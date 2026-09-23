Την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας και την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον «πυλώνα σταθερότητας σε μια πολύ ταραχώδη περιοχή», σημειώνοντας ότι αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους Ευρωπαίους εταίρους της και έχει αποκαταστήσει τη δημοσιονομική της αξιοπιστία.

Υπενθύμισε ότι η ανεργία, από 18% το 2019, έχει υποχωρήσει κάτω από 8%, ενώ έχουν δημιουργηθεί σχεδόν 600.000 νέες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η στήριξη των πολιτών απέναντι στο κόστος διαβίωσης δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική πειθαρχία.

Για τις σχέσεις με την Τουρκία δήλωσε ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με τους γείτονές της, αλλά «δεν απειλούμε κανέναν, αλλά ούτε θα δεχτούμε απειλές, από κανέναν».

Αναφερόμενος στην ασφάλεια, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει προχωρήσει στο μεγαλύτερο πρόγραμμα ανανέωσης των Ενόπλων Δυνάμεων, επιδιώκοντας αξιόπιστη αποτρεπτική ικανότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ενεργειακή συνεργασία με τις ΗΠΑ και στον Κάθετο Διάδρομο, ενώ ανακοίνωσε ότι, πιθανότατα την άνοιξη του 2027, αναμένεται η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από κοινοπραξία της Exxon και ελληνικής εταιρείας, υπογραμμίζοντας ότι «η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύος».

Κλείνοντας, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «η Ελλάδα σήμερα δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019», αλλά πρόσθεσε ότι «το έργο παραμένει ημιτελές». Αναφερόμενος στην επιδίωξη τρίτης εκλογής, είπε ότι το ζητούμενο «δεν έχει να κάνει με το “να σπάσουμε το ρεκόρ”», αλλά με τον περαιτέρω μετασχηματισμό της χώρας.

Δείτε βίντεο

H oμιλία του πρωθυπουργού:

“Σας ευχαριστώ, Mike και Antoni, γι’ αυτή την πολύ θερμή υποδοχή. Εξοχότατοι, κ. Πρέσβη, αγαπητοί συνάδελφοι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, κυρίες και κύριοι, αγαπητέ Michael, αγαπητέ Mike.

Σας ευχαριστώ πολύ που παρευρεθήκατε σε αυτό το υπέροχο γεύμα. Πράγματι, έχουν περάσει πέντε χρόνια από τότε που για πρώτη φορά είχαμε την ευκαιρία να συγκεντρώσουμε τόσες πολλές ελληνοαμερικανικές οργανώσεις, με πρωταρχικό σκοπό να τιμήσουμε εκείνους τους Ελληνοαμερικανούς που, μέσω της δια βίου αφοσίωσής τους, έχουν δεσμευτεί να ενισχύσουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών μας, και το ίδιο θα γίνει και σήμερα.

Αυτή η συνάθροιση, που πραγματοποιείται κάθε Σεπτέμβριο, έχει εξελιχθεί κατά κάποιον τρόπο σε θεσμό. Αυτή τη φορά έχω την τιμή να βρίσκομαι στη Νέα Υόρκη αφού πέρασα δύο ημέρες στην Καλιφόρνια. Αντικυβερνήτη Ελένη Κουναλάκη, σας ευχαριστώ πολύ που μας βοηθήσατε να οργανώσουμε αυτή την πολύ επιτυχημένη, πιστεύω, επίσκεψη.

Και καθώς βρισκόμουν στην Καλιφόρνια, όπου είχα επαφές με τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας αλλά και με την εκπληκτική ελληνική και ελληνοαμερικανική κοινότητα που δραστηριοποιείται στον τομέα της τεχνολογίας, σκεφτόμουν πόσο πολύ έχει πράγματι αλλάξει η χώρα τα τελευταία πέντε χρόνια, από τότε που πραγματοποιήσαμε για πρώτη φορά αυτή τη σύναξη.

Η Ελλάδα αποτελεί πλέον μια από τις ηγέτιδες χώρες όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους. Διαδραματίζουμε ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Και για μένα αποτελεί ένδειξη του οράματος που έχουμε για την Ελλάδα το να μιλάμε για την Ελλάδα ως έναν ακμάζοντα τεχνολογικό κόμβο, όχι μόνο ως μια χώρα που υποδέχεται περισσότερους από 40 εκατομμύρια τουρίστες ετησίως, αλλά ως μια χώρα που μπορεί πραγματικά να κατανοήσει τις μεγάλες προκλήσεις του μέλλοντος και να πάρει τολμηρά θέση στη διαμόρφωση των γεγονότων και στις αναδυόμενες τεχνολογίες που θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τη ζωή μας τα επόμενα χρόνια.

