Τα εργοτάξια του Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου Κατερίνης και του Πολιτιστικού Κέντρου Κατερίνης επισκέφθηκε το απόγευμα της Παρασκευής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Πιερία.

Πρώτος σταθμός της επίσκεψης ήταν το υπό κατασκευή Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Κατερίνης, το οποίο είναι ενταγμένο στο έργο ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) για 17 σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού 159,2 εκατ. ευρώ. Εντός του 2026 αναμένεται να παραδοθούν 11 σχολικές μονάδες και οι υπόλοιπες έξι εντός του 2027, εκ των οποίων τέσσερις, συμπεριλαμβανομένου του Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου Κατερίνης, το πρώτο εξάμηνο του 2027.

«Θέλω, Δήμαρχε, να εκφράσω τη χαρά μου για τη σημαντική πρόοδο στην κατασκευή αυτού του πραγματικά πρότυπου μουσικού σχολείου, που θα είναι ένα “κόσμημα”, όχι νομίζω για την Κατερίνη μόνο, αλλά και για όλη τη Βόρειο Ελλάδα. Πιστεύω ότι θα είναι το πιο όμορφο και σίγουρα το πιο σύγχρονο μουσικό σχολείο σε όλη την επικράτεια», επισήμανε ο Πρωθυπουργός.

«Είναι ένα μόνο από τα πάρα πολλά έργα τα οποία γίνονται στην πατρίδα μας για τη στήριξη των υποδομών της εκπαίδευσης. Eίτε μιλάμε για καινούργια σχολεία, χρηματοδοτούμενα με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, είτε μιλάμε για την ανακατασκευή υφιστάμενων σχολικών μονάδων, μέσα από το Πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου”, για εμάς η επένδυση στις υποδομές της εκπαίδευσης είναι πρώτη προτεραιότητα», προσέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ένα όνειρο για πάνω από τριάντα χρόνια γίνεται πραγματικότητα. Και γίνεται πραγματικότητα με την προσπάθεια της κυβέρνησης και προσωπικά τη δική σας», τόνισε από την πλευρά του ο Δήμαρχος Κατερίνης Γιάννης Ντούμος.

«Μαζί με την παραχώρηση αυτή, με το ΣΔΙΤ αυτό, θα έχουμε 25 χρόνια συντήρηση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα στους Δήμους και στο κράτος πιστεύω είναι ότι κανένας δεν φροντίζει για την συντήρηση αυτών που παραδίδουν. Κτήρια πανέμορφα μέσα σε πέντε χρόνια γηράσκουν. Για 25 χρόνια έχει φροντίσει η μελέτη και γι’ αυτό το πράγμα, που είναι πολύ σημαντικό», συμπλήρωσε ο Δήμαρχος.

Ολοκληρώνεται μετά από 13 χρόνια το Πολιτιστικό Κέντρο Κατερίνης

Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Πολιτιστικό Κέντρο Κατερίνης, που περιλαμβάνει χώρο εκδηλώσεων 500 θέσεων. Το έργο ξεκίνησε το 2013 και για να ολοκληρωθεί εξασφαλίστηκε το 2026 από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών ποσό 1,4 εκατ. ευρώ για προμήθεια φωτισμού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Με βάση το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα το έργο θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους.

Ολόκληρη η δήλωση του Πρωθυπουργού στο υπό κατασκευή Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Κατερίνης:

«Εγώ θέλω, Δήμαρχε, να εκφράσω τη χαρά μου για τη σημαντική πρόοδο στην κατασκευή αυτού του πραγματικά πρότυπου μουσικού σχολείου, που θα είναι ένα “κόσμημα”, όχι νομίζω για την Κατερίνη μόνο, αλλά και για όλη τη Βόρειο Ελλάδα. Πιστεύω ότι θα είναι το πιο όμορφο και σίγουρα το πιο σύγχρονο μουσικό σχολείο σε όλη την επικράτεια.

