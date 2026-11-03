Τον απολογισμό και τη στρατηγική κατεύθυνση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) παρουσίασε η Πολιτεία σε ειδική επετειακή εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής, με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από την έναρξη λειτουργίας της νέας υπηρεσίας.

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και εκπροσώπων των Διωκτικών Αρχών, τέθηκαν στο επίκεντρο τα μετρήσιμα αποτελέσματα των ελέγχων απέναντι στα μεγάλα κυκλώματα παρανομίας, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να αναλύει το πλαίσιο λειτουργίας των διωκτικών και ελεγκτικών μηχανισμών και να παρουσιάζει τα δεδομένα για την πορεία της χώρας στους διεθνείς δείκτες κατά της διαφθοράς.

Επιπλέον,ο πρωθυπουργός θέλησε να απαντήσει εκ νέου στον χαρακτηρισμό του ως «αρχιερέα της διαφθοράς», τον οποίο του είχε αποδώσει ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, δίνοντας συνέχεια στην αρχική αντίδραση που είχε εκφράσει μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού Alpha.

Η εκδήλωση για τη συμπλήρωση 2 χρόνων λειτουργίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος:

Η ποινική νομοθεσία, το «Νομιμότητα Παντού» και οι προειδοποιήσεις για το Δημόσιο

Κεντρικό άξονα της ομιλίας αποτέλεσε η αντιπαράθεση γύρω από τη σωφρονιστική και ποινική πολιτική. Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε τις νομοθετικές παρεμβάσεις παλαιότερων ετών, αντιπαραβάλλοντάς τες με τη στρατηγική της σημερινής κυβέρνησης: «Άλλοι νόμοι άλλων κυβερνήσεων αποφυλάκιζαν σωρηδόν κρατούμενους και άλλαζαν τους ποινικούς κώδικες πριν τις εκλογές, εμείς προωθούμε ρυθμίσεις που τους συλλαμβάνουν, αυστηροποιώντας τις ποινές. Η αντιπολίτευση καταψήφισε αυτήν την τόσο κρίσιμη μεταρρύθμιση. Δεν είμαστε, συνεπώς, “όλοι ίδιοι” και αυτό αναγνωρίζεται», τόνισε.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέπτυξε το κυβερνητικό δόγμα «Νομιμότητα Παντού», το οποίο περιέγραψε ως μία συνεχή προσπάθεια για την «ολική επαναφορά» του νόμου απέναντι σε κάθε μορφή αυθαιρεσίας, στέλνοντας παράλληλα ξεκάθαρη προειδοποίηση για τα φαινόμενα διαφθοράς στους κόλπους της δημόσιας διοίκησης:

«Η “Νομιμότητα Παντού” συνιστά μία πολυεπίπεδη προσπάθεια του κράτους να αναμετρηθεί με κάθε είδους “παράσιτα”, αλλά και με τα δικά του, όπως στις Πολεοδομίες».

«Όσοι δημόσιοι υπάλληλοι βρεθούν να “βάζουν πλάτη” σε κυκλώματα, δεν έχουν θέση στη Διοίκηση. Θα εντοπιστούν, θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη και θα αποπεμφθούν».

«Κανένα εγκληματικό δίκτυο δεν είναι ισχυρότερο από την Πολιτεία».

Φοροδιαφυγή, δημόσια έσοδα και η στρατηγική Χρυσοχοΐδη

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη διασύνδεση των Διωκτικών και Φορολογικών Αρχών για το χτύπημα της παρανομίας. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «για πρώτη φορά, η αστυνομική έρευνα, η φορολογική διασταύρωση, κρίσιμο έργο ο ρόλος της ΑΑΔΕ, και η δικαστική συνδρομή λειτουργούν ως ένα ενιαίο μέτωπο απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα, κλείνοντας κάθε “χαραμάδα” ασυλίας». Εξήγησε μάλιστα ότι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής αποφέρει συγκεκριμένα οφέλη στο κοινωνικό σύνολο, καθώς εξασφαλίζονται πάνω από 2,2 δισ. ευρώ ετησίως για το 2025, με προοπτική ακόμη μεγαλύτερου ποσού το 2026, επιτρέποντας την ενίσχυση της Υγείας, της Παιδείας, της Άμυνας και της Πολιτικής Προστασίας, κάτι που όπως είπε, «απαιτούν οι συνεπείς φορολογούμενοι».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος ανανέωσε τη δέσμευση της Πολιτείας απέναντι στην κοινωνία και τους επιχειρηματίες που ζητούν ισονομία.

Αφού ευχαρίστησε τη διοίκηση και τα στελέχη της ΔΑΟΕ για την αυταπάρνησή τους, καθώς και τον πρωθυπουργό για τη στήριξη της Ελληνικής Αστυνομίας, έθεσε ως βασική προτεραιότητα για το επόμενο διάστημα να πληγεί σε μεγαλύτερο βάθος η οικονομική ισχύς των εγκληματικών οργανώσεων ώστε να αποτραπεί η ανασυγκρότησή τους, στέλνοντας το μήνυμα: «Κάθε πολίτης πρέπει να γνωρίζει ότι απέναντι στη βία και τον εκβιασμό έχει δίπλα του την Πολιτεία».

Η διετία της ΔΑΟΕ: Οι υποθέσεις, οι δεσμεύσεις και οι κατασχέσεις-μαμούθ

Τα στατιστικά στοιχεία για τη δράση της υπηρεσίας από τις 21 Οκτωβρίου 2024 έως τις 3 Νοεμβρίου 2026 αποτυπώνουν το εύρος του έργου του αποκαλούμενου «ελληνικού FBI». Κατά τη διάρκεια των 24 αυτών μηνών, η υπηρεσία διαχειρίστηκε 1.510 υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος, απέδωσε κατηγορίες σε 5.454 πρόσωπα και πέτυχε την εξάρθρωση 259 συμμοριών, που εκτείνονταν από κυκλώματα παράνομων καυσίμων και λαθρεμπορίου τσιγάρων έως διασυνοριακές οργανώσεις και δίκτυα εντός εφοριών, πολεοδομιών και φυλακών.

Σε οικονομικό επίπεδο, οι δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, τραπεζικές θυρίδες, οχήματα, σκάφη και πλοία) ξεπέρασαν τα 200 εκατομμύρια ευρώ, με τα δεσμευμένα χρηματικά ποσά να ανέρχονται σε πάνω από 19 εκατομμύρια ευρώ και τα κατασχεθέντα μετρητά στα 14.246.070 ευρώ.

Παράλληλα, καταγράφηκαν εντυπωσιακά αποτελέσματα σε κατασχέσεις παράνομων φορτίων και ειδών: