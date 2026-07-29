«Οι νησιώτες μας να αισθάνονται ασφαλείς με τις ένοπλες δυνάμεις μας. Το φυλάκιο επιτελεί έναν σημαντικό ρόλο, όχι μόνο στην άμυνα και την επιτήρηση της περιοχής, αλλά και στη μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το φυλάκιο Αγαθονησίου.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως το φυλάκιο υποβοηθά και τη μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης.

«Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ξεχωριστή τιμή να βρίσκομαι κάτω από τη μεγάλη σημαία που κυματίζει στο ακριτικό Αγαθονήσι. Στέλνουμε μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης», διαμήνυσε ο κ. Μητσοτάκης ο οποίος επισκέφθηκε επίσης το Διαχρονικό Αρχαιολογικό μουσείο Αγαθονησίου που έχει ολοκληρωθεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.