Και βέβαια, να θυμίσω ότι είναι ένα από τα 17 σχολεία, τα οποία κατασκευάζονται με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ήδη, είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε κάποια τα οποία έχουν ολοκληρωθεί και λειτουργούν ήδη, στα πλαίσια αυτής της σχολικής χρονιάς. Εδώ το σχολείο θα παραδοθεί στα τέλη Μαΐου του 2027, άρα θα λειτουργήσει για πρώτη φορά τη σχολική χρονιά 2027-2028.

Αλλά επειδή η Κατερίνη έχει μια πολύ πλούσια μουσική παράδοση, πιστεύω ότι τα 400 και παιδιά τα οποία θα έρθουν και θα κάνουν τις σπουδές τους εδώ στο μουσικό σχολείο, θα μπορέσουν να συνδυάσουν την εκπαίδευσή τους με την αγάπη τους για τη μουσική σε έναν χώρο ο οποίος πραγματικά θα είναι πρότυπος και υποδειγματικός και θα τους επιτρέψει να αναδείξει, το καθένα από αυτά, τα ξεχωριστά του ταλέντα.

Πολλά ευχαριστώ στην εταιρεία, στη ΜΕΤΚΑ, με την οποία έχουμε μία άψογη συνεργασία. Ελπίζω η ταχύτητα κατασκευής του μουσικού σχολείου να μην σας στερήσει πόρους και από το άλλο σημαντικό έργο, το οποίο κάνετε στην Θεσσαλονίκη. Μαζί, λοιπόν, με το μουσικό σχολείο, θα ολοκληρώσουμε και το Flyover στη Θεσσαλονίκη, καλώς εχόντων των πραγμάτων.

Και βέβαια, είναι ένα μόνο από τα πάρα πολλά έργα τα οποία γίνονται στην πατρίδα μας για τη στήριξη των υποδομών της εκπαίδευσης. Είτε μιλάμε για καινούργια σχολεία, χρηματοδοτούμενα με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, είτε μιλάμε για την ανακατασκευή υφιστάμενων σχολικών μονάδων μέσα από το Πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου”, για εμάς η επένδυση στις υποδομές της εκπαίδευσης είναι πρώτη προτεραιότητα.

Και χαίρομαι και πάλι, Δήμαρχε, που όπως είπες και πριν, η Κατερίνη, σε λιγότερο από έναν χρόνο από τώρα, θα υποδεχθεί πραγματικά ένα “κόσμημα”, το οποίο πιστεύω ότι τα παιδιά, αλλά και οι εκπαιδευτικοί, θα το απολαύσουν και θα το χαρούν».

«Εύκολο να ανοίξω το πουγκί, δεν θα το κάνω»

Εν τω μεταξύ την ανάγκη πολιτικής και δημοσιονομικής σταθερότητας, με φόντο τις μεγάλες προκλήσεις που διαμορφώνονται διεθνώς, ανέδειξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στην Κατερίνη.

Ολόκληρη η ομιλία του Πρωθυπουργού:

«Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα για ακόμα μια φορά μαζί σας στην Κατερίνη. Κύριε Δήμαρχε, φίλες και φίλοι, κυρία Πρόεδρε, έρχομαι σήμερα στην Πιερία για να επιβεβαιώσω μαζί σας ότι η συμφωνία αλήθειας την οποία είχαμε υπογράψει πριν από κάποια χρόνια ισχύει στο ακέραιο.

Πριν από λίγο βρέθηκα στο Λιτόχωρο, όπου είχαμε την ευκαιρία να επισημοποιήσουμε μια δέσμευση την οποία σας είχα δώσει πριν από κάποια χρόνια, ότι θα καταφέρουμε να εγγράψουμε τον Όλυμπο στον κατάλογο των πολιτιστικών μνημείων της UNESCO. Το είπαμε και το κάναμε. Μία πολύ σημαντική παρακαταθήκη, όχι μόνο για το Λιτόχωρο, όχι μόνο για την Πιερία, αλλά για όλη την Κεντρική Μακεδονία. Ένας πυλώνας προστασίας του περιβάλλοντος και ανάπτυξης, που θα δώσει νέα ώθηση σε ολόκληρη την περιοχή.

