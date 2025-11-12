Κοινές δηλώσεις παραχώρησαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Χριστουδουλίδης, αμέσως μετά από την ολοκλήρωση της συνάντησής τους στο Μέγαρο Μαξίμου σήμερα (12/11).

Ειδικότερα, λίγο μετά την ολοκλήρωση της τρίτης Συνόδου Διακυβερνητικής Συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου, κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων των δύο ηγετών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι Ελλάδα και Κύπρος είναι πυλώνες σταθερότητας στην περιοχή αλλά και ότι Αθήνα και Λευκωσία παραμένουν προσηλωμένες στη διεθνή συνεργασία.

Ακολουθούμε την Κύπρο στις γεωτρήσεις

Ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στα ενεργειακά θέματα τόνισε χαρακτηριστικά ότι οι οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν ένα ισχυρό πρόσημο «εμείς ακολουθούμε την Κύπρο στα θέματα γεωτρήσεων και πριν λίγες ημέρες ανοίξαμε ένα ιστορικό κεφάλαιο», ανέφερε ο Έλληνας πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης διευκρίνισε ότι θέλουμε την πράσινη μετάβαση, αλλά θα ήταν λάθος να μην επιχειρήσουμε να αξιοποιήσουμε τους δικούς μας πόρους, κάτι που η Κύπρος ήδη κάνει.

Παράλληλα ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο σχήμα 3+1, λέγοντας ότι είναι πράξεις σημαντικές για τη σημαντική σταθερότητα στην περιοχή μας. «Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην επικαιροποίηση των τεχνικών παραμέτρων του έργου διασύνδεσης των δύο χωρών, ώστε να ενισχυθεί και με την είσοδο νέων, ισχυρών επενδυτών, κάτι που είναι προς όφελος όλων μας», είπε.

Κύπρος και Ελλάδα αποδεικνύουμε ότι μαζί πετυχαίνουμε περισσότερα

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, υπογράμμισε ότι «Κύπρος και Ελλάδα αποδεικνύουμε ότι μαζί μέσα από συνεργασία σε όλους τους τομείς πετυχαίνουμε περισσότερα για όλους του ς πολίτες μας. Στο επίκεντρο και γι αυτό ευχαριστώ την ελληνική κυβέρνηση αποτελεί ο τερματισμός της κατοχής στην Κύπρο. Πορευόμαστε μαζί προς αυτή την επίτευξη τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής και της επανένωσης της Κύπρου».