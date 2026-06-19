Στις κρίσιμες γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Ο πρωθυπουργός εστίασε στην ανάγκη σταθερότητας στη Μέση Ανατολή, τις διαπραγματεύσεις για τον κοινοτικό προϋπολογισμό, αλλά και τη διαχείριση του μεταναστευτικού.

Το διακύβευμα στη Μέση Ανατολή και η στάση της Ελλάδας

Σύμφωνα με τον Έλληνα πρωθυπουργό, πρωταρχικός στόχος της αρχικής συμφωνίας για τη Μέση Ανατολή παραμένει η διασφάλιση της ανεμπόδιστης ναυσιπλοΐας. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ελπίδα να μην υπάρξουν νέες αναταράξεις που θα μπορούσαν να ανατρέψουν αυτή την ισορροπία, υπογραμμίζοντας ότι η αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου αποτελεί συλλογική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το παράθυρο για ελληνική συμμετοχή σε μια μελλοντική ειρηνευτική αποστολή στην περιοχή. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η διεθνής νομιμοποίηση υπό την ομπρέλα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Αν και διευκρίνισε ότι ένα τέτοιο σενάριο δεν εξετάζεται αυτή τη στιγμή, υπενθύμισε πως πριν τον πόλεμο η διέλευση από τα Στενά γινόταν χωρίς περιορισμούς ή τέλη. «Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι παρούσα στο πεδίο όταν αυτό απαιτείται», δήλωσε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας ότι η χώρα θα συνεισφέρει περαιτέρω εάν κριθεί αναγκαίο.

Σκληρό παζάρι για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Ιδιαίτερα δύσκολες αναμένονται οι συζητήσεις για το οικονομικό πλαίσιο της Ε.Ε., καθώς, όπως σημείωσε ο πρωθυπουργός, οι αποστάσεις μεταξύ των κρατών-μελών παραμένουν μεγάλες. Παρά την επιδίωξη να κλείσει η συμφωνία εντός του έτους, η διαπραγμάτευση προβλέπεται επίπονη.

Για την ελληνική πλευρά, η διατήρηση των κονδυλίων που αφορούν την Πολιτική Συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) αποτελεί «κόκκινη γραμμή». Στον αντίποδα, η Αθήνα βλέπει θετικά την τάση για ενίσχυση των πόρων που προορίζονται για τη διαχείριση των μεταναστευτικών πιέσεων.

Ποιος μιλάει με τη Μόσχα;

Απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με τις διπλωματικές επαφές με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ε.Ε. δεν επιδιώκει ρόλο μεσολαβητή. Επισήμανε, όμως, ότι αν κριθεί απαραίτητο να υπάρξει κάποιος δίαυλος επικοινωνίας, αυτός θα πρέπει να εκπροσωπεί θεσμικά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με τον πρόεδρό του να αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο, καθώς οι αποφάσεις αντανακλούν το σύνολο των Ευρωπαίων ηγετών.

Μεταναστευτικό: Φρένο στις ροές προς την Κρήτη

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον νέο κανονισμό επιστροφών ως ένα επιπλέον ισχυρό εργαλείο για τη θωράκιση της χώρας. Ανέφερε ως θετικό παράδειγμα τη στρατηγική των επιστροφών προς την Αίγυπτο, η οποία οδήγησε σε κατακόρυφη πτώση των παράνομων αφίξεων στην Κρήτη.

Σχετικά με τη δημιουργία κέντρων υποδοχής εκτός των συνόρων της Ε.Ε., σημείωσε ότι η ιδέα εξετάζεται πλέον σοβαρά, ωστόσο η άμεση προτεραιότητα της Ελλάδας εστιάζεται στην αναχαίτιση των ροών από την ανατολική Λιβύη. Στο πλαίσιο αυτό, η Αθήνα έχει ήδη ανοίξει διαύλους επικοινωνίας με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία στο Τομπρούκ, με στόχο τον περιορισμό των διελεύσεων τους επόμενους μήνες, την ώρα που στα χερσαία και ανατολικά θαλάσσια σύνορα καταγράφεται ήδη σημαντική μείωση.

Συγκράτηση τιμών στα καύσιμα

Τέλος, όσον αφορά την ακρίβεια, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για μια πρώτη ορατή μείωση στις τιμές της βενζίνης και του diesel στην ελληνική αγορά. Εξήγησε ότι απαιτείται συνήθως μια εβδομάδα για να αποτυπωθεί η πτώση των διεθνών τιμών στην εγχώρια λιανική, ενώ υπογράμμισε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι σε ετοιμότητα για να αποτρέψουν φαινόμενα αισχροκέρδειας. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι για τον τρέχοντα μήνα ισχύει και η επιπλέον επιδότηση των 0,15 ευρώ στο πετρέλαιο κίνησης.