Επισκέφθηκα πριν από λίγο, με τον Δήμαρχο, το νέο μουσικό σχολείο το οποίο κατασκευάζεται στην περιοχή των ΚΤΕΛ. Είχα δεσμευθεί ότι η Κατερίνη θα είναι πόλη που θα επωφεληθεί από το πρόγραμμα Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα κατασκευής νέων σχολείων.

Τον Σεπτέμβριο του 2027 το μουσικό σχολείο της Κατερίνης θα λειτουργεί. Θα θα είναι το πιο σύγχρονο μουσικό σχολείο σε όλη την Ελλάδα, 400 παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου θα μπορούν να φοιτούν εκεί.

Αμέσως μετά, πήγα με τον Δήμαρχο και επισκέφθηκα το Πολιτιστικό Κέντρο Κατερίνης, ένα έργο το οποίο ξεκίνησε πριν από 10 και χρόνια και με πρωτοβουλία αυτής της κυβέρνησης, όπως είχα δεσμευθεί στον Δήμαρχο, ολοκληρώνεται εντός των επόμενων μηνών.

Και σήμερα ο Δήμαρχος μίλησε και ανακοίνωσε την έγκριση της χρηματοδότησης του κλειστού σας γυμναστηρίου, για να μπορέσουν τα νέα παιδιά κυρίως της Κατερίνης να έχουν πρόσβαση στις καλύτερες δυνατές αθλητικές υποδομές.

Τι σημαίνει όλο αυτό, φίλες και φίλοι; Σημαίνει ότι καθώς σιγά-σιγά πλησιάζουμε προς τις εκλογές της άνοιξης του 2027, είναι σημαντικό όλες και όλοι να κάνουμε απολογισμό, να κάνουμε «ταμείο». Τι είχαμε δεσμευθεί το 2023, όταν μας εμπιστευθήκατε δύο φορές με ποσοστά άνω του 40%, και τι κάναμε πράξη και αν ήμασταν τελικά συνεπείς στις δεσμεύσεις μας.

Και βέβαια, σήμερα εδώ η παρουσία μου στην Κατερίνη συμπίπτει και με μία πολύ όμορφη επέτειο για το κόμμα μας, για τη Νέα Δημοκρατία. Σε δύο μέρες από τώρα, γιορτάζουμε τα 52α γενέθλιά μας.

Στις 4 Οκτωβρίου γεννήθηκε η μεγάλη μας παράταξη, από τον Εθνάρχη, τον Μακεδόνα, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, ο οποίος τότε, σε δύσκολες στιγμές, ίδρυσε μία παράταξη η οποία ταύτισε την ιστορία της με τη σύγχρονη πορεία της Ελλάδος, με την είσοδο της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αλλά αναρωτηθείτε: γιατί αυτή η παράταξη τελικά ήταν η μόνη μεγάλη παράταξη που έδειξε ότι έχει διάρκεια στον χρόνο; Γιατί προσαρμοζόταν πάντα στις απαιτήσεις των καιρών αλλά κυρίως διότι δεν έπαψε ποτέ να παραμένει η μεγάλη λαϊκή παράταξη που βάζει το συμφέρον των Ελληνίδων και των Ελλήνων στην πρώτη γραμμή, στην πρώτη προτεραιότητα.

Η παράταξη που ενώνει και που δεν διχάζει. Η παράταξη που μονίμως κοιτάει προς το μέλλον. Και μια παράταξη η οποία έχει τη δυνατότητα να κάνει την εμπειρία δύναμη αλλαγής και προόδου.

