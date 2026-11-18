Με το Κυπριακό και τον συντονισμό Αθήνας–Λευκωσίας να βρίσκονται στο επίκεντρο, πραγματοποιείται σήμερα, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, στη Λευκωσία η 4η Διακυβερνητική Σύνοδος Ελλάδας–Κύπρου.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, με τους δύο ηγέτες να δίνουν από την έναρξη της συνάντησης το στίγμα της στενής συνεργασίας των δύο χωρών.

Χριστοδουλίδης: «Οι Διακυβερνητικές φέρνουν σημαντικά αποτελέσματα»

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι ο θεσμός των Διακυβερνητικών Συνόδων έχει ήδη αποφέρει απτά αποτελέσματα, όχι μόνο στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, άμυνας και ασφάλειας, αλλά και σε τομείς που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών.

Όπως ανέφερε, στη σημερινή συνάντηση θα αξιολογηθεί η πρόοδος που έχει σημειωθεί μέχρι τώρα και θα εξεταστούν νέα πεδία συνεργασίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην επερχόμενη ελληνική Προεδρία της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027, καθώς και σε ζητήματα Τεχνητής Νοημοσύνης και Πολιτικής Προστασίας.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι στην ατζέντα βρίσκεται και το Κυπριακό, στον απόηχο της συνάντησης του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Χακάν Φιντάν στις Βρυξέλλες.

Ο Κύπριος Πρόεδρος σημείωσε ότι Αθήνα και Λευκωσία αναμένουν πλέον τον καθορισμό ημερομηνίας από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για την επόμενη τριμερή συνάντηση, η οποία εκτιμάται ότι μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για επανέναρξη των συνομιλιών.

Μητσοτάκης: «Προσβλέπουμε στον καθορισμό ημερομηνίας για την τριμερή»

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η πρωτοβουλία των Διακυβερνητικών Συνόδων έχει διευρύνει ουσιαστικά το πεδίο συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου πέρα από τα παραδοσιακά εθνικά ζητήματα.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Πολιτική Προστασία, επισημαίνοντας ότι η κλιματική κρίση επιβάλλει συνεχή προσαρμογή και βελτίωση των μηχανισμών των δύο χωρών.

Για το Κυπριακό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε:

«Προσβλέπουμε στον καθορισμό ημερομηνίας για την τριμερή και αμέσως μετά σε μια διευρυμένη πενταμερή».

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά την προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού.

Στο τραπέζι και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου

Ιδιαίτερη θέση στην ατζέντα έχει και η πορεία του Great Sea Interconnector, της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου.

Η συνάντηση πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά την επανεκκίνηση των βυθομετρικών ερευνών για το έργο με το γαλλικό ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo».

Αθήνα και Λευκωσία εμφανίζονται ικανοποιημένες από την ομαλή επανέναρξη των εργασιών, ενώ η κυπριακή πλευρά έχει ήδη κινήσει τη διαδικασία για την καταβολή της πρώτης δόσης των 25 εκατ. ευρώ προς τον ΑΔΜΗΕ.

Το έργο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό τόσο για την ενεργειακή ασφάλεια της Κύπρου όσο και για την ευρύτερη στρατηγική διασύνδεσης της Ανατολικής Μεσογείου με το ευρωπαϊκό ενεργειακό δίκτυο.

Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολιτική Προστασία

Πέραν των εθνικών και ενεργειακών θεμάτων, η 4η Διακυβερνητική Σύνοδος έχει έντονο πρακτικό χαρακτήρα.

Κεντρικό ζήτημα είναι η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση, στην υγεία, στην παιδεία και στην ασφάλεια, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη συνεργασία στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας.

Οι δύο κυβερνήσεις επιδιώκουν να ενισχύσουν την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και επιχειρησιακών πρακτικών, ιδιαίτερα απέναντι στις ολοένα και συχνότερες επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Η αναφορά στον αγώνα του Ολυμπιακού

Σε πιο χαλαρό τόνο ολοκληρώθηκε η συνάντηση, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει αναφορά και στη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 97-95 για τη EuroLeague, στο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού. Απευθυνόμενος στον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος είχε παρακολουθήσει τον αγώνα από κοντά, ο πρωθυπουργός του είπε ότι «έφερε γούρι στον Ολυμπιακό», χαρακτηρίζοντας μάλιστα την αναμέτρηση ως ένα από τα παιχνίδια της δεκαετίας και σημειώνοντας ότι απέδειξε πως «κανένα ματς δεν τελειώνει μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής τη λήξη». Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με buzzer-beater τρίποντο του Κόρι Τζόσεφ.

Αναμένονται οι κοινές δηλώσεις

Μετά το τετ α τετ Μητσοτάκη–Χριστοδουλίδη ακολουθεί η συνεδρίαση της Ολομέλειας της 4ης Διακυβερνητικής Συνόδου.

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να πραγματοποιήσουν κοινές δηλώσεις προς τον Τύπο περίπου στις 12:30, οπότε αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες για τα αποτελέσματα της συνάντησης, το Κυπριακό και την πορεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Live Η 4η Διακυβερνητική Σύνοδος Κύπρου – Ελλάδος: