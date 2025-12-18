Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχει σήμερα, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Προσερχόμενος στη συνάντηση, ο Έλληνας πρωθυπουργός έκανε σύντομες δηλώσεις στους δημοσιογράφους που περίμεναν απ’ έξω. Συγκεκριμένα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο Ουκρανικό, λέγοντας πως είναι απαραίτητο να βρεθεί μια λύση και επαναλαμβάνοντας για ακόμα μια φορά τη στήριξη της χώρας μας προς το Κίεβο. Εν συνεχεία αναφέρθηκε στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο που εξετάζει η ΕΕ, αλλά και στη φρεγάτα Belharra, που σύντομα θα φέρει την ελληνική σημαία.

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου είναι απολύτως κρίσιμο καθώς θα χρειαστεί να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις για τη χρηματοδοτική στήριξη της Ουκρανίας σε συνέχεια δεσμεύσεων που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει αναλάβει.

Η χώρα μας στηρίζει την Ουκρανία και θα υποστηρίξει οποιαδήποτε λύση μπορεί να της παρέχει τη χρηματοδοτική σταθερότητα προκειμένου η χώρα να είναι ασφαλής και να εξακολουθεί να αμύνεται απέναντι στη ρωσική εισβολή. Έχουμε τονίσει πολλές φορές, όμως, ότι οποιαδήποτε λύση θα πρέπει να είναι νομικά και δημοσιονομικά ασφαλής και να διασφαλίζει ότι τα χρήματα τα οποία θα πάρει η Ουκρανία και τα οποία θα δαπανήσει σε εξοπλισμούς θα ληφθούν υπόψη και συγκεκριμένες εθνικές προτεραιότητες που μπορεί να έχουν κράτη μέλη», είπε αρχικά.

Έπειτα, αναφέρθηκε στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο που είναι επίσης στην ατζέντα των ευρωπαίων ηγετών: «Θα συζητήσουμε επίσης το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Μία πρώτη συζήτηση μιας διαπραγμάτευσης η οποία αναμένεται να είναι μακρά. Η Ελλάδα στηρίζει με επιμονή τις καίριες ευρωπαϊκές πολιτικές της συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν απαραίτητοι πόροι προκειμένου αυτές οι εμβληματικές πολιτικές να συνεχίσουν να δημιουργούν καλύτερες συνθήκες για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες αλλά και για τους αγρότες και για τους κτηνοτρόφους μας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη φρεγάτα Belharra: «Τέλος, θέλω να επισημάνω ότι σήμερα βρίσκομαι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όμως πιστεύω ότι η καρδιά της Ελλάδος χτυπά λίγα χιλιόμετρα από εδώ, στο ναυπηγείο της Λοριάν, όπου θα υψωθεί η ελληνική σημαία στην πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες Belharra, στη φρεγάτα “Κίμων”, είναι μια στιγμή που πρέπει να κάνεις όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες υπερήφανους. Η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τις Ένοπλες Δυνάμεις και η φρεγάτα “Κίμων” είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας πια περνάνε σε μια νέα εποχή».

Ουκρανικό: «Δεν πρέπει να αποχωρήσουμε από τις Βρυξέλλες χωρίς να βρούμε λύση»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων από ξένα ΜΜΕ, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής, ανέφερε τα εξής: «Το σημαντικό είναι να βρούμε μία λύση για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Η Ελλάδα προτιμά ξεκάθαρα το δάνειο αποζημιώσεων. Λαμβάνουμε υπ’ όψιν το γεγονός ότι τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία έχουν ήδη δεσμευτεί επ’ αόριστον, που θεωρώ ότι αποτελεί μία πολύ σημαντική πολιτική δήλωση προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Συμμερίζομαι απόλυτα την άποψη του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι δεν πρέπει να αποχωρήσουμε από τις Βρυξέλλες, και από την αίθουσα στην οποία συνεδριάζουμε, χωρίς να βρούμε μια λύση που να είναι νομικά στέρεη και να επιλύει τα χρηματοδοτικά προβλήματα της Ουκρανίας. Σας ευχαριστώ».