Το 1974 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής σταθεροποίησε την πατρίδα μας, επανάφερε τη δημοκρατία. Αλλά δεν αρκέστηκε σε αυτό, φίλες και φίλοι. Διότι η σταθερότητα από μόνη της δεν οδηγεί κάπου αλλά είναι και το υπόστρωμα, το υπόβαθρο πάνω στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε την διατηρήσιμη πρόοδο της πατρίδας μας.

Χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν υπάρχει οικονομική πρόοδος. Χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα μέλλον όπως το οραματιζόμαστε. Χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν μπορούμε εμείς να είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις τις οποίες σας δίνουμε.

Και θέλω να μοιραστώ μαζί σας, το έβλεπα καθώς ερχόμουν στο αυτοκίνητο, δύο αριθμούς μόνο, δύο ιστορίες δύο διαφορετικών χωρών στην Ευρώπη: της Ελλάδος και της Γαλλίας.

Σήμερα που μιλάμε, η Γαλλία βρίσκεται εν μέσω μιας πολιτικής αναταραχής. Η πολιτική αναταραχή έχει να κάνει με το γεγονός ότι τελειώνει η θητεία του Προέδρου Macron, ενός διαχρονικού φίλου της πατρίδας μας, που στάθηκε δίπλα στην Ελλάδα σε όλες τις δύσκολες στιγμές, και υπάρχει μια πολιτική αβεβαιότητα για το ποιος ή ποια μπορεί να τον διαδεχθεί.

Το επιτόκιο δανεισμού της Γαλλίας σήμερα είναι κοντά στο 4,9%. Της Ελλάδος είναι στο 4,5%. Η Ελλάδα σήμερα δανείζεται με χαμηλότερο επιτόκιο από τη Γαλλία, από την Ιταλία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Γιατί; Γιατί συμβαίνει αυτό; Συμβαίνει διότι οι αγορές αναγνωρίζουν και πιστώνουν σε αυτή την κυβέρνηση ότι έχει σχέδιο, ότι έχει πρόγραμμα, ότι ξέρει πώς να οδηγήσει το σκάφος της πατρίδας μας σε ταραγμένα νερά. Και κυρίως, οι αγορές τής πιστώνουν κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μια χώρα η οποία, δεν πρέπει να ξεχνάμε, πριν από δέκα χρόνια έφτασε στο χείλος της χρεοκοπίας: και αυτό δεν είναι άλλο από το γεγονός ότι εμείς θα προτάσσουμε πάντα τη δημοσιονομική σταθερότητα ως θεμέλιο πάνω στο οποίο θα χτίζουμε την οικονομική μας πολιτική.

Είναι πάρα πολύ εύκολο, ξέρετε, καθώς πλησιάζουμε στις εκλογές, να σταθώ σήμερα μπροστά σας και να τάξω, να ανοίξω το πουγκί, να ανοίξουν οι κάνουλες των δημοσιονομικών παροχών. Το έχουν κάνει άλλοι προκάτοχοί μου στο παρελθόν. Δεν θα το κάνω, φίλες και φίλοι. Δεν θα το κάνω, γιατί προέχει πάνω από όλα η δημοσιονομική υπευθυνότητα. Προέχει να μπορούμε να χτίσουμε πάνω στη μεγάλη πρόοδο την οποία έχουμε πετύχει και προέχει, πρώτα και πάνω απ’ όλα, να σφυρηλατήσουμε αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης την οποία με τόσο κόπο έχουμε καταφέρει και έχουμε καλλιεργήσει και έχουμε οικοδομήσει.

Όταν βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη πριν από έναν μήνα, μίλησα για το σχέδιό μας της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και προέταξα μία σειρά από συγκεκριμένες παρεμβάσεις στήριξης της κοινωνίας, στήριξης των συνταξιούχων, στήριξης των δημοσίων υπαλλήλων, μειώσεων φόρων -μηδενικός φόρος στους αγρότες. Να το θυμηθούμε αυτό: μηδενικός φόρος σε όλους τους αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Οι παραγωγικοί αγρότες δεν θα πληρώνουν πια καθόλου φόρο.