Διότι, πράγματι, όταν εξετάζω την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η χώρα, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι εξακολουθούμε να αποτελούμε πυλώνα σταθερότητας σε μια πολύ ταραχώδη περιοχή. Είμαστε μια χώρα με καλύτερες επιδόσεις από τους περισσότερους εταίρους της στην Ευρώπη όσον αφορά τον ρυθμό ανάπτυξης. Είμαστε μια χώρα που, 10 χρόνια μετά το ναδίρ της οικονομικής κρίσης, συνιστά πλέον πρότυπο δημοσιονομικής πειθαρχίας σε σύγκριση με τους Ευρωπαίους εταίρους μας.

Δεν νομίζω ότι πολλοί θα είχαν στοιχηματίσει ότι το 2026 η Ελλάδα θα ήταν σε θέση να δανείζεται από τις διεθνείς αγορές ομολόγων με επιτόκιο χαμηλότερο από αυτό των τεσσάρων από τις επτά χώρες του G7. Πιστεύω αυτό καταδεικνύει εμφατικά την πρόοδο που έχει σημειώσει η χώρα τα τελευταία χρόνια.

Θυμάμαι ότι όταν ο ελληνικός λαός με εμπιστεύτηκε για πρώτη φορά, εμένα και την κυβέρνησή μου, το 2019, η ανεργία στην Ελλάδα βρισκόταν στο 18%. Το 2019 ήταν το τέλος μιας πολύ δύσκολης δεκαετίας για την Ελλάδα. Περισσότεροι από 500.000 Έλληνες είχαν εγκαταλείψει τη χώρα για να αναζητήσουν ευκαιρίες εργασίας στο εξωτερικό. Αν κοιτάξετε την κατάσταση της αγοράς εργασίας μας σήμερα, η ανεργία έχει πέσει κάτω από το 8%. Έχουμε δημιουργήσει σχεδόν 600.000 νέες θέσεις εργασίας, οι περισσότερες εξ αυτών είναι καλά αμειβόμενες θέσεις.

Αν εξετάσουμε τον μέσο μισθό στην Ελλάδα, θα διαπιστώσουμε ότι έχει αυξηθεί σημαντικά. Και το πιο σημαντικό: αυτοί που μετανάστευσαν αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον, τώρα σκέφτονται σοβαρά να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Γιατί το κάνουν αυτό; Επειδή πιστεύουν στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της χώρας.

Αυτή είναι η πιο σημαντική ψήφος εμπιστοσύνης για να συνεχίσει η κυβέρνηση αυτή να εφαρμόζει δύσκολες μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα ωφελήσουν όλους τους Έλληνες όταν υλοποιηθούν πλήρως.

Η συνολική κατάσταση της οικονομίας μάς δίνει τη δυνατότητα να είμαστε μία από τις λίγες κυβερνήσεις που σήμερα μπορούν να στηρίξουν τους πολίτες τους, ειδικά όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, ενάντια στην κρίση του κόστους διαβίωσης, η οποία, όπως γνωρίζετε, αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις του Δυτικού κόσμου.

Πριν από μερικές εβδομάδες βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη για να ανακοινώσω ένα πρόγραμμα στήριξης που ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, με σκοπό να προσφέρουμε κάποια βοήθεια στους Έλληνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και που αγωνίζονται να τα βγάλουν πέρα. Ωστόσο, ήμουν επίσης πάρα πολύ σαφής: ό,τι και να συμβεί, θα διατηρήσουμε τη δέσμευσή μας για δημοσιονομική πειθαρχία.

Αυτή μας οδήγησε στο σημείο όπου βρισκόμαστε σήμερα. Η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές αποτελεί το θεμέλιο. Είναι η βάση πάνω στην οποία στηρίζονται οι πολιτικές μας. Και είναι πάντα δελεαστικό, καθώς πλησιάζουν οι επόμενες εκλογές, να πιστεύει κανείς ότι αν ξοδέψει λίγο περισσότερα, μπορεί να γίνει ελαφρώς πιο δημοφιλής και να αυξήσει τις πιθανότητες να κερδίσει τις εκλογές. Δεν πιστεύω ότι αυτή θα ήταν η σωστή προσέγγιση.

Έχουμε εργαστεί πάρα πολύ σκληρά τα τελευταία οκτώ χρόνια για να διασφαλίσουμε ότι η Ελλάδα δεν θα επιστρέψει ποτέ, μα ποτέ, στα σκοτεινά χρόνια της προηγούμενης δεκαετίας, δεν θα εκτροχιαστεί η πρόοδος που έχουμε πετύχει.

Παράλληλα, όμως, πέρα από την ενίσχυση της οικονομίας μας και τη στήριξη των ανθρώπων που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, έχουμε επίσης πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι βρισκόμαστε σήμερα σε πολύ ταραχώδεις καιρούς, σε μια πολύ περίπλοκη γειτονιά.

