Μία εφ’ όλης της ύλης συζήτηση που ξεκίνησε από την Ελλάδα των προσωπικών αναμνήσεων και επεκτάθηκε σε ζητήματα της σύγχρονης πραγματικότητας και του μέλλοντος της χώρας είχε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον Αντώνη Σρόιτερ, στο πλαίσιο του Συνεδρίου Greece Talks 2026 του travel.gr, με τίτλο «Η Ελλάδα όπως είναι».

Η συνέντευξη κινήθηκε ανάμεσα σε προσωπικές αναφορές για τη σχέση του με τα ταξίδια και σε φλέγοντα πολιτικά ζητήματα, όπως οι επερχόμενες εκλογές, τα σενάρια συγκυβέρνησης και η επόμενη μέρα μετά την αποχώρησή του από την ηγεσία.

Απαντώντας στο τι θα κάνει σε περίπτωση που η ΝΔ λάβει κάτω από 25% στις εκλογές, παραδέχθηκε πως θα ήταν κακό εκλογικό αποτέλεσμα «και δεν θα δίσταζε να αναλάβει τις ευθύνες του».

Τα σενάρια αυτοδυναμίας και η δυνητική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μη επίτευξης αυτοδυναμίας και το με ποιον θα συνεργαστεί, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως το ερώτημα σε αυτή τη συγκυρία είναι αν είναι καλύτερο να έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση ή κυβέρνηση συνεργασίας, τασσόμενος υπέρ των αυτοδύναμων κυβερνήσεων.

«Στην υπόλοιπη Ευρώπη βλέπετε ότι οι κυβερνήσεις συνεργασίας φαίνονται βαλτωμένες. Βαλτωμένη δεν είναι αυτή η κυβέρνηση. Το μόνο κόμμα που διεκδικεί αυτοδυναμία φαίνεται να είναι η ΝΔ. Οι εκλογές θα δείξουν τι πρέπει να γίνει. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτοδυναμία, υποχρέωση του πρώτου κόμματος είναι να διερευνήσει αν υπάρχει δυνατότητα κυβέρνησης συνεργασίας. Θα κάνω τις επιλογές μου. Έχω αποκλείσει κυβέρνηση συνεργασίας με τα μικρά κόμματα στα δεξιά μας και έχω πει ότι το μόνο κόμμα με το οποίο δυνητικά θα μπορούσαμε είναι το ΠΑΣΟΚ», τόνισε.

Πρόσθεσε ωστόσο ότι: «Από εκεί και πέρα, η ευθύνη μετά περνάει αλλού. Αυτό που ξέρω είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε κοτζάμ συνέδριο για να πει ότι δεν θέλει να συνεργαστεί με τη ΝΔ. Άρα, δεν φαντάζει η αυτοδυναμία της ΝΔ ως η μόνη ρεαλιστική επιλογή για να κυβερνηθεί η χώρα;».

Η απάντηση Τσουκαλά

Κατηγορηματικό «όχι» σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο σύμπλευσης με τη Νέα Δημοκρατία έστειλε ο Κώστας Τσουκαλάς, απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό: «Κύριε Μητσοτάκη, το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα με το οποίο δεν μπορείτε να συνεργαστείτε, γιατί έχει ακριβώς ένα ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα με αυτό της δικής σας πολιτικής, που συνεχώς γεννάει ανισότητες και σπαταλά παραγωγικές δυνατότητες».

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Χαριλάου Τρικούπη προέτρεψε την κυβέρνηση να στραφεί σε δυνάμεις με ταυτόσημη πολιτική φιλοσοφία, ξεκαθαρίζοντας πως η παράταξή του συνιστά το αντίπαλο δέος: «Όχι με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι ο μεγάλος πόλος απέναντί σας, ο πόλος της Μεγάλης Δημοκρατικής Αλλαγής, που έρχεται και δυστυχώς για εσάς δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε για να το σταματήσετε».

«Όχι» σε συνεργασία με Τσίπρα

Για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον κ. Τσίπρα, ξεκαθάρισε ότι αυτή αποκλείεται. «Τι να συνεργαστούμε τώρα με τον κ. Τσίπρα; Είμαστε σοβαροί; Το αποκλείω κατηγορηματικά. Κατ’ αρχάς, θέλει να μας βάλει όλους φυλακή. Δεν θέλω να μιλήσω για τον κ. Τσίπρα. Αφού το rebranding απέτυχε παταγωδώς μη ξέροντας τι να κάνει, κάνει αυτό που ξέρει: να πολώνει. Το έκανε και πριν από 15 χρόνια. Τώρα φαίνονται όλα αυτά λίγο παρωχημένα», σχολίασε.

Απαντώντας σε δηλώσεις υπουργών ότι ο κ. Τσίπρας χρηματίστηκε, δήλωσε πως «εμείς δεν ποινικοποιήσαμε την πολιτική ζωή του τόπου» και πως θα προσπαθήσει να επιβάλει στην παράταξη να μην ασχολείται με τον κ. Τσίπρα, σημειώνοντας ότι «δεν πρόκειται εγώ να μπω σε τέτοιου είδους προσωπική αντιπαράθεση».

Ειδικά για τις σχετικές δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, επισήμανε: «Έχω επισημάνει κι εγώ δηλώσεις οι οποίες αποκλίνουν από την επίσημη θέση του κόμματος. Ο καθένας έχει τον δικό του τρόπο να εκφράζεται. Θεωρώ ότι το τελευταίο που ενδιαφέρει τους πολίτες είναι μια «κοκορομαχία» Μητσοτάκη – Τσίπρα. Αν ο κ. Τσίπρας θέλει να το κάνει, είναι δική του επιλογή. Μη θυμηθώ τι έχουμε ακούσει ως παράταξη και τι έχω ακούσει εγώ».

«Το FBI εμείς το φτιάξαμε»

Αναφερόμενος στο ζήτημα της αντιμετώπισης της διαφθοράς, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει μια συστηματική προσπάθεια για την εφαρμογή των κανόνων προς όλους. «Η κυβέρνηση αποφάσισε να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα», είπε, προσθέτοντας ότι η τήρηση των κανόνων δεν θα έπρεπε να αποτελεί κάτι που χρειάζεται να επιβραβευτεί, αλλά το αυτονόητο. «Θα πρέπει να μας πει κανείς μπράβο; Ήταν το αυτονόητο, αλλά στη χώρα μας δεν ήταν αυτονόητο», ανέφερε.

Αναφέρθηκε επίσης στις παρεμβάσεις για την παραβατικότητα στα Πανεπιστήμια και τη βία στο ποδόσφαιρο λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το FBI εμείς το φτιάξαμε, πριν δύο χρόνια. Η κυβέρνηση αποφασίζει να βάλει τάξη». Ως προς τη φοροδιαφυγή, δήλωσε ότι τα πρόσθετα έσοδα στην τετραετία ανέρχονται σε 9 δισ. ευρώ. «Η προσπάθεια δεν είναι έμπρακτη απόδειξη ότι ο νόμος ισχύει για όλους. Έχει και πρακτικό αποτέλεσμα», σημείωσε.

«Πιστεύω ότι πήρα την Ελλάδα σε ένα επίπεδο και την ανέβασα ένα επίπεδο»

Ερωτηθείς ποιο ήταν το μεγαλύτερο επίτευγμά του ως πρωθυπουργός, απάντησε: «Ότι ξαναέκανα τη χώρα μια χώρα που τη σέβονται στο εξωτερικό», αναφερόμενος και στη μείωση του χρέους και την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ως μεγαλύτερο λάθος του αναγνώρισε τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο λάθος ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι δεν έκανα κι εγώ πιο γρήγορα παρεμβάσεις». Σχολιάζοντας συνολικά το έργο του, δήλωσε: «Πιστεύω ότι πήρα την Ελλάδα σε ένα επίπεδο και την ανέβασα ένα επίπεδο».

