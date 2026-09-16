Μετωπική επίθεση εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της Ολομέλειας κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη δεύτερη ψηφοφορία της Συνταγματικής Αναθεώρησης. Ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε τους ηγέτες της αντιπολίτευσης ότι αποτελούν τις «δύο όψεις του ίδιου νομίσματος», στηλιτεύοντας τις υποσχέσεις τους ως ακοστολόγητες και γεμάτες αντιφάσεις, ενώ χαρακτήρισε ως «εφιαλτικό σενάριο» το ενδεχόμενο να εισέλθει η χώρα σε φάση ακυβερνησίας και αναταραχής.

Θέτοντας το πλαίσιο της προεκλογικής περιόδου, ο Πρωθυπουργός τόνισε χαρακτηριστικά: «Το δίλημμα “ελπίδα ή περιπέτεια” θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις εκλογές».

Εξήγησε, μάλιστα, ότι αυτή η επαπειλούμενη «περιπέτεια» δεν πηγάζει μόνο από τραυματικές εμπειρίες του παρελθόντος, αλλά αναδεικνύεται ξεκάθαρα και από τη σημερινή στάση της αντιπολίτευσης. «Όποιος ψηφίσει “όχι” ή “παρών”, στην πράξη θα στερήσει απ’ τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει στο αύριο», προειδοποίησε.

Η στάση της αντιπολίτευσης

Εστιάζοντας στη σημασία της διαδικασίας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε την ανάγκη συναινέσεων: «Αυτή η 2η συζήτηση και ψηφοφορία για την αναθεώρηση του Συντάγματος δεν ζητά να επαναλάβουμε μόνο τις αρχικές μας θέσεις. Μας καλεί να αναστοχαστούμε τον διάλογο που μεσολάβησε, υπηρετώντας τις συγκλίσεις που απαιτεί ο καταστατικός χάρτης. Δεν θα υπήρχε λόγος να προβλέπεται διπλή ψηφοφορία, αν δεν προβλεπόταν στη 2η ψηφοφορία να προκύψει διαφορετικό αποτέλεσμα. Φοβάμαι ότι δεν είναι πιθανό το ενδεχόμενο αυτό. Η συζήτηση θα μπορούσε να αναδείξει ποιες τροποποιήσεις μπορούν να περάσουν με ευρύτερη πλειοψηφία για τις αναγκαίες αλλαγές».

Υπενθυμίζοντας τον κεντρικό κυβερνητικό στόχο, ανέφερε: «Είχα περιγράψει ως κεντρικό μας στόχο η χώρα να αποκτήσει ένα σύγχρονο Σύνταγμα που θα συμβαδίζει με την εποχή, που θα κάνει το κράτος αποτελεσματικότερο και θα εμπεδώνει τη διαφάνεια ως κρίκο της εμπιστοσύνης κοινωνίας και πολιτείας».

Ο Πρωθυπουργός δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την «αδιέξοδη», όπως τη χαρακτήρισε, τακτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης, στρέφοντας τα βέλη του ειδικά προς τη Χαριλάου Τρικούπη. Σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ εγκλωβίστηκε σε ένα «αμήχανο όχι», καταψηφίζοντας ακόμη και προτάσεις με τις οποίες επί της αρχής συμφωνεί: «Μέσα από τη λογική του “όχι σε όλα”, στρέφεται κατά του πνεύματος και του γράμματος του Συντάγματος. Αν το Σύνταγμα προέβλεπε αυξημένη πλειοψηφία στη 2η Αναθεωρητική Βουλή, θα το προέβλεπε ρητά. Το Σύνταγμα επιτρέπει τη διερεύνηση αυξημένης πλειοψηφίας στην πρώτη Βουλή. Γιατί; Γιατί ο πολίτης πρέπει να λάβει υπόψη τις θέσεις των κομμάτων πριν από την κάλπη των εκλογών».

Απευθυνόμενος άμεσα στον κ. Ανδρουλάκη για το άρθρο 86 (περί ευθύνης υπουργών), τον προκάλεσε ευθέως: «Αν ήσασταν τόσο σίγουρος ότι θα κερδίσετε τις εκλογές και με αυτοδυναμία, όπως προβλέψατε στη συνέντευξη που δώσατε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σήμερα θα υπερψηφίζατε τις αλλαγές για το άρθρο 86 τουλάχιστον».

Η πρωτολογία του Πρωθυπουργού:

Οι «δύο όψεις του ίδιου νομίσματος»

Συγκρίνοντας την παρουσία της κυβέρνησης στη ΔΕΘ με εκείνη της αντιπολίτευσης, υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία παρουσίασε ένα αυστηρά κοστολογημένο σχέδιο για την «Ελλάδα του 2030». Αντιθέτως, κατηγόρησε τους πολιτικούς του αντιπάλους για πλειοδοσία παροχών:

«Τι διαπιστώθηκε από την άλλη; Μια ανακύκλωση ακοστολόγητων και συχνά αντιφατικών υποσχέσεων με δύο όψεις. Από τη μια τη δική σας, κ. Ανδρουλάκη, που ήταν “πάρε κόσμο”. Και 13η σύνταξη και 13ο μισθό και ΕΚΑΣ. […] Υπήρξε και μια δεύτερη όψη, αυτή που παλιά λεγόταν αυταπάτη και σήμερα αποκαλείται απάτη. Δεν θα ασχοληθώ πολύ με τον Τσίπρα, γιατί δεν είναι στην αίθουσα. Όμως ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ είστε οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, υιοθετώντας τις χειρότερες πρακτικές του παρελθόντος».

Υψηλοί τόνοι για τα ελληνοτουρκικά

Η συνεδρίαση κορυφώθηκε κατά τη δευτερολογία του Πρωθυπουργού, όταν οι τόνοι με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ανέβηκαν κατακόρυφα με φόντο την εξωτερική πολιτική. Απαντώντας σε υπαινιγμούς του κ. Ανδρουλάκη περί εργαλειοποίησης των ελληνοτουρκικών σχέσεων για ψηφοθηρικούς λόγους, ο κ. Μητσοτάκης ήταν κατηγορηματικός:

«Αυτή η θεώρηση είναι εθνικά επικίνδυνη. […] Πιστεύετε πραγματικά ότι μία υπεύθυνη κυβέρνηση θα μπορούσε ποτέ να ασκεί μια μακροπρόθεσμη εξωτερική πολιτική και να θέσει σε κίνδυνο ενδεχομένως τα εθνικά συμφέροντα της χώρας μόνο και μόνο επειδή σε κάποιους μήνες από τώρα θα έχουμε εκλογές; […] Αν αυτό πιστεύετε, κύριε Ανδρουλάκη, οφείλετε να το πείτε και να το δηλώσετε ξεκάθαρα. […] Μην μπλέκετε τα εξωτερικά ζητήματα στην εσωτερική αντιπαράθεση».

Κλείνοντας την αντιπαράθεση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωποποίησε το εκλογικό διακύβευμα, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση:

«Το δίλημμα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος. Μπορεί να σας ενοχλεί αυτό το δίλημμα. Αλλά αυτό είναι το δίλημμα των εκλογών».