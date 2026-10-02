Στην Πιερία έχει μεταβεί σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η οποία είναι ο πρώτος σταθμός της περιοδείας του. Από τις 11 το πρωί έφτασε στο Δημαρχείο Κολινδρού μέσα σε χειροκροτήματα.

«Μιλάω για μια Ελλάδα που όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει για εμάς καμία ξεχασμένη περιοχή, για αυτό αποδίδω τεράστια σημασία στην περιφερειακή σύγκλιση», ήταν οι πρώτες δηλώσεις του προς τους κατοίκους της Πύδνας.

Τον Πρωθυπουργό υποδέχθηκαν ο δήμαρχος Πύδνας – Κολινδρού, Χρήστος Κομποτσιάρης, και οι κάτοικοι του χωριού μαζί με τους τρεις βουλευτές του νομού, ενώ ακολούθησε σύσκεψη στο δημαρχείο με αντικείμενο τα έργα και τις υποδομές της περιοχής.

Ο δήμαρχος έδωσε στην υποδοχή και καθαρό πολιτικό τόνο. «Είναι το κάστρο της Νέας Δημοκρατίας και θα παραμείνει. Είμαστε δίπλα σου», είπε στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στον Πρωθυπουργό προσφέρθηκαν μία εικόνα με τον πολιούχο του Κολινδρού και ένα βιβλίο για την ιστορία της περιοχής.

Το πιο αυθόρμητο στιγμιότυπο ήρθε στην υποδοχή, όταν ο μικρός Χρήστος τού πρόσφερε λουλούδια.

«Πώς σε λένε εσένα, ρε μεγάλε;», τον ρώτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Χρήστο. Κύριε Πρωθυπουργέ, καλωσορίσατε στον Κολινδρό», του απάντησε.

«Να ’σαι καλά, ρε Χρήστο. Τι τάξη πας;»

«Τετάρτη».

«Την κοπανήσαμε σήμερα, ε; Εντάξει, δεν πειράζει. Ειδική μέρα», σχολίασε ο Πρωθυπουργός.

Στο πλαίσιο του προγράμματός του, ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο, ενώ στις 17:00 θα μιλήσει στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο.

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Πολιτιστικό Κέντρο και το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης, ενώ στις 19:00 θα συναντηθεί με πολίτες στην Κατερίνη.