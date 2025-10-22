Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Σκάι, ξεκαθάρισε για την τροπολογία για τον Άγνωστο στρατιώτη, που πυροδότησε ποικίλες αντιδράσεις από το μέτωπο της αντιπολίτευσης, ότι η νομοθετική ρύθμιση έρχεται ως ασπίδα προστασίας της ιστορικότητας και του συμβολισμού του μνημείου, ενώ δήλωσε κατηγορηματικά ότι και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας είναι ευθυγραμμισμένος πλήρως με την συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Επεσήμανε ότι είχε προσωπική επικοινωνία μαζί του πριν από την κατάθεση της τροπολογίας και εκείνος δεν εξέφρασε καμία απολύτως διαφωνία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως η πρόθεση της κυβέρνησης δεν είναι να προκαλέσει, αλλά να αντιμετωπίσει μια στρεβλή πραγματικότητα.

Ο πρωθυπουργός απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου και δήλωσε ότι η ΝΔ θα διεκδικήσει την αυτοδυναμία στις εκλογές του 2027, ενώ είναι έτοιμη να αναλάβει την ευθύνη της ευρωπαϊκής προεδρίας το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Χαρακτήρισε ως ιστορικό γεγονός την απουσία καταλήψεων στα Πανεπιστήμια και εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία της οικονομίας, τονίζοντας πως οι πολίτες θα δουν αισθητά τις αυξήσεις από την 1η Ιανουαρίου του 2026.

Το μνημείο του Αγνώστου στρατιώτη δεν αποτελεί μονοπώλιο διαμαρτυρίας

Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι το μνημείο δεν μπορεί να αποτελεί μονοπώλιο διαμαρτυρίας και ότι ορισμένες πολιτικές δυνάμεις. ιδίως της Αριστεράς, επιχειρούν να οικειοποιηθούν τον δημόσιο χώρο, για να προκαλέσουν πολιτική αναταραχή.

Επιτέθηκε και στο ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας πως έχει μετατραπεί σε «παρακολούθημα της Ζωής Κωνσταντοπούλου», ενώ αναρωτήθηκε ειρωνικά πού βρισκόταν ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο «εμπνευστής της θεωρίας του ξυλολίου», κατά την διάρκεια της χθεσινής συζήτησης στη Βουλή.

Καταδικάζουμε την εργαλειοποίηση του πόνου για την τραγωδία των Τεμπών

Αναφερόμενος στο ζήτημα της τραγωδίας στα Τέμπη, τόνισε πως η κυβέρνηση δεν στέκεται απέναντι σε κανένα γονέα, αλλά πρέπει να καταδικαστεί η εργαλειοποίηση του πόνου και η διάδοση ψευδών θεωριών. Παραδέχτηκε ότι υπήρξε καθυστέρηση στην απάντηση της κυβέρνησης και ανέλαβε προσωπικά την ευθύνη.

Υπερασπίστηκε τη Δικαιοσύνη ως θεσμό και χαρακτήρισε επικίνδυνη την αμφισβήτησή της, αναγνωρίζοντας ωστόσο την ανάγκη για ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης. Υπενθύμισε ότι ο ίδιος πρωτοστάτησε στην αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος και σκοπεύει να προτείνει περαιτέρω ενίσχυση της δικαστικής διαδικασίας, στα ζητήματα υπουργικής ευθύνης.

Σε ερώτηση για τις πανεπιστημιακές καταλήψεις, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως για πρώτη φορά δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάληψη, κάτι που χαρακτήρισε ιστορικό. Επέκρινε τους πρυτάνεις που δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, προειδοποιώντας τους με κυρώσεις. Τόνισε ότι πλέον η πλειοψηφία των φοιτητών και καθηγητών στηρίζει την κανονικότητα στα πανεπιστήμια.

