Κατά τη διάρκεια της τακτικής μηνιαίας ενημέρωσης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις θα εκτονωθούν σύντομα.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «Είμαι αισιόδοξος πως μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε εκτόνωση της κατάστασης», εννοώντας τα αγροτικά μπλόκα που ταλαιπωρούν τη χώρα.

«Ελπίζω, ενόψει των γιορτών σε θετική ανταπόκριση και ότι θα απομακρυνθούν από τα μπλόκα και θα λάβουν υπόψη ότι δεν μπορούν να θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική δραστηριότητα και να στερούν από τους πολίτες τη δυνατότητα να επισκεφθούν τα χωριά τους».

Επεσήμανε ότι τα μέτρα τα οποία έχουν αποφασιστεί για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα είναι σωστά, ενώ εξέφρασε την ελπίδα για θετική ανταπόκριση από την πλευρά τους και απομάκρυνση των μπλόκων, ιδιαίτερα ενόψει των εορτών.

Σχετικά με τα ευρύτερα μέτρα στήριξης, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι από τον Ιανουάριο, εκατομμύρια πολίτες θα δουν σημαντική αύξηση του εισοδήματός τους, αναφερόμενος εκτενώς στην οικονομική στήριξη των αγροτών αλλά και άλλων κοινωνικών ομάδων.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, υπογράμμισε πως η αγροτική κινητοποίηση «μπορεί να λυθεί, αν όχι καθολικά, εν πολλοίς με συναινετικό τρόπο, χωρίς συγκρούσεις που να βλάπτουν την υπόλοιπη κοινωνία». Τόνισε επίσης, «ότι η κατάσταση οδηγείται προς μια πιο συναινετική εξέλιξη».

Παρακολουθήστε το βίντεο από τις δηλώσεις τους:

Στη 13:00 το μεσημέρι, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να υποδεχθεί τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ αργότερα θα αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων.

Τέλος, αύριο ( 18/12) ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.