Είμαι πολύ περήφανος, κυρίες και κύριοι, που τα τελευταία επτά χρόνια έχουμε ενισχύσει σημαντικά τις Ένοπλες Δυνάμεις μας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανανέωσης που έχει αναλάβει οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση. Και έχουμε πλήρη επίγνωση ότι, με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, χρειαζόμαστε αξιόπιστη αποτρεπτική ικανότητα. Αυτό ακριβώς χτίζουμε και θα συνεχίσουμε να χτίζουμε τα επόμενα χρόνια.

Το έχω πει πολλές φορές, θα το επαναλάβω και σήμερα: η Ελλάδα είναι μια ειρηνική χώρα και επιδιώκουμε πάντα να διατηρούμε καλές και εποικοδομητικές σχέσεις με τους γείτονές μας, ιδίως με την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά ούτε θα δεχτούμε απειλές, από κανέναν. Θέλω αυτό να είναι απολύτως σαφές.

Ταυτόχρονα, αναγκαστήκαμε να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις νέου είδους. Η Ελλάδα ήταν μία από τις χώρες που κατάφεραν να διαχειριστούν με επιτυχία το μεταναστευτικό ζήτημα. Ίσως θυμάστε ότι το 2020, έξι μήνες αφότου εκλεγήκαμε και αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, βρεθήκαμε αντιμέτωποι, στα χερσαία σύνορά μας με την Τουρκία, ουσιαστικά με μια υβριδική επίθεση κατά της επικράτειάς μας.

Ορθώσαμε τότε το ανάστημά μας. Είπαμε: θα υπερασπιστούμε τα σύνορά μας. Προστατεύσαμε τα σύνορά μας. Και όχι μόνο αυτό, πείσαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει την προσέγγισή της όσον αφορά τη μετανάστευση, ώστε να δοθεί πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της.

Το λέω αυτό επειδή η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε θέση να αναλάβει πραγματικά ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη, διαμορφώνοντας κρίσιμες πολιτικές που θα επηρεάσουν το κοινό μας μέλλον. Είμαι πολύ υπερήφανος που είμαι σε θέση να ηγούμαι μιας κυβέρνησης που εκφράζει με σθένος τη θέση της όσον αφορά σημαντικά ευρωπαϊκά ζητήματα.

Αρκεί να δούμε την ενεργειακή μετάβαση. Η Ελλάδα πρωτοστατεί στην ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές. Ωστόσο, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι για το ορατό μέλλον θα χρειαζόμαστε φυσικό αέριο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και προκειμένου να συμπληρώνουμε τις σημαντικές δυνατότητές των ΑΠΕ που διαθέτουμε.

‘Αρα, όταν εξετάζουμε τη συνεργασία μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ σημαντικό να ανοίγουμε νέες οδούς συνεργασίας. Το 2019, η Ελλάδα απλώς εισήγαγε το φυσικό αέριο που ήταν απαραίτητο για τον εφοδιασμό του εγχώριου δικτύου της. Σήμερα διοχετεύουμε σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου προς τους βόρειους γείτονές μας, μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, με σκοπό ουσιαστικά να παρέχουμε ενεργειακή ασφάλεια, όχι μόνο για τα Βαλκάνια αλλά και για την Ανατολική Ευρώπη.

Μιλάμε λοιπόν για μία χώρα που, από γεωπολιτικής άποψης, έχει μεγαλύτερο αποτύπωμα από ό,τι θα υπέθετε κανείς με βάση τα τυπικά της χαρακτηριστικά. Μια χώρα που διαμορφώνει νέα πεδία συνεργασίας με τις ΗΠΑ, σε ιδιαίτερα κρίσιμους τομείς.

Είμαι πολύ περήφανος διότι σε λίγους μήνες, μάλλον προς την άνοιξη του 2027, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας, με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό από τη δεκαετία του 1980.

Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύος, και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας.

Κυρίες και κύριοι, δεν θέλω να σας απασχολήσω πολύ, διότι, όπως είπα, η σημερινή εκδήλωση γίνεται προς τιμήν εκείνων που έχουν υπηρετήσει αυτή τη σχέση επί πολλές δεκαετίες. Θέλω όμως να πω και πάλι λίγα λόγια γι’ αυτή την υπέροχη ελληνοαμερικανική κοινότητα που εκπροσωπείται εδώ σήμερα.

Πιστεύω ότι για πρώτη φορά καταφέραμε να χτίσουμε πραγματικά ισχυρές και ανθεκτικές γέφυρες μεταξύ της ελληνοαμερικανικής κοινότητας και της Ελλάδας. Και αυτές οι γέφυρες πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω.

