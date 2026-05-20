«Το είπαμε, το κάναμε», με αυτό το μότο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να συνοψίσει την κυβερνητική πολιτική για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλάζουν την Αθήνα», στο Αμαξοστάσιο Σεπολίων.

Στο επίκεντρο της ομιλίας του πρωθυπουργού του βρέθηκαν τόσο η μεγάλη ανανέωση του στόλου των λεωφορείων και η αναβάθμιση της Γραμμής 1, όσο και η στήριξη των εργαζομένων στις συγκοινωνίες, με τον κ.Μητσοτάκη να ανακοινώνει την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας για ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλυψε μάλιστα ότι το υπουργείο Οικονομικών είχε αρχικά αντιρρήσεις για τη διάθεση επιπλέον πόρων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «κατά κανόνα η απάντηση είναι αυτόματα όχι», όταν ζητούνται περισσότερα χρήματα.

Ωστόσο, όπως ανέφερε, η κυβέρνηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε νέο εξοπλισμό και υποδομές, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από οικονομική στήριξη των εργαζομένων.

«Θα υπογράψουμε τις επόμενες μέρες τις καινούργιες συλλογικές συμβάσεις εργασίας όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των σωματείων σας και των διοικήσεων», τόνισε ο πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη απόφαση «το ελάχιστο ευχαριστώ» προς τους εργαζόμενους. Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι πολλοί εργαζόμενοι έχουν περάσει ολόκληρη τη ζωή τους στις αστικές συγκοινωνίες και υπογράμμισε ότι οι απολαβές τους πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες με τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουν καθημερινά.

Παράλληλα σημείωσε ότι βλέπει «χαμόγελα ανθρώπων που αγαπούν τη δουλειά τους», συνδέοντας την εικόνα αυτή με τη συνολική αλλαγή κλίματος στις συγκοινωνίες της Αθήνας.

Ο πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, υπενθυμίζοντας ότι ο στόχος που είχε τεθεί το 2023 προέβλεπε 1.000 νέα λεωφορεία έως τα μέσα του 2026.

«Φτάσαμε αισίως τα 1.076. Το είπαμε και το κάναμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο σχεδιασμός προβλέπει πλέον την αύξηση του στόλου στα 1.700 λεωφορεία. Όπως είπε, τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία είναι πλήρως προσβάσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και διαθέτουν κλιματισμό, ενώ προσφέρουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και ασφάλειας για τους οδηγούς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη ενίσχυσης του προσωπικού, σημειώνοντας ότι επί 15 χρόνια δεν είχαν πραγματοποιηθεί προσλήψεις στις αστικές συγκοινωνίες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση δίνει έμφαση στην προσέλκυση νέων οδηγών μέσω δωρεάν εκπαίδευσης και σταθερής επαγγελματικής προοπτικής, ενώ σημείωσε ότι το επάγγελμα του οδηγού «έχει μέλλον», ακόμη και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. «Δεν προβλέπω σύντομα ή στο απώτερο μέλλον λεωφορεία χωρίς οδηγούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι η ανανέωση του στόλου επέτρεψε και τη βελτίωση των συχνοτήτων στα δρομολόγια, ειδικά στις γραμμές με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη γραμμή 550, σημειώνοντας ότι και ο ίδιος τη χρησιμοποιούσε ως μαθητής, ενώ τόνισε ότι οι παρεμβάσεις στις γραμμές υψηλής ζήτησης έχουν ήδη αρχίσει να αποδίδουν.

Μεγάλο μέρος της ομιλίας αφορούσε και τη συνολική στρατηγική για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος της Αθήνας.

«Αν πιστεύει κανείς ότι η λύση είναι περισσότεροι δρόμοι, είναι λανθασμένη προσέγγιση», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι η μοναδική μακροπρόθεσμη λύση είναι η σταθερή επένδυση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο πρωθυπουργός σημείωσε ακόμη ότι η κυβέρνηση διατηρεί το χαμηλότερο εισιτήριο μεταξύ των ευρωπαϊκών πρωτευουσών, χαρακτηρίζοντας την επιλογή αυτή πολιτική με κοινωνικό πρόσημο.

Την ίδια στιγμή όμως προανήγγειλε εντατικοποίηση των ελέγχων κατά της εισιτηριοδιαφυγής, λέγοντας ότι το φθηνό εισιτήριο προϋποθέτει ότι «όλοι πληρώνουν»

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην αναβάθμιση της Γραμμής 1 του Ηλεκτρικού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος συρμός θα τεθεί σε λειτουργία από τον επόμενο μήνα, ενώ μέσα στον επόμενο χρόνο θα παραδοθούν ακόμη 14 συρμοί.

Παράλληλα ανέφερε ότι έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι πόροι για την ανακατασκευή ακόμη δέκα συρμών, σημειώνοντας ότι οι εργασίες πραγματοποιούνται στον Βόλο από ελληνική εταιρεία και «από ελληνικά χέρια».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην εικόνα εγκατάλειψης που —όπως είπε— παρουσίαζε για χρόνια η Γραμμή 1, κάνοντας λόγο για προβλήματα καθαριότητας, παλιούς συρμούς και γκράφιτι που παρέμεναν ακόμη και επί δεκαετίες.

Τόνισε ακόμη ότι στόχος είναι να μειωθούν οι χρονοαποστάσεις του Μετρό στα 3,5 λεπτά στις ώρες αιχμής, ενώ υπογράμμισε ότι θα αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περαιτέρω ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ακόμη ότι η κυβέρνηση θα επενδύσει περισσότερο στην τεχνολογία και στα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης των συγκοινωνιών, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της συνολικής λειτουργίας του δικτύου.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρωθυπουργός έδωσε ραντεβού με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών για το πρώτο δρομολόγιο του νέου συρμού στη Γραμμή 1, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει «απολύτως προσηλωμένη» στους στόχους που έχει θέσει για τις συγκοινωνίες της Αθήνας.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