θα πρέπει να το αιτιολογήσει», σημειώσε ο πρωθυπουργός.

Οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη του 2027

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Για Τσίπρα και ΕΛ.Α.Σ

Με ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε για τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο του κόμμα:

«Αν σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο; Οι πολίτες του πήραν το δίπλωμα τρεις φορές και τώρα φτιάχνει ένα καινούργιο κόμμα, θέλει να οδηγήσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος».

Για την εντιμότητα του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα ανέφερε πως:

«Ως προς την εντιμότητα, είδα το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ και ανατρίχιασα. Είδα ένα μείγμα ασχετοσύνης, εμπάθειας και αλαζονείας που πήγε να οδηγήσει τη χώρα στον γκρεμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν έχει πείσει η Μαρία Καρυστιανού»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε και την άποψη του για την Μαρία Καρυστιανού και το κόμμα της «Ελπίδα για την Δημοκρατία».

«Διέθετε ένα μεγάλο συναισθηματικό απόθεμα συμπάθειας. Είναι συζητήσιμο αν αυτό μεταφράζεται και σε πολιτική στήριξη», ανέφερε, προσθέτονας ότι «δεν έχει πείσει ότι μπορεί να σταθεί με επάρκεια ως πολιτικός αρχηγός».

«Θα τοποθετηθεί για τα θέματα και οι πολίτες θα κρίνουν αν πρόκειται για ένα κόμμα που μπορεί να εισφέρει ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο ή αν θα κινηθεί στη λογική της “κάτω” και “πάνω πλατείας”, εκφράζοντας μόνο μια τιμωρητική ψήφο χωρίς καμία ουσιαστική εναλλακτική πρόταση», σημείωσε.