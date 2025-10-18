Eπιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Με μηνύματα στήριξης των πολιτών απέναντι στο κύμα ακρίβειας, αλλά και έμφαση στην ανασυγκρότηση των πληγεισών περιοχών, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε σήμερα (18/10/2025) το πρωί, τη Νέα Πεντέλη και τα Μελίσσια.

Ο Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί επί τόπου για την πορεία των έργων αναδάσωσης, την αποκατάσταση των υποδομών που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2024, αλλά και να συνομιλήσει με πολίτες και τοπικούς φορείς. Αναφέρθηκε εκτενώς στις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για την στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στο κύμα ακρίβειας, μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων όπως οι φορολογικές ελαφρύνσεις, τα προγράμματα ενίσχυσης των ευάλωτων και η προώθηση επενδύσεων που θα ενισχύσουν την τοπική οικονομία.

Επισκέφτηκε επίσης το Κλειστό Γυμναστήριο στην Νέα Πεντέλη, το οποίο ανασκευάστηκε με χορηγία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μόλις μέσα σε έξι μήνες.

Στήριξη απέναντι στην ακρίβεια – «Δίνουμε μάχη καθημερινά»

Σε δηλώσεις του κατά την διάρκεια της επίσκεψής του στα Μελίσσια, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευση της Κυβέρνησης για ενίσχυση των πολιτών που πλήττονται από τις συνεχιζόμενες ανατιμήσεις.

«Προσπαθούμε κάθε μέρα για μέτρα στήριξης των νοικοκυριών στο μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα προχωρά σε μειώσεις φόρων και αύξηση επενδύσεων, την ώρα που άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιλέγουν περικοπές και αύξηση φόρων.

Αναδάσωση στη Νέα Πεντέλη με 990.000 δέντρα έως το 2026

Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε εκτάσεις στην Νέα Πεντέλη, όπου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ένα μεγάλης κλίμακας έργο αναδάσωσης, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου του 2024.

Ο Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, Ευάγγελος Γκουντούφας, ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για την πορεία του έργου φύτευσης 990.000 δενδρυλλίων σε περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της φυσικής αναγέννησης. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τον Ιούνιο του 2026.

Περιλαμβάνει ποικιλία ειδών και όχι αποκλειστικά πεύκα, ώστε να δημιουργηθεί μεικτό δάσος, το οποίο είναι πιο ανθεκτικό στις πυρκαγιές, σύμφωνα με τους ειδικούς.

«Γίνεται μία πολύ σπουδαία δουλειά … είναι πολύ σημαντικό ότι αυτά τα έργα χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

Αναδάσωση σε όλη την Αττική – Στόχος τα 2.500.000 δέντρα

Ο κ. Γκουντούφας παρουσίασε επίσης τον ευρύτερο σχεδιασμό αναδάσωσης για την Περιφέρεια Αττικής, που προβλέπει συνολικά τη φύτευση 2.500.000 δενδρυλλίων.

Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η αναγέννηση των δασών γίνεται πλέον με σχεδιασμό και έμφαση στην οικολογική ισορροπία, ενώ τόνισε τη σημασία της πρόληψης για τις πυρκαγιές.

Αντιπυρικό πρόγραμμα «Antinero»: 600 εκατ. ευρώ για πρόληψη και υποδομές

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο πρόγραμμα Antinero, που εστιάζει στην πρόληψη και προετοιμασία ενόψει των πυρκαγιών, αναφέροντας ότι έχουν διατεθεί 600+ εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει καθαρισμούς, διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών και αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας.

«Η φετινή αντιπυρική περίοδος έκλεισε με θετικά στοιχεία. Παρότι ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι για όλη την Ευρώπη, εμείς βρεθήκαμε στον μέσο ευρωπαϊκό όρο των καμένων εκτάσεων, ενώ χάσαμε ελάχιστα δάση», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

Επίσκεψη στο νέο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Πεντέλης

Ο κ.Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πλήρως ανακατασκευασμένο Κλειστό Γυμναστήριο της Νέας Πεντέλης, το οποίο είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από την πυρκαγιά του 2024. Η ανακατασκευή του έγινε με χορηγία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις έξι μήνες. Παραδόθηκε ήδη στους πολίτες και φιλοξενεί προπονήσεις παιδιών και συλλόγων.

«Είχα δεσμευτεί ότι το πρώτο έργο που θα παραδώσουμε, είναι το γυμναστήριο. Τώρα είναι καλύτερο από πριν», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η Δήμαρχος Πεντέλης, Νατάσσα Κοσμοπούλου, ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργο Περιστέρη, για την ταχύτητα και την ποιότητα του έργου:

«Μας παραδώσατε ένα καταπληκτικό γήπεδο – σας ευχαριστώ από καρδιάς», ανέφερε η Δήμαρχος.

Από την πλευρά του, ο κ. Περιστέρης υπογράμμισε τη σημασία της κοινωνικής προσφοράς και της συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση:

«Το πιο όμορφο πράγμα που είδα σήμερα ήταν δεκαπέντε πιτσιρίκια να κάνουν προπόνηση. Άξιζε για όλα», δήλωσε.

Ο Πρωθυπουργός έκλεισε την επίσκεψή του με ένα μήνυμα για την κλιματική κρίση:

«Ξέρουμε ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις φωτιές. Η κλιματική κρίση είναι πρόβλημα του παρόντος. Μας υποχρεώνει να γινόμαστε καλύτεροι. Και να φυτεύουμε όχι μόνο πεύκα, αλλά είδη που συνθέτουν ένα πιο ανθεκτικό και όμορφο δάσος, για να το χαρούν τα παιδιά μας».