Όμως, κατά τη γνώμη μου, τίποτε δεν είναι πιο σημαντικό από τη σημαντική μεταρρύθμιση που καταφέραμε να περάσουμε από το κοινοβούλιο -χρειάστηκε πολλή προσπάθεια και δεν ήταν εύκολο- και δεν είναι άλλη από το να σας δοθεί το δικαίωμα να ψηφίζετε από τον τόπο διαμονής σας. Δεν χρειάζεται πλέον να επιστρέφετε στην Ελλάδα για να ψηφίσετε. Έχετε επιλογές: στις επόμενες εκλογές μπορείτε είτε να ψηφίσετε στο Προξενείο είτε να στείλετε το ψηφοδέλτιο επιστολικά.

Γι’ αυτό παρακαλώ όσους είστε εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, η πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης είναι ήδη σε λειτουργία. Προσβλέπουμε στη συμμετοχή σας. Μας ενδιαφέρουν οι θέσεις σας, η άποψή σας. Πιστεύω, επίσης, ότι όταν κάποιος ζει στο εξωτερικό και βλέπει την Ελλάδα από μία απόσταση -γεωγραφική απόσταση, όχι συναισθηματική, να το ξεκαθαρίσω αυτό απολύτως- μπορεί επίσης να δει τα πράγματα λίγο πιο καθαρά. Δεν επηρεάζεστε από τις μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις και τη φυσιολογική πολιτική αντιπαράθεση που αποτελεί μέρος κάθε δημοκρατικού συστήματος.

Πιστεύω ότι ξέρετε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο ότι έχετε κάθε δικαίωμα να αισθάνεστε υπερήφανοι για την πρόοδο που έχει σημειώσει η χώρα. Εν τέλει, σε ό,τι με αφορά ως Πρωθυπουργό της Ελλάδας, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση από το να πηγαίνω στο εξωτερικό και να μου κάνουν μία συγκεκριμένη ερώτηση, την οποία μου έθεσαν χθες σε ένα πολύ ενδιαφέρον γεύμα που είχα στο Ινστιτούτο Hoover, όπου συμμετείχαν πολλά σημαίνοντα πρόσωπα του αμερικανικού συστήματος εθνικής ασφάλειας.

Μου έθεσαν λοιπόν μια απλή ερώτηση: πώς τα καταφέρατε; Πώς αναστρέψατε την πορεία της Ελλάδας; Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα σήμερα δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019. Αλλά είναι εξίσου αλήθεια ότι αυτό το έργο παραμένει ημιτελές. Υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει, πολλές ακόμη μεταρρυθμίσεις που πρέπει να υλοποιηθούν.

Πρέπει να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι όσα έχουμε πετύχει είναι ουσιαστικά μη αναστρέψιμα. Αναφέρθηκε προηγουμένως ότι επιδιώκουμε μια τρίτη θητεία. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν έχει να κάνει με το «να σπάσουμε το ρεκόρ». Το ζητούμενο είναι ο μετασχηματισμός της χώρας. Αυτό είναι που με ωθεί και ωθεί την κυβέρνησή μας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά, για να βελτιώσουμε τη ζωή των Ελλήνων, αλλά και να ενισχύσουμε τη γεωπολιτική και οικονομική θέση της Ελλάδας στο εξωτερικό.

Αντιμετωπίζουμε αυτή την πρόκληση με μεγάλη ταπεινότητα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όσο περισσότερο παραμένεις στην εξουσία, τόσο μεγαλύτερη είναι η αίσθηση ορισμένων ότι χρειάζεται κάποια αλλαγή. Επομένως, πρέπει να εργαστούμε με τη διπλάσια εντατικότητα ώστε να πείσουμε τον ελληνικό λαό ότι αξίζουμε την εμπιστοσύνη του.

Όταν εξετάζω τις υποσχέσεις που δώσαμε στον ελληνικό λαό το 2023 και το ιστορικό των επιτευγμάτων της διακυβέρνησής μας, πιστεύω ότι μπορούμε να κοιτάξουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη και να πούμε: ναι, εκπληρώσαμε τις περισσότερες, αν όχι όλες, τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε απέναντι στους Έλληνες το 2023. Αυτό αποτελεί σφραγίδα επιδοκιμασίας, εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας που μπαίνει στη συμφωνία που «υπογράψαμε» με τον ελληνικό λαό πριν από τέσσερα χρόνια.

Αν λοιπόν μπορούσα να εκφράσω μόνο μία προσωπική ευχή, αυτή θα ήταν ότι ελπίζω να μπορέσω να βρεθώ ξανά μαζί σας του χρόνου. Αυτό, βέβαια, θα εξαρτηθεί από όλους εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή. Σας ευχαριστώ για όλα όσα κάνετε για την Ελλάδα και τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Σας ευχαριστώ”.