Θετικό το πρόσημο της οικονομίας

Στο μέτωπο της οικονομίας, παραδέχτηκε ότι η ακρίβεια αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες, ειδικά για όσους νοικιάζουν. Υπογράμμισε όμως ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης έχει θετικό αντίκτυπο και πως από την 1η Ιανουαρίου 2026 οι πολίτες θα δουν ουσιαστική αύξηση στους πραγματικούς μισθούς.

Ανακοίνωσε επιστροφή ενοικίου (1/12) έως τις 30 Νοεμβρίου και υποσχέθηκε μείωση της φορολογίας στα ενοίκια, εφόσον υπάρξει καθολική δήλωση από τους ιδιοκτήτες. Τόνισε επίσης ότι προωθείται ο εκσυγχρονισμός της πλατφόρμας e-katanalotis για πιο διαφανή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις τιμές.

Αλλάζουμε ριζικά τις στρεβλώσεις του παρελθόντος σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την εκμετάλλευσή του από εγκληματικές οργανώσεις

Σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Μητσοτάκης παραδέχτηκε ότι το πρόβλημα είναι δυσεπίλυτο, αλλά διαβεβαίωσε πως οι πληρωμές δεν θα σταματήσουν και ότι το πρόβλημα αντιμετωπίζεται σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ. Υποστήριξε ότι στο παρελθόν εγκληματικές οργανώσεις εκμεταλλεύονταν τις αδυναμίες του συστήματος και πως τώρα αυτό αλλάζει ριζικά.

Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, δήλωσε πως ο κ. Ανδρουλάκης είναι ο σημερινός αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εκφράζοντας απορία για την απουσία του Αλέξη Τσίπρα από τη Βουλή, ο οποίος, όπως είπε, επιλέγει να τοποθετείται μόνο μέσω των social media.

Καμία αλλαγή στον εκλογικό νόμο, διεκδικούμε αυτοδυναμία

Διέψευσε κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου και υπενθύμισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Η Νέα Δημοκρατία, είπε, διεκδικεί αυτοδυναμία από την πρώτη κάλπη και είναι έτοιμη να αναλάβει την ευθύνη της ευρωπαϊκής προεδρίας το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι χώρα με σταθερή κυβέρνηση και απέρριψε κάθε σενάριο θεσμικής κρίσης, συγκρίνοντας την ελληνική σταθερότητα με την κατάσταση στη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Επικαλέστηκε την προηγούμενη εκλογική επίδοση της ΝΔ (41%) για να υπογραμμίσει τη δημοσκοπική αντοχή της κυβέρνησης.

Ισχυρή η παρουσία της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις

Αναφερόμενος στην εξωτερική πολιτική και την πρωτοβουλία «5Χ5» για την Ανατολική Μεσόγειο, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη για διάλογο, αλλά υπό δύο αδιαπραγμάτευτες προϋποθέσεις: τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας. Υποστήριξε ότι η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης έχει ενισχύσει σημαντικά τη διεθνή εικόνα της Ελλάδας.

Ολοκληρώνοντας, έκανε ειδική μνεία στον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου, τον οποίο χαρακτήρισε ως τον σπουδαιότερο τραγουδοποιό της γενιάς του, αλλά και έναν βαθιά πολιτικοποιημένο πολίτη που καλούσε πάντα την κοινωνία να στοχαστεί. Τόνισε πως η μέρα του θανάτου του ήταν «συναισθηματικά συννεφιασμένη» και υπογράμμισε ότι η πορεία του ταυτίστηκε με εκείνη της μεταπολιτευτικής Ελλάδας.

Ο Πρωθυπουργός κατέληξε ότι, παρότι δεν είναι εύκολο να αποτελείς το «αλεξικέραυνο» όσων διαφωνούν με την κυβέρνηση, αυτός είναι ο ρόλος του και είναι έτοιμος να συγκρουστεί, όπου χρειάζεται, για να προχωρήσει το κυβερνητικό έργο. Θα αξιοποιήσει πλήρως το διάστημα ως τις εκλογές του 2027, επιταχύνοντας την υλοποίηση του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας.