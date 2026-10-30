Σαφή κόκκινη γραμμή απέναντι στο τουρκολιβυκό μνημόνιο και στις απόπειρες εργαλειοποίησης των στρατηγικών ενεργειακών διασυνδέσεων στην Ανατολική Μεσόγειο χάραξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διαδικτυακή συμμετοχή του στο Manama Dialogue στο Μπαχρέιν.

Χαρακτηρίζοντας το μνημόνιο του 2019 ως «παράνομο και άκυρο» και υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ανεχθεί την ομηρία έργων όπως το Great Sea Interconnector και η ηλεκτρική σύνδεση με την Αίγυπτο, ο Πρωθυπουργός ανέδειξε τον ρόλο της χώρας ως ενεργειακής και οικονομικής γέφυρας με τον Κόλπο, εξέφρασε τη βεβαιότητα νίκης στις επόμενες εθνικές κάλπες και αναφέρθηκε στην αμυντική ισχύ με τη φρεγάτα Belharra «Νέαρχος» και την επιχείρηση «Ασπίδες».

Το παράδειγμα της Τυνησίας

Αναφερόμενος στη συμφωνία που υπογράφηκε το 2019 και κυρώθηκε πρόσφατα, στάθηκε με έμφαση στο γεγονός ότι επιχειρείται η χάραξη θαλάσσιων ορίων αγνοώντας παντελώς την ύπαρξη των ελληνικών νησιών. Για να αναδείξει την κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών κανόνων, ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε το χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας υποθετικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τυνησία, καταδεικνύοντας πόσο αντίθετη είναι η τουρκολιβυκή συμφωνία με τις βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου.

Στον αντίποδα αυτών των πρακτικών, ο κ. Μητσοτάκης αντιπαρέβαλε τη νόμιμη συμφωνία οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών μεταξύ της Ελλάδας και της Αιγύπτου, διαμηνύοντας με σαφήνεια ότι η επίλυση των διαφορών στην Ανατολική Μεσόγειο μπορεί να πραγματωθεί αποκλειστικά και μόνο μέσα από τον πλήρη σεβασμό στους διεθνείς κανόνες.

«Δεν θα το δεχθούμε»: Καμία ομηρία σε ενεργειακές διασυνδέσεις

Ιδιαίτερα αυστηρός ήταν ο τόνος του Πρωθυπουργού όταν η συζήτηση στράφηκε στα υπό εξέλιξη έργα ενεργειακών υποδομών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται επ’ ουδενί να αποδεχθεί την ομηρία ή την πολιτική και γεωπολιτική εργαλειοποίηση μεγάλων ενεργειακών πρωτοβουλιών.

«Δεν θα το δεχθούμε», ξεκαθάρισε με αποφασιστικότητα ο πρωθυπουργός, στέλνοντας μήνυμα ότι τα έργα συνδεσιμότητας απαγορεύεται να παραμένουν δέσμια γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, έκανε ειδική αναφορά στο Great Sea Interconnector, το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου, καθώς και στο σχέδιο για την ηλεκτρική σύνδεση με την Αίγυπτο. Με τις αναφορές αυτές επιβεβαίωσε εκ νέου την πρωταρχική σημασία που αποδίδει η ελληνική κυβέρνηση στην υλοποίηση των μεγάλων διασυνδετικών ενεργειακών έργων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πολιτική σταθερότητα, εκλογές και οικονομικό «Success Story»

Πέρα από τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις εσωτερικές πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, εκφράζοντας την απόλυτη αισιοδοξία του για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση στη χώρα:

«Θα έχουμε εκλογές, αλλά είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τις κερδίσουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μητσοτάκης προέβαλε την πολιτική σταθερότητα ως το βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ελλάδας για τη σύναψη διεθνών οικονομικών και γεωπολιτικών συμμαχιών, ενώ χαρακτήρισε την ελληνική οικονομία ως ένα «ευρωπαϊκό success story». Επισήμανε μάλιστα ότι η χώρα καταφέρνει πλέον να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από κράτη της ομάδας των G7, σημειώνοντας πως πρόκειται για μια εντυπωσιακή εξέλιξη την οποία κανείς δεν θα μπορούσε να είχε προβλέψει πριν από μερικά χρόνια.

Η γέφυρα με τον κόλπο, ο IMEC και η πύλη LNG

Στη συνέχεια της τοποθέτησής του, ο πρωθυπουργός απηύθυνε κάλεσμα προς την Ευρώπη να ενισχύσει δραστικά την παρουσία της στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει τη θέση και τις προϋποθέσεις για να λειτουργήσει ως αξιόπιστη γέφυρα με τα αραβικά κράτη.

Ειδικότερα, στο επίκεντρο των πρωτοβουλιών τοποθέτησε:

Τον στρατηγικό οικονομικό διάδρομο IMEC.

Το καλώδιο μεταφοράς δεδομένων EMC.

Τη λειτουργία της Ελλάδας ως βασικής πύλης εισόδου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) για τις ανάγκες των Βαλκανίων και της Ουκρανίας.

Όπως εξήγησε, η ανάπτυξη και η προστασία αυτών των υποδομών συνδέονται άμεσα με την ίδια την ενεργειακή ασφάλεια των ευρωπαϊκών κρατών.

Η φρεγάτα «Νέαρχος», οι αμυντικές δαπάνες και η επιχείρηση «Ασπίδες»

Στο πεδίο της άμυνας, ο κ. Μητσοτάκης εστίασε στις δυνατότητες συνεργασίας με τις χώρες του Αραβικού Κόλπου, κάνοντας ξεχωριστή αναφορά στην τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη δεύτερη φρεγάτα Belharra του Πολεμικού Ναυτικού, τον «Νέαρχο».

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει το 3,5% του ΑΕΠ της για αμυντικές δαπάνες, αποδεικνύοντας έμπρακτα την προσήλωσή της στην ασφάλεια. Μιλώντας για την ευρωπαϊκή ναυτική επιχείρηση «Ασπίδες», τόνισε ότι η συμμετοχή χωρών όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία επιβάλλεται να διευρυνθεί περαιτέρω.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη έχει ανάγκη από μια κρίσιμη μάζα κρατών-μελών που θα υποστηρίξουν ουσιαστικά τους δεσμούς με τον αραβικό κόσμο, όχι μόνο περιοριζόμενα σε οικονομικές συμφωνίες, αλλά εξασφαλίζοντας ενεργή και έμπρακτη παρουσία σε περιόδους κατά τις οποίες οι εταίροι της βρίσκονται αντιμέτωποι με κρίσεις.