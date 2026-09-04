Σε χαλαρό και ευδιάθετο κλίμα εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια συνάντησής του με δημοσιογράφους στη Θεσσαλονίκη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ στο ξενοδοχείο Electra Palace και διοργανώθηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν στο τραπέζι ζητήματα που αφορούν την πορεία της ελληνικής οικονομίας, τον χρόνο διεξαγωγής των επόμενων εκλογών, αλλά και την περίφημη «Παγκόσμια Βάση Δεδομένων». Σε αυτήν είχε αναφερθεί ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Τσίπρα, Νίκος Νυφούδης, επιχειρώντας να τεκμηριώσει τα στοιχεία σχετικά με την περιουσία του πλουσιότερου 1% των Ελλήνων, στο οποίο προτείνεται να επιβληθεί η αποκαλούμενη «πατριωτική εισφορά».

Μιλώντας στους δημοσιογράφους που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη για την 90ή ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η ελληνική οικονομία διαθέτει τις απαραίτητες αντοχές ώστε να αντιμετωπίσει τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις. Παράλληλα, υπογράμμισε πως η κυβέρνηση δεν προτίθεται να διακινδυνεύσει τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, δεν τον προβληματίζει η πορεία της παγκόσμιας οικονομίας κατά τους επόμενους μήνες, καθώς η κυβέρνηση κινείται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της. «Δεν ξοδεύουμε ούτε ένα ευρώ παραπάνω απ’ όσο μπορούμε. Έχουμε κοστολογήσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ και σεβόμαστε τη δημοσιονομική ισορροπία», σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο κόστος με το οποίο δανείζεται πλέον η Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα που εκπέμπουν οι διεθνείς αγορές δεν δείχνει ανησυχία για την ελληνική οικονομία. Μάλιστα, έθεσε με σκωπτικό τρόπο το ερώτημα εάν οι αγορές έχουν ήδη αρχίσει να προεξοφλούν ακόμη και το εκλογικό αποτέλεσμα.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε χαρακτηριστικά τη σημαντική αλλαγή στην εικόνα της χώρας, σημειώνοντας πως πριν από λίγα χρόνια θα ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να δανείζεται με χαμηλότερο κόστος από τέσσερις χώρες της G7.

Σε ερώτηση σχετικά με το εάν οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν τον Μάρτιο ή τον Μάιο, ο κ. Μητσοτάκης δεν άνοιξε τα χαρτιά του. «Είναι νωρίς ακόμη, δεν τα έχω σκεφτεί», απάντησε, αποφεύγοντας να προσδιορίσει τον ακριβή χρόνο προσφυγής στις κάλπες.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ανέφερε ότι η διαδικασία κατάρτισης των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι οριστικές επιλογές θα γίνουν όσο πλησιάζει η εκλογική αναμέτρηση. «Τα ψηφοδέλτια θα κλείσουν την τελευταία στιγμή», δήλωσε.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου μισθού, ο πρωθυπουργός περιορίστηκε σε μια σύντομη απάντηση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν έχω ακούσει κάτι».

Παράλληλα, διέψευσε με έντονο τρόπο τα δημοσιεύματα και τις φήμες περί προβλημάτων στις σχέσεις του με την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη. «Αφήστε μας ήσυχους, αυτά είναι σαχλαμάρες. Να σοβαρευτούμε», ανέφερε σε υψηλούς τόνους.

Στη συνέχεια, διερωτήθηκε ποιο ακριβώς είναι το υποτιθέμενο πρόβλημα με την υπουργό, παραπέμποντας και στην κοινή δημόσια παρουσία τους νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη. «Δεν υπάρχει ζήτημα με τη Ζαχαράκη, τι ζήτημα; Γι’ αυτό ήταν δίπλα μου σήμερα; Σοβαρευτείτε», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε όσους συντηρούν τέτοιου είδους σενάρια να επικεντρωθούν στο κυβερνητικό έργο. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε τα 17 νέα σχολεία που εγκαινιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη. «Δείτε τα 17 σχολεία που εγκαινιάσαμε. Όταν δεν έχουν με τι να ασχοληθούν, ασχολούνται με ανοησίες», σχολίασε.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στη χθεσινή συγκέντρωση του Νίκου Ανδρουλάκη στην Κρήτη, με αφορμή την επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Χαρακτήρισε την προσέλευση του κόσμου «αξιοπρεπή», ενώ σχολιάζοντας την αναφορά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο «80%», διερωτήθηκε με ειρωνική διάθεση: «Αυτό το ευφυολόγημα για το 80% ποιος το σκέφτηκε;».

Ιδιαίτερα σκωπτικό ήταν και το σχόλιό του σχετικά με την αποκαλούμενη «Παγκόσμια Βάση Δεδομένων», την οποία επικαλέστηκε ο Νίκος Νυφούδης προκειμένου να εξηγήσει την προέλευση των στοιχείων για την περιουσία του 1% των πλουσιότερων Ελλήνων, που αφορά την πρόταση για την επιβολή της λεγόμενης «πατριωτικής εισφοράς».

Με χιουμοριστική διάθεση, ο πρωθυπουργός σχολίασε πως «την παγκόσμια βάση δεδομένων την έφτιαξαν οι Νεφελίμ».

Στη συνάντηση συμμετείχαν, πέραν του Παύλου Μαρινάκη, ο Γιώργος Ευθυμίου, ο Πάνος Αμυράς και η Κύρα Κάπη, στελέχη του επικοινωνιακού επιτελείου του Μεγάρου Μαξίμου.