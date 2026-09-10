Σε ένα καθοριστικό βήμα για τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση της εγχώριας επιστημονικής έρευνας προχώρησε η χώρα, με την επίσημη επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σήμερα το πρωί Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, στο πρώτο Πάρκο Βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα, το «Athens LifeTech Park» στα Σπάτα.

Πρόκειται για μια εμβληματική επένδυση ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία αναπτύσσεται σε μια έκταση 15 στρεμμάτων και περιλαμβάνει υποδομές προκλινικής έρευνας, θερμοκοιτίδα βιοτεχνολογίας και σύγχρονα κέντρα εκπαίδευσης.

Ο πρωθυπουργός, αφού ξεναγήθηκε στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, υπογράμμισε ότι το συνολικό αποτύπωμα των επενδύσεων στη φαρμακοβιομηχανία ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, στέλνοντας παράλληλα ισχυρό μήνυμα για τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας που θα κρατήσουν τους νέους επιστήμονες στην πατρίδα.

«Εικόνα από το μέλλον και γέφυρα με τη διασπορά»

Στο πλαίσιο της ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Athens LifeTech Park, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στον βαθύτερο συμβολισμό και τη στρατηγική σημασία του έργου.

«Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα εδώ, στο Athens Life Tech Park, δεν είναι απλά ένας πολύ όμορφος χώρος στον οποίο η εταιρεία μπορεί να κάνει προκλινική έρευνα, ένας χώρος υποδοχής Start-up επιχειρήσεων, ένα συνεδριακό κέντρο, είναι ουσιαστικά μια εικόνα από το μέλλον και μια γέφυρα μεταξύ της Ελλάδος και της ελληνικής διασποράς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι ο τομέας της βιοτεχνολογίας αποτελεί πεδίο στο οποίο το ελληνικό επιστημονικό δυναμικό διαπρέπει στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες:

«Η Ελλάδα στον τομέα της βιοτεχνολογίας και των επιστημών υγείας υπερεκπροσωπείται στο εξωτερικό και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πολλές οι ιστορίες εξαιρετικά επιτυχημένων Ελλήνων επιστημόνων αλλά και ιδρυτών εταιρειών που διέπρεψαν και διαπρέπουν στο εξωτερικό σε αυτόν τον τόσο ανταγωνιστικό κλάδο», ανέφερε.

Το στοίχημα του Brain Gain: «Να μη φεύγουν τα νέα παιδιά»

Κεντρικός άξονας της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού ήταν η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων ώστε το εγχώριο επιστημονικό κεφάλαιο να παραμείνει και να ευδοκιμήσει στην Ελλάδα, ανακόπτοντας το κύμα φυγής των προηγούμενων ετών.

«Αυτό το οποίο μας απασχολούσε πάντα είναι πώς μπορούμε να χτίσουμε μια γέφυρα μεταξύ αυτής της κοινότητας του εξωτερικού και της Ελλάδος, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και στη χώρα μας ένα δυναμικό οικοσύστημα βιοτεχνολογίας, το οποίο θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας, και το οποίο θα μπορεί να δημιουργεί επαγγελματικές προοπτικές που δεν θα αναγκάζουν τα νέα παιδιά να φεύγουν στο εξωτερικό προκειμένου να μπορούν να υλοποιούν τα οράματά τους», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παράλληλα, εξέφρασε την προσωπική του ικανοποίηση για την υλοποίηση αυτού του μακρόπνοου σχεδιασμού:

«Μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά να βλέπω ότι αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη και μου δίνει βέβαια και μια ξεχωριστή ικανοποίηση ότι και εμείς ως κυβέρνηση μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι ώστε να χτίσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος», πρόσθεσε.

Επενδύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ και στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε την έναρξη λειτουργίας του πάρκου στα Σπάτα με τη συνολική επενδυτική έξαρση που παρατηρείται στον τομέα του φαρμάκου στην Ελλάδα, επισημαίνοντας παράλληλα τη γεωπολιτική και ευρωπαϊκή της διάσταση.

«Το συνολικό αποτύπωμα των επενδύσεων που γίνονται στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία, ξεπερνάει το 1 δισ. ευρώ. Η χώρα μας σήμερα έχει έναν σημαντικό ρόλο να παίξει σε κρίσιμους τομείς παραγωγής φαρμάκου, που είναι και απολύτως απαραίτητη παραγωγή για την Ευρώπη συνολικά, για να μπορέσει να κατοχυρώσει τη στρατηγική της αυτονομία», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Αλλαγή παραγωγικού μοντέλου

Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν αποτελεί έναν αφηρημένο δείκτη, αλλά οφείλει να μεταφράζεται σε απτά οφέλη για την καθημερινότητα και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών.

«Στόχος είναι η συλλογική πρόοδος της οικονομίας μας να μπορεί να μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε καλούς μισθούς, καλές δουλειές, αλλά και κάτι παραπάνω: στη δυνατότητα που δίνουμε στα νέα παιδιά τελικά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους εδώ στην πατρίδα τους», κατέληξε ο πρωθυπουργός.