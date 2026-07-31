Αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τα φιλοδωρήματα που λαμβάνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών (POS) ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το νέο πλαίσιο αυξάνει το αφορολόγητο από τα 300 ευρώ μηνιαίως στα 6.000 ευρώ σε ετήσια βάση (περίπου 500 ευρώ/μήνα για 12μηνη εργασία), ενώ για τους εποχικά εργαζόμενους στον τουρισμό και την εστίαση το μηνιαίο όριο μπορεί πλέον να αγγίξει έως και τα 1.000 ευρώ κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Η σχετική διάταξη θα κατατεθεί στη Βουλή τον Σεπτέμβριο, ωστόσο θα εφαρμοσθεί αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2026, καλύπτοντας ολόκληρη τη φετινή θερινή περίοδο.

Από μηνιαίο σε ετήσιο υπολογισμό – Τι αλλάζει για τους εργαζόμενους

Όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το αφορολόγητο όριο για τα προαιρετικά φιλοδωρήματα που καταβάλλονται μέσω POS αυξάνεται και διαμορφώνεται πλέον στις 6.000 ευρώ ετησίως.

Η σημαντικότερη δομική αλλαγή έγκειται στο γεγονός ότι το αφορολόγητο παύει να υπολογίζεται με αυστηρό μηνιαίο πλαφόν (έως 300 ευρώ) και προσμετρείται πλέον σε ετήσια βάση.

Η εξέλιξη αυτή λύνει τα χέρια χιλιάδων εργαζομένων με εποχική απασχόληση:

Εποχικοί εργαζόμενοι (π.χ. σεζόν 6 μηνών): Μπορούν πλέον να εισπράττουν αφορολόγητα φιλοδωρήματα έως και 1.000 ευρώ τον μήνα κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, αξιοποιώντας πλήρως το ετήσιο όριο των 6.000 ευρώ, χωρίς να χάνουν το φορολογικό πλεονέκτημα τους μήνες που δεν εργάζονται.

Μπορούν πλέον να εισπράττουν αφορολόγητα φιλοδωρήματα έως και κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, αξιοποιώντας πλήρως το ετήσιο όριο των 6.000 ευρώ, χωρίς να χάνουν το φορολογικό πλεονέκτημα τους μήνες που δεν εργάζονται. Ετήσιοι εργαζόμενοι (π.χ. διανομείς, μόνιμο προσωπικό): Αξιοποιούν μεσοσταθμικά αφορολόγητο όριο 500 ευρώ τον μήνα (έναντι 300 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα).

Γιατί κρίθηκε αναγκαία η αλλαγή

Σύμφωνα με την κυβερνητική ανακοίνωση, η μετάβαση στον ετήσιο υπολογισμό κρίθηκε επιβεβλημένη για τρεις κύριους λόγους:

Προσαρμογή στην εποχικότητα: Αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες των τουριστικών επαγγελμάτων όπου ο όγκος των φιλοδωρημάτων συγκεντρώνεται σε λίγους μήνες αιχμής. Φορολογική δικαιοσύνη: Ευθυγραμμίζεται με τη γενικότερη φιλοσοφία της φορολογίας εισοδήματος, η οποία υπολογίζεται σε ετήσια βάση, εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση ανεξάρτητα από τη διάρκεια της σύμβασης. Λειτουργικότητα στην αγορά εργασίας: Λαμβάνει υπόψη ότι πολλοί εργαζόμενοι αλλάζουν εργοδότη εντός του ίδιου έτους. Παράλληλα, διατηρεί δικλίδες ασφαλείας ώστε τα φιλοδωρήματα να μην υποκαταστήσουν τον τακτικό μισθό.

Το ιστορικό και η αναδρομική ισχύς

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι το 2024 τα φιλοδωρήματα που καταβάλλονταν μέσω κάρτας φορολογούνταν από το πρώτο ευρώ.

Με τον Νόμο 5162/2024 (από 1η Νοεμβρίου 2024) θεσπίστηκε για πρώτη φορά απαλλαγή έως τα 300 ευρώ μηνιαίως, καθώς και πλήρης απαλλαγή από ασφαλιστικές εισφορές ανεξαρτήτως ποσού.

Η νέα βελτιωμένη ρύθμιση αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή εντός του Σεπτεμβρίου, ωστόσο η ισχύς της θα είναι αναδρομική από την 1η Ιανουαρίου 2026, καλύπτοντας πλήρως τα εισοδήματα από φιλοδωρήματα ολόκληρης της φετινής θερινής σεζόν.