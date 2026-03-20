Μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής των «27» στις Βρυξέλλες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε σε δηλώσεις του ότι υπήρξε εκτενής συζήτηση γύρω από τις αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και την ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη μέτρων, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αντιδράσει εντός των δημοσιονομικών της δυνατοτήτων.

Παράλληλα υπογράμμισε την ενεργοποίηση της ρήτρας αμυντικής συνδρομής για την Κύπρο και τις επιχειρησιακές δράσεις των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι όσο παρατείνονται οι συγκρούσεις, τόσο εντείνονται οι πιέσεις στην παγκόσμια και ευρωπαϊκή οικονομία, επηρεάζοντας αναπόφευκτα και την Ελλάδα.

Όπως επισήμανε, τα συμπεράσματα της Συνόδου αφήνουν περιθώρια μεγαλύτερης ευελιξίας τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της κρίσης, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να παρέμβει, εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων, για να περιορίσει τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις σε καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια.

«Υπήρξε μια διατύπωση που ανοίγει την πόρτα για περισσότερη ευελιξία στην λήψη μέτρων εθνικών και ευρωπαϊκών. Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της», δήλωσε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι δεν είναι ακόμη η ώρα για περισσότερες λεπτομέρειες.

Η συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού

Ρήτρα αμυντικής συνδρομής και στήριξη στην Κύπρο

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και την υποστήριξη που προσέφεραν πολλές χώρες, με πρώτη την Ελλάδα, στην Κύπρο, προσφέροντας αεροναυτική υποστήριξη. Όπως ανέφερε, αυτή η βοήθεια συνιστά ουσιαστική ενεργοποίηση της ρήτρας αμυντικής συνδρομής (άρθρο 42, παράγραφος 7 της ΕΕ), δημιουργώντας έτσι μια βάση για τη μελλοντική ανάπτυξη επιχειρησιακών σχεδίων.

«Αποτέλεσε μία de facto αν όχι de jure ενεργοποιήση του άρθρου 42, παράγραφος 7, για τη ρήτρα της αμοιβαίας συνδρομής», επισήμανε, προσθέτοντας ότι «και η πρόεδρος της ευρωπαΐκής επιτροπής αλλά και η κυρία Κάλλας αναγνώρισαν μαζί με τους συναδέλφους μου την ανάγκη να προχωρήσουμε γρήγορα».

«Να χαράξουμε δηλαδή, έναν σαφή οδικό χάρτη με ορίζοντα μηνών και όχι ετών, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε ένα σαφές επιχειρησιακό σχέδιο σε περίπτωση που χρειαστεί να ενεργοποιηθεί αυτή η ρήτρα».

Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι «αυτή είναι μια πολύ σημαντική κατάκτηση για την πατρίδα μας αλλά και για την Κύπρο». Όπως είπε, ο ίδιος έχει μιλήσει επισταμένα για την ανάγκη, στα πλαίσια της στρατηγικής αυτονομίας, να δοθεί περιεχόμενο και βάθος σε αυτήν την πολύ σημαντική ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, η οποία όμως στο δημόσιο διάλογο μάλλον είχε παραπέσει. «Η περιπέτεια της Κύπρου είναι μια ευκαιρία και για την Ελλάδα και για την Κύπρο μετ’ επιτάσεως να προχωρήσει τη συζήτηση σε μια κατεύθυνση που αναντίρρητα εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

«Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η κ. Κάλλας αναγνώρισαν την ανάγκη για έναν σαφή οδικό χάρτη για την ενεργοποίηση της ρήτρας», τόνισε ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης της αμυντικής αυτονομίας της Ελλάδας.

Patriot και Σαουδική Αραβία

Αναφερόμενος στα συστήματα PATRIOT, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι «βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του ΚΥΣΕΑ από το 2021, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας να προστατευτούν κρίσιμες υποδομές». «Έχουν να κάνουν με την ασφάλεια της περιοχής», είπε, διευκρινίζοντας ότι «η σημερινή αναχαίτιση αποτελούσε μια αυστηρά αμυντική δράση, μια αμιγώς αμυντική ενέργεια στα πλαίσια μιας αμυντικής συμφωνίας».

Σε αυτούς οι οποίοι αναρωτιούνται πώς ωφελείται η Ελλάδα από μια τέτοια πρωτοβουλία, ο Πρωθυπουργός απάντησε ότι «εάν τα διυλιστήρια αυτά – ένα κρίσιμο διυλιστήριο της Σαουδικής Αραβίας – είχε πράγματι χτυπηθεί, τότε η τιμή του πετρελαίου σήμερα θα ήταν πολύ υψηλότερη από αυτή που τελικά είναι, διότι η προστασία των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών ένθεν και ένθεν, θα πρέπει να αποτελεί αυτή τη στιγμή πρώτη προτεραιότητα».

Ταυτόχρονα, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα και η Γαλλία, πρωταγωνίστησαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στην ανάγκη να διατυπωθεί μια πρόταση για ένα μορατόριουμ, το οποίο θα αποκλείει οποιοδήποτε πλήγμα κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων, είτε αυτές βρίσκονται στο Ιράν, είτε στις χώρες του Κόλπου.

«Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται με κανέναν την διάταξη των αμυντικών της δυνάμεων»

Σε ερώτηση για τις αντιδράσεις της Τουρκίας σχετικά με τα Patriot, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντέτεινε ότι οι ισχυρισμοί της Τουρκίας είναι νομικά ανυπόστατοι και άκαιροι. «Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται με κανέναν την διάταξη των αμυντικών της δυνάμεων σε επιχειρησιακό επίπεδο» ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Ενεργειακό σοκ και αντίδραση της ΕΕ

Ακολούθως αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση, ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει ένα ενεργειακό σοκ και ότι πρέπει να καταρτιστεί μια στρατηγική και εργαλειοθήκη για να αποτραπεί η κρίση, προσφέροντας έτοιμα μέτρα για την πρόληψη μιας πλήρους ενεργειακής κατάρρευσης.

Επαναπροωθήσεις στον Έβρο

Ο πρωθυπουργός ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, απάντησε και σε ερωτήσεις σχετικά με τις επαναπροωθήσεις στον Έβρο. «Η Ελλάδα προστατεύει τα σύνορά της και δεν έχω καμία γνώση για αυτούς τους ισχυρισμούς», δήλωσε ο πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας ότι η χώρα δεν είναι απολογητική για τη φύλαξη των συνόρων της.