Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης θα προχωρήσει σε κατ’ ιδίαν ενημέρωση στους πολιτικούς αρχηγούς σχετικά με τις εξελίξεις στο Ιράν και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Συνάντηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ το μεσημέρι της Τρίτης

Ειδικότερα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές «ο πρωθυπουργός είναι ανοικτός για κατ’ ιδίαν ενημέρωση όποιου πολιτικού αρχηγού, εφόσον κατατεθεί σχετικό αίτημα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί αύριο στις 12:00 με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, στο Γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή».

Ομιλία στη Βουλή

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μιλήσει την Τέταρτη στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο των αποδήμων, όπου αναμένεται να τοποθετηθεί και για τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις.

Σύγκληση Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ξεκινά ενημέρωση των κομμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, συγκαλεί εκτάκτως την Τετάρτη (4/3) το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, προκειμένου να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σημειώνεται ότι το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ έχουν ζητήσει σύγκληση του συμβουλίου πολιτικών αρχηγών ζητώντας ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις μετά και την αποστολή δύο φρεγατών και ζεύγους ελληνικών F16 στην Κύπρο.