Αλλά αυτά τα μέτρα ήταν κοστολογημένα και προσεγμένα. Και τώρα που βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μία πρωτοφανή ενεργειακή κρίση, φαίνεται πόσο υπεύθυνη ήταν η πολιτική μας να μπορούμε πάντα να κρατάμε κάποιες εφεδρείες για να στηρίζουμε την κοινωνία.

Ξέρω ότι όταν βρίσκομαι στη Βόρειο Ελλάδα, καθώς σιγά-σιγά έρχεται, πλησιάζει ο χειμώνας -σήμερα είναι μία πολύ όμορφη γλυκιά φθινοπωρινή νύχτα, αλλά ξέρω ότι σε λίγο θα αρχίσει να κάνει περισσότερο κρύο, ειδικά στα ορεινά-, θέλω να ξέρετε ότι η πρώτη προσοχή της κυβέρνησης είναι στη στήριξη της κοινωνίας όσον αφορά τη θέρμανση και το πετρέλαιο θέρμανσης.

Έχω δεσμευτεί ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια έτσι ώστε να προστατεύσουμε την κοινωνία απέναντι σε έναν δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Κάντε λίγο υπομονή, σε δέκα μέρες θα μπορούμε να γίνουμε πολύ πιο συγκεκριμένοι.

Ταυτόχρονα, όμως, στεκόμενοι και δίπλα στην κοινωνία, αφουγκραζόμενοι τις πολλές επιχειρήσεις, τα μαγαζιά τα οποία έρχονται και μας λένε: «έχουμε δυσκολίες αυτή τη στιγμή, προσπαθούμε, πάμε καλά, έχουμε τζίρο -βλέπετε εδώ έναν πεζόδρομο ο οποίος είναι γεμάτος, μια δυναμική αγορά-, αλλά βοηθήστε μας λίγο παραπάνω με τις οφειλές μας».

Και ναι, ανταποκριθήκαμε σε αυτό το αίτημα, πρωτίστως των μικρομεσαίων, του εμπορικού κόσμου, και μπορούμε πια για τα χρέη έως το 2024 να πάμε στις 120 δόσεις, κάτι το οποίο ήταν ζητούμενο του εμπορικού κόσμου.

Όμως, ξέρουμε, φίλες και φίλοι, και ποια είναι τα όριά μας. Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, καθώς πλησιάζουμε σιγά-σιγά στον πυρήνα της προεκλογικής περιόδου, να παρασυρθούμε όλοι σε μία ακατάσχετη παροχολογία, όπου ο ένας θα προσπαθεί να ανταγωνίζεται τον άλλον τάζοντας περισσότερα γι’ αυτά τα οποία ενδεχομένως θα κάνει αν τον εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός.

Εμείς είμαστε δύναμη ευθύνης, φίλες και φίλοι, και δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω αυτό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να μας εμπιστευθεί και πάλι ο ελληνικός λαός στις επόμενες εκλογές. Αλλά για να το κάνουμε αυτό και να μπορούμε να είμαστε συνεπείς, πρέπει να περιγράψουμε ένα μέλλον για τα επόμενα τέσσερα χρόνια το οποίο θα έχει στον πυρήνα του έναν τίτλο: «πώς ο συλλογικός πλούτος θα γίνει τελικά ατομική ευημερία».

Διότι αυτό το οποίο ενδιαφέρει τον κάθε πολίτη δεν είναι μόνο να πηγαίνει καλά η οικονομία σε ένα επίπεδο το οποίο αφορά τα δημόσια οικονομικά. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι αυτός ο συλλογικός πλούτος, αυτή η πρόοδος της οικονομίας να μεταφράζεται τελικά σε καλύτερο εισόδημα, σε περισσότερες δουλειές, σε καλύτερες συντάξεις. Και αυτός είναι ο στόχος μας για την επόμενη τετραετία.

Να αναφερθώ και σε έναν δεύτερο αριθμό, ο οποίος ίσως πέρασε λίγο χωρίς να τον πολυπροσέξουμε. Προχθές ανακοινώθηκαν, φίλες και φίλοι, τα στοιχεία της ανεργίας για τον Αύγουστο του 2026. Η ανεργία σήμερα στην πατρίδα μας είναι στο 7,4%. Είναι το χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων 25 ετών. Και αυτό έχει σημασία, διότι χαμηλή ανεργία σημαίνει περισσότερες δουλειές.

Θυμάστε όταν είχα έρθει εδώ και σας είχα μιλήσει το 2019 -είχα τότε λιγότερα γκρίζα μαλλιά, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι διατηρώ τον ίδιο ενθουσιασμό να πάμε τη χώρα μπροστά-, τότε, όμως, σας είχα μιλήσει και σας είχα πει ότι η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησής μας δεν μπορεί να είναι άλλη από τις επενδύσεις και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Και από τότε έχουμε δημιουργήσει 600.000 νέες θέσεις εργασίας.

Και όσο μειώνεται η ανεργία τόσο αυξάνεται και η διαπραγματευτική δύναμη των εργαζομένων. Οι μισθοί αυξάνουν, διότι ακριβώς μειώνεται η ανεργία. Οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρώσουν καλύτερους μισθούς για να προσελκύσουν εργαζόμενους. Και με αυτόν τον τρόπο, η ανάπτυξη και η μείωση της ανεργίας μεταφράζονται τελικά σε καλύτερο εισόδημα για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα.

Αυτή τη διαδρομή πρέπει να τη συνεχίσουμε. Η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι μια τετραετία πολλών επενδύσεων σε ολόκληρη τη χώρα, δημόσιων, ιδιωτικών.

Να κινητοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις τις οποίες έχουμε στη διάθεσή μας για να μπορέσουμε να πετύχουμε, φίλες και φίλοι, την πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη. Και μπορούμε, μπορούμε να τα καταφέρουμε.

Μπορούμε να τα καταφέρουμε, γιατί έχουμε δώσει δείγματα γραφής. Διότι οι πολίτες ξέρουν ότι αυτά που τους λέμε μπορούμε να τα υλοποιήσουμε και θα τα υλοποιήσουμε, με τη δική σας στήριξη και με τη δική σας βοήθεια.

Όμως, φίλες και φίλοι, υπάρχει και μια άλλη διάσταση, η οποία ξέρω ότι μας απασχολεί όλους και σας απασχολεί όλους, και έχει να κάνει με τα ταραγμένα γεωπολιτικά νερά τα οποία πρέπει αυτή τη στιγμή να διαχειριστούμε.

Έχουμε δύο πολέμους, έναν πόλεμο στην Ουκρανία, έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή, μεγάλες εντάσεις, μεγάλες γεωπολιτικές ανακατατάξεις, μια Ευρώπη η οποία ψάχνει να βρει τον δρόμο της. Σε αυτό το περιβάλλον, να επαναλάβω, η εμπειρία ως δύναμη προωθητική αλλαγής έχει μεγάλη αξία. Το να μπορούμε να τοποθετούμε τη χώρα σωστά, να υπερασπιζόμαστε το εθνικό συμφέρον, έχει μεγάλη αξία.

