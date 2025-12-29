Νέο ξεκάθαρο μήνυμα στους αγρότες απηύθυνε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας πως η λύση θα προκύψει μέσα από τον διάλογο, καθώς, όπως υπογράμμισε, οι τραμπουκισμοί δεν έχουν κανένα όφελος.

Εξέφρασε επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι οι πολίτες ταλαιπωρήθηκαν στις μετακινήσεις τους στις γιορτές, εκφράζοντας την ελπίδα ότι αυτό δεν θα συνεχιστεί.

«Λυπάμαι πραγματικά για το γεγονός ότι οι συμπολίτες μας ταλαιπωρήθηκαν στα πλαίσια των μετακινήσεων τους τις ημέρες των εορτών και ελπίζω ότι για τις επόμενες ημέρες, μέχρι τα Φώτα, θα υπάρχει η απαραίτητη κατανόηση από τους αγρότες, ώστε να διευκολύνουν αυτούς οι οποίοι θέλουν να μετακινηθούν. Είναι σημαντικές οι μέρες για την οικονομική δραστηριότητα της χώρας για την τροφοδοσία της αγοράς και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο όλοι το αντιλαμβάνονται», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην Αθηναΐδα Νέγκα που μεταδόθηκε στο δελτίο ειδήσεων του Action24.

«Φτάσαμε σε μία πλήρη αντιστροφή της πραγματικότητας, ακούσαμε ότι η τροχαία κλείνει τους δρόμους και όχι οι αγρότες», είπε και συνέχισε: «Υπάρχουν και κάποιοι που θέλω να συνομιλήσουν μαζί μας και υπάρχουν και κάποιοι που τους ασκούν, θα το πω πολύ απλά, τους τραμπουκίζουν σε μια λογική να μη σπάσει το μέτωπο. Θέλουμε να βρούμε μια λύση στο θέμα αυτό και η λύση μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ειλικρινή διάλογο και όχι μέσα από μία αντίδραση η οποία θα έχει ως τελικό σκοπό δήθεν να βλάψει την κυβέρνηση, αλλά τελικά να ταλαιπωρείται ολόκληρη την κοινωνία».

«Αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνω και νομίζω ότι δεν καταλαβαίνει και μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, είναι πως ενώ διαδηλώνει και προβαίνει σε μία πράξη αρκετά επιθετική, να κλείσεις δρόμους και να ταλαιπωρείς την κοινωνία, να μην θέλεις να έρθεις και να ακούσεις τις σκέψεις και τις προτάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση αυτών των καίριων ζητημάτων του πρωτογενούς τομέα».

Δείτε αποσπάσματα της συνέντευξης του πρωθυπουργού: