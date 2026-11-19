Την ανάγκη να διατηρηθεί αμείωτη η βοήθεια προς το Κίεβο, προκειμένου η ουκρανική πλευρά να προσέλθει σε μελλοντικές συνομιλίες με τα ισχυρότερα δυνατά εχέγγυα, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στη Σύνοδο των ηγετών της «Συμμαχίας των Προθύμων», που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο, ο Έλληνας Πρωθυπουργός έθεσε το πλαίσιο των άμεσων προτεραιοτήτων για την αποκλιμάκωση της κρίσης.

Προτεραιότητα η εκεχειρία σε ενέργεια και Μαύρη Θάλασσα

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως το πλέον επείγον ζητούμενο στην παρούσα φάση είναι η κατάπαυση του πυρός.

Ειδικότερα, έδωσε έμφαση στην ανάγκη να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον των ενεργειακών δικτύων της Ουκρανίας, αλλά και να προστατευθεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα, επαναφέροντας στο προσκήνιο την πρότασή του για ναυτική εκεχειρία και παύση των πληγμάτων σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα.

Παράλληλα, υπενθύμισε τη σταθερή στάση της Αθήνας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα στέκεται αταλάντευτα στο πλευρό της Ουκρανίας από την έναρξη του πολέμου.

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων η Ευρώπη

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στη θέση της Γηραιάς Ηπείρου στις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η ευρωπαϊκή παρουσία στις διαπραγματεύσεις δεν μπορεί να είναι απλώς τυπική. Αντιθέτως, απαιτείται ουσιαστική και ενεργός συμμετοχή τόσο στον σχεδιασμό, όσο και στο περιεχόμενο των συνομιλιών, ώστε να θωρακιστούν τα ευρωπαϊκά συμφέροντα ασφαλείας.

Κλείνοντας, ο κ. Μητσοτάκης παρατήρησε ότι η Ευρώπη έχει πλέον αλλάξει σελίδα, καθώς αυξάνει τις αμυντικές της δαπάνες και διαθέτει σαφώς πιο αναπτυγμένη κουλτούρα και συνείδηση ασφαλείας συγκριτικά με το παρελθόν.