Την επόμενη εβδομάδα θα έχω την ευκαιρία να υποδεχθώ τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Marco Rubio, ο οποίος έρχεται στην Αθήνα. Έρχεται μόνο στην Αθήνα, να το τονίσω αυτό, για 36 ώρες, και αυτό έχει μια ξεχωριστή σημασία, στα πλαίσια της ισχυρής γεωπολιτικής σχέσης την οποία έχουμε αναπτύξει με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την ίδια στιγμή, όμως, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζετε ότι στις επόμενες εκλογές δεν θα ψηφίσετε μόνο για κυβέρνηση, αλλά θα ψηφίσετε και για το ποια κυβέρνηση θα αναλάβει να διεκπεραιώσει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 1η Ιουλίου του 2027 η Ελλάδα αναλαμβάνει την εξάμηνη Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κοιτάξτε γύρω σας και αναρωτηθείτε: ποιο κόμμα πραγματικά, ποια ηγεσία, ποια κυβέρνηση, ποιος Πρωθυπουργός, μπορεί να φέρει εις πέρας αυτή τη δύσκολη αποστολή, σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς; Διότι εμείς αυτή τη στιγμή μπορούμε στην Ευρώπη να διαμορφώνουμε όχι απλά εθνική, αλλά ευρωπαϊκή ατζέντα.

Κάποιοι μας ειρωνεύτηκαν, γιατί «στέλνουμε», λέει, «γαλάζια γράμματα και επιστολές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή». Είναι τα ίδια «γαλάζια γράμματα» τα οποία οδήγησαν στο Ταμείο Ανάκαμψης και στα 36 δισεκατομμύρια τα οποία εκμεταλλεύτηκε η χώρα.

Είναι τα ίδια «γαλάζια γράμματα» τα οποία μας οδήγησαν να υλοποιήσουμε πρώτοι το πιστοποιητικό Covid και να μπορέσουμε να δώσουμε μία ανάσα στον τουρισμό, πρώτα και πριν από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Είναι τα ίδια «γαλάζια γράμματα» τα οποία υποχρέωσαν ουσιαστικά, ώθησαν την Ευρώπη να αλλάξει συνολικά τη μεταναστευτική της πολιτική. Διότι όταν εμείς είπαμε «όχι» στον Έβρο και προστατεύσαμε τα σύνορα της Ευρώπης, ήμασταν η εξαίρεση. Κάποιοι αριστεροί, προοδευτικοί δήθεν, μας κοιτούσαν τότε αφ’ υψηλού και μας έλεγαν «τι κάνετε εσείς εκεί; Οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, όλοι πρέπει να μπαίνουν στη χώρα χωρίς κανέναν έλεγχο».

Και είπαμε κάτι ξεκάθαρο: η Ελλάδα και η Ευρώπη δεν είναι «ξέφραγο αμπέλι». Εμείς καθορίζουμε ποιος μπαίνει στη χώρα μας, με τους δικούς μας όρους. Είμαστε φιλόξενη χώρα, αλλά δεν θα καθορίζουν οι διακινητές ποιος μπαίνει στην πατρίδα μας. Αυτό είναι δική μας δουλειά, είναι εθνική δουλειά. Και πείσαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει συνολικά την πολιτική της.

Καταλαβαίνετε, λοιπόν, φίλες και φίλοι, γιατί όλα αυτά παίζουν ξεχωριστή σημασία στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε. Αν ήμασταν σε κανονικούς καιρούς, μπορεί να είχαν λιγότερη σημασία. Όμως, σήμερα η Ελλάδα πρέπει να μπορεί να εκπέμπει αυτό το αίσθημα ασφάλειας και αυτοπεποίθησης που μόνο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να εγγυηθεί, γιατί το έχουμε κάνει και μπορούμε να το ξανακάνουμε.

Δεν θα κουραστώ να λέω ότι την επόμενη τετραετία, φίλες και φίλοι, θα αλλάξουν πάρα πολλά στον κόσμο: από τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις μέχρι την κλιματική κρίση, μέχρι την προσαρμογή του πρωτογενούς τομέα στις νέες πραγματικότητες. Και το σημαντικότερο από όλα, την ταχύτατη έλευση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία αλλάζει τα πάντα, θα αλλάξει τα πάντα στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην εργασία, στην ασφάλεια.

Αυτές είναι κοσμοϊστορικές αλλαγές οι οποίες θα γίνουν. Δεν πρέπει να τις φοβόμαστε, αλλά πρέπει να ξέρουμε πώς να τις διαχειριστούμε.