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην ατζέντα των επόμενων εκλογών

Ως βασική προτεραιότητα για την επόμενη περίοδο, και βασικό στοιχείο της ατζέντας των επόμενων εκλογών, έθεσε την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης. «Για εμάς η ατζέντα των επόμενων εκλογών θα είναι η επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης», ανέφερε, σημειώνοντας πως «η τεχνητή νοημοσύνη και δημόσιες συμβάσεις μπορούν να αλλάξουν πάρα πολλά στη διαφάνεια μιας διαδικασίας η οποία αυτή τη στιγμή ακόμα παίρνει αρκετό χρόνο».

Όταν κλήθηκε να εξηγήσει γιατί επιθυμεί μια τρίτη τετραετία, απάντησε αρχικά με χιούμορ: «Είστε συνεννοημένος με τη γυναίκα μου;». Συνεχίζοντας, εξήγησε τη στόχευσή του: «Ο βασικός λόγος για τον οποίο θα ήθελα να κάνω τρίτη τετραετία είναι ότι ζούμε σε εξαιρετικούς καιρούς. Έχω χτίσει συμπυκνωμένη εμπειρία και πιστεύω ακράδαντα ότι στην επόμενη τετραετία θα παιχτούν πολλά πράγματα, μέχρι το 2030 θα κριθεί αν η Ελλάδα είναι με τους νικητές ή με τους ηττημένους. Και θεωρώ ότι είμαι σε μια ηλικία ακόμα που έχω και την ενέργεια και τη διάθεση να προσφέρω ακόμα. Όλοι υπογράφουμε ένα 4ετές συμβόλαιο. Να δούμε από αυτά τα οποία είπαμε ότι θα κάνουμε τι κάναμε; Τις βασικές μας δεσμεύσεις τις τηρήσαμε. Είναι διαβατήριο αξιοπιστίας».

Τα μέτρα της ΔΕΘ και η εικόνα των δημοσκοπήσεων

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι την τρέχουσα εβδομάδα ψηφίζονται τα μέτρα της ΔΕΘ και, αναφερόμενος στη μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου, είπε πως συνέβη γιατί επρόκειτο για αδικία.

«Έχει και τεράστιες επιπτώσεις και ως προς τη Δημόσια Υγεία. Τρέχουμε και προληπτικά προγράμματα σε σχολεία», σημείωσε. Σε ερώτηση για το αν θα υπάρξουν και άλλες μειώσεις ΦΠΑ, εξήγησε:

«Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Να δούμε την εφαρμογή των μέτρων της ΔΕΘ, π.χ. ο κουμπαράς. Αν έβαζε κάποιος στην άκρη 100 ευρώ για το παιδί του και το κράτος άλλα 100, είναι ένα κεφάλαιο 60.000 ευρώ όταν γίνει 18. Να δούμε τα μέτρα άμεσης εφαρμογής».

Σχετικά με την εικόνα που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις για τη Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε:

«Δεν νομίζω ότι κανείς συζητά ποιο κόμμα θα είναι πρώτο. Το δεύτερο και το τρίτο κόμμα αθροιστικά έχουν ποσοστό χαμηλότερο από τη ΝΔ. Αυτό μετά από 7,5 χρόνια δεν είναι κακή θέση. Είναι δεδομένο ότι ο κόσμος έχει προβλήματα και ότι περιμένει λύσεις από την κυβέρνηση. Ανοίγουμε σήμερα την πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης. Δεν είμαστε μάγοι. Αλλά προσπαθούμε και κοιτάμε να εξοικονομήσουν κάθε ευρώ για να στηρίξουμε δίκαια. Δεν νομίζω ότι καμία δημοσκόπηση, και το 2019 και το 2023, προέβλεψε το εκλογικό μας ποσοστό. Η δική μας δουλειά είναι να εξηγήσουμε το σχέδιό μας και να ολοκληρώσουμε το έργο μας».