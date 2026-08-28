Η επένδυση της Wonderplant στην Πτολεμαΐδα πρωταγωνιστεί στη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας προς τη νέα ενεργειακή εποχή, προσφέροντας ισχυρά επιχειρήματα για ένα μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της περιοχής, σημείωσε την παράλληλη αλματώδη ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων, τα οποία καταλαμβάνουν πλέον καθοριστικό ρόλο στο εθνικό ενεργειακό μείγμα.

«Έβλεπα καθώς ερχόμουν έναν εγκαταλελειμμένο πια σταθμό παραγωγής λιγνίτη και θυμήθηκα ότι αυτή η περιοχή, αυτή η κοιλάδα ουσιαστικά της Πτολεμαΐδας και του Αμυνταίου, ήταν αυτή που τροφοδότησε την ηλεκτροδότηση και συνεισέφερε στη βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας για πολλές δεκαετίες», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Η εφαρμογή του σχεδίου της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης έρχεται να απαντήσει στον επιφυλακτικό προβληματισμό που επικρατούσε τα προηγούμενα χρόνια ανάμεσα στους ντόπιους κατοίκους.

Αν και ο σκεπτικισμός για τη μετά-λιγνίτη εποχή υπήρξε σε έναν βαθμό δικαιολογημένος, οι νέες παραγωγικές επενδύσεις στην Πτολεμαΐδα πιστοποιούν στην πράξη ότι η τοπική κοινωνία διαθέτει πλέον στέρεες βάσεις για την οικονομική της ευημερία.

Η απομάκρυνση από τον λιγνίτη δεν αποτελεί απλώς μια πολιτική βούληση της κυβέρνησης, αλλά μια πραγματικότητα που επέβαλαν οι ίδιοι οι κανόνες της αγοράς ενέργειας. Η φθίνουσα πορεία της συνεισφοράς του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή παρατηρείται ήδη από το 2010.

Με το σημερινό ύψος του κόστους των δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα, ο λιγνίτης καθίσταται οικονομικά μη ανταγωνιστικός απέναντι στις εναλλακτικές πηγές energy, καθιστώντας κάθε σενάριο επιστροφής στο παλαιό μοντέλο ανεδάφικο.