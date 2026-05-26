Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου ανακοίνωσε ότι η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης με 15 λεπτά στο λίτρο θα παραταθεί και για τον μήνα Ιούνιο. Ωστόσο, δεν άνοιξε τα χαρτιά του αν θα υπάρξει νέο fuel pass για τους πολίτες.

Επίσης, ανέφερε πως τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί.

Τί είπε για Τσίπρα – Καρυστιανού

Επικριτικά ήταν τα σχόλια για τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού που έκανε σήμερα ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στους υπουργούς του, κάνοντας λόγο για ένα περιβάλλον “σύγχυσης και λαϊκισμού” που ως κοινό παρονομαστή έχει τη σύγκρουση με την κυβέρνηση.

Να σημειωθεί ότι σήμερα η Μαρία Καρυστιανού καταθέτει στον Άρειο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος της “Ελπίδα για τη Δημοκρατία” και το έμβλημα αυτού, ενώ το απόγευμα σε ανοιχτή συγκέντρωση στο Θησείο, ο πρώην Πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, ανακοινώνει το νέο του πολιτικό φορέα.

Παράλληλα, μίλησε και για «πολιτική βαβέλ» και «δυνάμεις που χάνουν την αξιοπιστία τους», σχολιάζοντας τη στάση του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με την ψηφοφορία για την παραμονή του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.