Και για εμένα ένας είναι ο σκοπός: το 2030, όταν η πατρίδα μας θα γιορτάζει, προσέξτε, τα 200 χρόνια από τη δημιουργία του νεοελληνικού κράτους, η Ελλάδα να είναι με την πλευρά των νικητών, η Ελλάδα να είναι μια ισχυρή, ασφαλής χώρα, η οποία εγγυάται την προκοπή και την πρόοδο όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων.

Και μέχρι τις εκλογές -το κάνω πάντα- θα μιλώ τη γλώσσα της αλήθειας. Δεν έχω τη φιλοδοξία, δεν μπορούμε να πείσουμε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, αλλά θέλω να απευθυνθώ ειδικά σε αυτούς οι οποίοι μπορεί να μας αντιμετωπίζουν με λιγότερη ή περισσότερη επιφυλακτικότητα και να τους ζητήσω να σκεφτούν ότι αν συμφωνούν στα περισσότερα με αυτά τα οποία λέμε, τότε αξίζει να μας εμπιστευτούν στις εκλογές του 2027.

Εμείς λοιπόν, και θέλω να σας το ζητήσω αυτό, γιατί είστε στελέχη πολλά χρόνια της παράταξης με τους οποίους έχουμε δώσει ωραίους, πολύ όμορφους αγώνες, να αξιοποιήσουμε αυτόν τον χρόνο.

Θα το πω, πάντα, δεν θα κουράζομαι να το λέω: οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο ούτε από τον Πρόεδρο ούτε από τους Βουλευτές μας ούτε από τα στελέχη μας. Οι εκλογές τελικά κερδίζονται από τα στελέχη από τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, από την καρδιά της Νέας Δημοκρατίας, από αυτούς οι οποίοι θα μεταφέρουν το μήνυμά μας σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χώρο εργασίας, σε κάθε ΚΑΠΗ. Και το μήνυμα αυτό πρέπει να φτάσει μέχρι την τελευταία πόρτα.

Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Πολλές φορές και εμείς δυσκολευόμαστε να σκεφτούμε αυτά τα οποία έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει και λάθη, τα οποία δεν διστάσαμε να τα αναγνωρίσουμε. Υπάρχουν και στόχοι που δεν τους πετύχαμε.

Αλλά η μεγάλη εικόνα είναι σαφής: η Ελλάδα του 2027 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019, δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2023. Είμαστε μια πολύ καλύτερη χώρα, μια πολύ πιο ισχυρή χώρα, μια πολύ πιο ασφαλής χώρα.

Έχουμε ρίξει τα θεμέλια για ένα μεγάλο άλμα προόδου. Αυτόν τον δρόμο, αυτή τη διαδρομή σας ζητώ για ακόμα μία φορά να διανύσουμε μαζί.

Θέλω να γνωρίζετε, Δήμαρχέ μου, θα ξαναέρθω προφανώς εδώ, στην Κατερίνη, γιατί έχουμε διάφορα πράγματα ακόμα να εγκαινιάσουμε μέχρι τις εκλογές, για να τιμήσουμε και να θυμίσουμε ότι παραμένουμε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας.

Εγώ θέλω για ακόμα μία φορά να σας ευχαριστήσω που ήρθατε σήμερα, Παρασκευή βράδυ, είχατε άλλα πράγματα να κάνετε, αλλά είστε σήμερα εδώ να σας σφίξω το χέρι, να σας πω κυρίως ένα μεγάλο ευχαριστώ και να ζητήσω για ακόμα μία φορά τη στήριξή σας.

Η αγάπη σας, το χειροκρότημά σας μου δίνει δύναμη, μας δίνει αυτοπεποίθηση να συνεχίσουμε αυτόν τον όμορφο δρόμο τον οποίο περπατάμε μαζί από το 2019.

Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.»