Τη θετική ανταπόκριση της Ελλάδας στο αίτημα της Σαουδικής Αραβίας για παραμονή της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στο Βασίλειο, στην παρούσα κρίσιμη συγκυρία στη Μέση Ανατολή, γνωστοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Πρίγκιπα Διάδοχο Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ, κατά τη συνάντησή τους στο Ριάντ.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και υπογράμμισε την έμπρακτη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς το Βασίλειο, επισημαίνοντας ότι η χώρα μας συμβάλλει στην αεράμυνά του με την παρουσία της συστοιχίας Patriot ήδη από το 2021.

Όπως σημείωσε, η ελληνική παρουσία συμβάλλει όχι μόνο στην ασφάλεια της Σαουδικής Αραβίας, αλλά και στην περιφερειακή ασφάλεια, καθώς η ελληνική πυροβολαρχία προστατεύει κρίσιμες ενεργειακές υποδομές στο Γιανμπού, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας.

Κατά τη συνάντηση, επιβεβαιώθηκε ο στρατηγικός χαρακτήρας των σχέσεων Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας, ενώ οι δύο πλευρές συζήτησαν τρόπους περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας και της συνδεσιμότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις περιφερειακές εξελίξεις, στο Ιράν και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε στην ανάγκη διασφάλισης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, τονίζοντας ότι η Ελλάδα, ως μεγάλη ναυτιλιακή δύναμη, αποδίδει ύψιστη σημασία στην ασφάλεια των διεθνών θαλάσσιων οδών και στην απρόσκοπτη ροή του παγκόσμιου εμπορίου.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι το διεθνές νομικό πλαίσιο πρέπει να γίνεται σεβαστό και ότι δεν πρέπει να επιβάλλονται περιορισμοί στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας, καθώς κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο διάδοχος του σαουδαραβικού θρόνου Μπιν Σαλμάν συζήτησαν εκτενώς και τη συνεργασία στον τομέα της συνδεσιμότητας και ιδιαίτερα των δεδομένων, με αιχμή το έργο EMC (East to Med Data Corridor), το οποίο αποσκοπεί στη διασύνδεση Ευρώπης και Ασίας μέσω Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας.

Στη συνάντηση εξετάστηκε επίσης η προετοιμασία για τη δεύτερη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας. Οι δύο ηγέτες έκαναν επισκόπηση της προόδου που έχει σημειωθεί μετά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου, τον Ιανουάριο του 2025, η οποία έθεσε σε συστηματική και θεσμοθετημένη βάση τη συνεργασία των δύο χωρών σε σειρά τομέων.