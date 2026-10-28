Σαφές μήνυμα αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μεγαλειώδους στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Στη δήλωσή του, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι σε μια περίοδο διεθνούς αστάθειας η ελευθερία και η ειρήνη απαιτούν συνεχή επαγρύπνηση και έμπρακτη θωράκιση, συνδέοντας άμεσα την εθνική κυριαρχία με τον σύγχρονο εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων και την οικονομική σταθερότητα της χώρας.

«Πυξίδα ευθύνης η παρακαταθήκη του 1940»

Αναφερόμενος στο ιστορικό νόημα της επετείου, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε:

«Στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε η 28η Οκτωβρίου μας θυμίζει πάντα ότι η ελευθερία και η ειρήνη δεν είναι ποτέ δεδομένες. Είναι αγαθά τα οποία κατακτήθηκαν με θυσίες από μία γενιά η οποία όρθωσε το ανάστημά της απέναντι στον φασισμό, απέναντι στον ναζισμό. Και η παρακαταθήκη τους είναι για εμάς μια πυξίδα ευθύνης. Μία ευθύνη την οποία υπηρετούμε με έργα και όχι με λόγια».

Το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα και η ισχυρή αποτροπή

Σχολιάζοντας την εικόνα της στρατιωτικής παρέλασης στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου έκαναν πρεμιέρα καινοτόμα οπλικά συστήματα και τεχνολογίες αιχμής, ο πρωθυπουργός στάθηκε στο ιστορικό μέγεθος του εκσυγχρονισμού του στρατεύματος:

Ιστορικός επανεξοπλισμός: Επισήμανε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις υλοποιούν σήμερα το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα στην ιστορία τους.

Προβολή ισχύος: Υπογράμμισε ότι τα νέα, καινοτόμα συστήματα εξασφαλίζουν «ισχυρή αποτρεπτική προβολή ισχύος απέναντι σε όσους, ενδεχομένως, να εποφθαλμιούν την κυριαρχία ή τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

Στάση αρχών: Επανέλαβε κατηγορηματικά ότι «η Ελλάδα είναι μία δύναμη ειρήνης, η οποία δεν εκβιάζει, αλλά ούτε εκβιάζεται και δεν απειλεί, αλλά ούτε και δέχεται απειλές».

Η σύνδεση της άμυνας με την οικονομία

Κλείνοντας, ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι η ενίσχυση της άμυνας βασίζεται στην προσπάθεια των πολιτών, σημειώνοντας πως τα νέα συστήματα χρηματοδοτούνται από το υστέρημα του ελληνικού λαού:

«Χωρίς μία οικονομία ευημερούσα, χωρίς οικονομική σταθερότητα, δεν είναι δυνατόν καμία χώρα να προβάλει ισχυρή αποτρεπτική δύναμη».

Ο πρωθυπουργός ολοκλήρωσε τη δήλωσή του απευθύνοντας θερμές ευχές για «χρόνια πολλά» σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.