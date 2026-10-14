Στη Θεσσαλία και συγκεκριμένα στις Νέες Καρυές Λάρισας παρευρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συμμετέχοντας στην τελετή εγκαινίων της νέας ανεξάρτητης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας που υλοποίησαν η Metlen Energy & Metals σε συνεργασία με τον Όμιλο Καράτζη.

Παρά το γεγονός ότι χαρακτήρισε την πράσινη μετάβαση ως μία μακροπρόθεσμη διαδικασία, ο πρωθυπουργός εστίασε την τοποθέτησή του στα μέτρα στήριξης που εγκρίνει η πολιτεία για τον περιορισμό των συνεπειών του ενεργειακού κόστους.

«Αυτός ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Κάθε ένταση και χτύπημα σε Ορμούζ και Ουκρανία δημιουργούν μια μεγάλη αναταραχή και ένα σπιράλ αυξήσεων σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, καθώς και διεθνή πληθωρισμό και υψηλό κόστος ζωής» τόνισε στην αρχή της ομιλίας του ο πρωθυπουργός.

Διεθνείς αναταράξεις και εθνικά μέτρα προστασίας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σοβαρότητα της κατάστασης, ενόψει της χειμερινής περιόδου, σημειώνοντας ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις σε περιοχές όπως η Ουκρανία και τα Στενά του Ορμούζ τροφοδοτούν ανατιμήσεις στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τα αγαθά πρώτης ανάγκης διεθνώς.

Όπως επεσήμανε, καμία οικονομία δεν μπορεί να μείνει εντελώς ανεπηρέαστη, ωστόσο η ελληνική κυβέρνηση ενεργοποιεί ένα πακέτο εθνικών ελαφρύνσεων:

– Ενίσχυση επιδόματος θέρμανσης: Αύξηση κατά 30%, με το ανώτατο ποσό να διαμορφώνεται στα 1.200 ευρώ για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά.

– Συγκράτηση τιμής πετρελαίου θέρμανσης: Η εκτίμηση είναι πως η έναρξη της διάθεσης θα κυμανθεί κοντά στα 1,55 ευρώ το λίτρο, επίπεδο αισθητά χαμηλότερο από το κλείσιμο της περασμένης άνοιξης.

– Συνεχιζόμενη επιδότηση στην αντλία: Διατήρηση της ελάφρυνσης κατά 40 λεπτά ανά λίτρο στα καύσιμα, χάρη στη συνδυασμένη συνεισφορά του κράτους (20 λεπτά) και των διυλιστηρίων (20 λεπτά).

Ο πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι οι παρεμβάσεις αυτές είναι πλήρως κοστολογημένες και κατέστησαν εφικτές λόγω της παραγωγής δημοσιονομικών πλεονασμάτων.

Το διεκδικητικό πλαίσιο προς τις Βρυξέλλες

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός περιέγραψε τις θέσεις που θα υποστηρίξει στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τονίζοντας ότι οι εθνικοί πόροι δεν αρκούν από μόνοι τους για την αντιμετώπιση μιας παγκόσμιας κρίσης.

Η ελληνική πρόταση κινείται σε τρεις βασικούς άξονες:

– Δημοσιονομική ευελιξία: Αίτημα για επιπλέον περιθώρια ελιγμών, ώστε τα κράτη-μέλη να παρέχουν ουσιαστική στήριξη πέρα από απλές συστάσεις για εξοικονόμηση πόρων.

– Προστασία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας: Λήψη μέτρων για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της.

– Mέριμνα για τη ναυτιλία: Ενίσχυση του τομέα απέναντι στις διεθνείς πιέσεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ευρώπη οφείλει να δώσει μια συντονισμένη και αποτελεσματική απάντηση στις πληθωριστικές πιέσεις, καθώς μόνο τα απτά αποτελέσματα μπορούν να ανακόψουν την άνοδο του λαϊκισμού.

Κοινωνική δικαιοσύνη και προτεραιότητες στη στήριξη

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το διευρυμένο επίδομα καλύπτει όλες τις μορφές θέρμανσης (πετρέλαιο, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο) και λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής. Έτσι, ορεινές περιοχές της Θεσσαλίας θα λάβουν αυξημένη ενίσχυση σε σύγκριση με περιοχές της νότιας Ελλάδας.

Αναφορικά με τη σειρά προτεραιότητας της κυβερνητικής πολιτικής, ορίστηκε πρωτίστως η θέρμανση των νοικοκυριών, στη συνέχεια το πετρέλαιο κίνησης και ακολούθως η βενζίνη.

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