Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη δευτερολογία του στη Βουλή, επισήμανε ότι η Τουρκία θα πρέπει να άρει την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα SAFE, τονίζοντας ότι «η επιθυμία της Τουρκίας να συμμετάσχει στα κονδύλια του προγράμματος SAFE περνά μέσα από τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδας», κάτι που –όπως σημείωσε– «δεν θα ήταν εύκολο να επιτευχθεί, αφού απαιτείται συμφωνία Ε.Ε. – Τουρκίας με ομοφωνία».

Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε να αποφευχθούν «οι κορόνες πατριωτισμού», υπογραμμίζοντας πως «η δυνατότητα που έχουμε σήμερα μάς δίνει ένα σημαντικό διαπραγματευτικό όπλο». Εξήγησε ότι «ο σκοπός μας δεν είναι η ρήξη, αλλά η επιβεβαίωση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που δείχνουν ότι η πορεία της Τουρκίας περνά μέσα από τον σεβασμό της Ελλάδας και της Κύπρου».

Δεν γνωρίζω αν οι λόγοι της αναβολής της συνάντησης με τον Ερντογάν ήταν προσχηματικοί

Παράλληλα, σημείωσε ότι «η προσέγγιση με την Τουρκία δεν εξυπηρετεί μόνο τα ελληνικά, αλλά και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα», επισημαίνοντας πως «η Τουρκία είναι μια χώρα πολύ κοντά στη Ρωσία. Αγοράζει φυσικό αέριο και πετρέλαιο και προμηθεύεται πυρηνική τεχνογνωσία». Όπως είπε, «όταν οι Ευρωπαίοι φίλοι μας αναγνωρίζουν τον υπαρξιακό κίνδυνο που προέρχεται από τη Ρωσία, θα πρέπει να αναγνωρίζουν και τον κίνδυνο που προέρχεται από άλλες χώρες που επιλέγουν τον ρόλο του επιτήδειου ουδέτερου», προσθέτοντας: «Σας διαβεβαιώ ότι πολλές χώρες το αντιλαμβάνονται».

Αναφερόμενος στη στάση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και στη μη πραγματοποίηση συνάντησής τους, είπε πως δεν γνωρίζει αν οι λόγοι ήταν «πραγματικοί ή προσχηματικοί», εκτιμώντας ότι «μπορεί η Τουρκία να ενοχλήθηκε επειδή η Ελλάδα έφερε τη Chevron, προχώρησε στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και αυτή να ήταν η αντίδρασή της». Θύμισε επίσης ότι «για τρία χρόνια, όταν δίναμε τη μάχη στα σύνορα του Έβρου, ο Ερντογάν έλεγε “Μητσοτάκης γιοκ”», προσθέτοντας πως «θα ξανασυναντηθώ με τον Ερντογάν και θα αναλάβω όσα λέω δημόσια».

Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ακόμη ότι «το νέο “Ελσίνκι” το έχουμε ήδη πετύχει στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου», υπογραμμίζοντας πως «για να έρθει η Τουρκία πιο κοντά στην Ευρώπη, θα πρέπει να αποκαταστήσει τις σχέσεις της με την Ελλάδα και την Κύπρο». Παράλληλα, επέκρινε όσους «ξεπερνούν το casus belli και τις γκρίζες ζώνες, σαν να ήταν κάτι αδιάφορο».

Αναγνώρισε ότι «η είσοδος της Κύπρου στην Ε.Ε. χωρίς την επίλυση του Κυπριακού ήταν μεγάλη επιτυχία της Ελλάδας και του Ελληνισμού, που πιστώνεται στον Κώστα Σημίτη», προσθέτοντας όμως ότι «με την ίδια άνεση, όμως, σας λέω ότι το καθεστώς των γκρίζων ζωνών παγιώθηκε με τα Ίμια, πάλι επί Σημίτη».

Απάντηση προς τον Ανδρουλάκη

Απαντώντας στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, σχετικά με τη Σύνοδο στο Σαρμ ελ Σέιχ, ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε: «Μιλήσατε, κ. Ανδρουλάκη, για “νεκρή φύση”. Αναρωτιέμαι αν δεν είχατε προσκληθεί, τι θα λέγατε; Σας ενόχλησε η σκηνική παρουσία; Αν ήσασταν εσείς στη θέση μου, τι θα κάνατε; Θα πιάνατε τον Τραμπ από το πέτο και θα του λέγατε “go back, mr Trump”;».

Επιπλέον, εξαπέλυσε δριμεία κριτική για τις δηλώσεις Ανδρουλάκη σχετικά με τον Αμερικανό Πρόεδρο, σημειώνοντας πως «είναι ο εκλεγμένος Πρόεδρος των ΗΠΑ και οι ΗΠΑ είναι στρατηγικός εταίρος της χώρας μας». Κλείνοντας, τόνισε: «Είμαι Πρωθυπουργός της Ελλάδας και αγωνίζομαι να υπερασπίζομαι τα εθνικά συμφέροντα. Φροντίζω η χώρα να μην είναι το ρεντίκολο της Ευρώπης, όπως ήταν επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ».

