Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, οι οποίες κλιμακώνονται, έκανε λόγο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ερώτηση που δέχτηκε, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Υγεία πάνω απ’ όλα» που διοργανώνεται στο Ξενοδοχείο «Grand Hyatt Athens».

«Η πόρτα μας είναι πάντα ανοιχτή»

«Η πόρτα μας είναι πάντα ανοιχτή», τόνισε ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις, σημειώνοντας ότι «καλό είναι ο διάλογος να γίνει με τους δρόμους ανοιχτούς» γιατί οι «ακραίες κινητοποιήσεις μπορεί να στρέψουν μεγάλα στρώματα της κοινωνίας απέναντι στους αγρότες».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «ζητάμε συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα ώστε να δούμε στο πλαίσιο ευρωπαϊκών περιορισμών τι μπορούμε να κάνουμε».

«Επώδυνη με πολιτικό κόστος η αλλαγή στον ΟΠΕΚΕΠΕ»

«Η υγεία του πρωτογενούς τομέα είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολεί όλους. Η μεγάλη αλλαγή η οποία γίνεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι επώδυνη, με πολιτικό κόστος για την Κυβέρνηση, καθυστερημένη ενδεχομένως -να το δεχτώ- είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Είναι η πιο σημαντική μεταρρύθμιση για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε τον πρωτογενή τομέα της επόμενη μέρας», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να προσθέσει ότι «Διότι δεν γίνεται να μην πληρώνονται αυτή τη στιγμή οι έντιμοι αγρότες, αλιείς αυτά τα οποία πραγματικά δικαιούνται, επειδή τα χρήματα χανόντουσαν σε ένα σύστημα το οποίο είχε στηθεί με κανόνες άλλης εποχής, άλλων δεκαετιών. Αυτή η μεταρρύθμιση, λοιπόν, είναι απαραίτητη, προχωράει. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στις πληρωμές».

